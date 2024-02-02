«Шабаб Аль-Ахли» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 17:00 мск. «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шабаб Аль-Ахли»

Эта команда в своем чемпионате находится на 3 позиции. Отставание от лидера измеряется шестью турнирными баллами.

В 12 матчах чемпионата ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» добыл 7 побед. Зато оборона ошибается не так часто: 14 пропущенных мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Шабаб Аль-Ахли» в финале Суперкубка ОАЭ переиграл «Аль-Шаржу» (6:2).

Все прогнозы на футбол

Вот только без игровой практики команда находится уже месяц. Во встрече с ростовчанами этот фактор может серьезно сказаться.

Наверняка в этой встрече «Шабаб Аль-Ахли» будет активно атаковать. Тем паче, в последнем матче команда порадовала обилием голов.

«Ростов»

Нынешний сезон успешным для ростовчан никак не назовешь. Команда Валерия Карпина ушла зимовать на 10 месте в РПЛ.

Причем «Ростов» на сборах пока выглядит не столь монолитно. В двух первых матчах команда по разу победила и проиграла.

Свой последний товарищеский матч ростовчане провели неудачно. Команда Карпина уступила «Родине» со счетом 1:2.

А вот до того ростовчане разгромили самаркандское «Динамо» (4:1). Так что с атакой у команды относительный порядок.

Номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. Да и Николаю Комличенко пора бы прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шабаба Аль-Ахли» предлагают — 2.40.

На викторию «Ростова» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.64.

Обе команды явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке , так что ждем голевого изобилия.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 3.70.