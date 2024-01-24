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    Танзания — ДР Конго. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 24 января 2024 года

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    Сборная ДР Конго
    Танзания сыграет на своем поле с ДР Конго в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 23:00 мск. Танзания — ДР Конго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа F 24 Января 2024 года
    Танзания
  • Додома, Дар-эс-Салам
    •  Танзания 23:00 ДР Конго ДР Конго
  • Кубок Африки-2023. Группа F
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    Танзания

    Эта сборная нынче замыкает турнирную таблицу группы F. Танзания в двух матчах набрала всего лишь один балл.

    Вот только с обороной у команды отнюдь не все в порядке. В двух матчах Кубка африканских наций пропущено 4 мяча.

    Коэффициенты матча Танзания — ДР Конго

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  • 6.204.001.60Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Танзания добыла свой первый и единственный балл, сыграв вничью с Замбией (1:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против ДР Конго для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    В этой встрече номинальным хозяевам нужно рисковать. Вот только соперник выглядит куда ярче по всем показателям…

    ДР Конго

    Эта команда все никак не может проявить свои лучшие качества. В двух стартовых турах она добыла всего 2 очка.

    Впрочем, календарь сборной ДР Конго благоволит. В последнем туре ей предстоит играть с явным аутсайдером квартета.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. Сборная ДР Конго не дала себя обыграть сильным марокканцам (1:1).

    А вот в матче с Замбией результат мог бы быть и лучше (1:1). Да и вообще, проблем в игре «леопардов» громадье.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. Сборная ДР Конго постарается как можно быстрее решить проблему прохода в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ДР Конго предлагают — 1.63.

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    На викторию Танзании дают — 5.80, ничья оценена — в 3.76.

    Номинальные гости явно сильнее аутсайдера, и уж точно начнут поединок агрессивно.

    Наш прогноз — Победа ДР Конго в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.

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