Танзания сыграет на своем поле с ДР Конго в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 23:00 мск. Танзания — ДР Конго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Танзания

Эта сборная нынче замыкает турнирную таблицу группы F. Танзания в двух матчах набрала всего лишь один балл.

Вот только с обороной у команды отнюдь не все в порядке. В двух матчах Кубка африканских наций пропущено 4 мяча.

Коэффициенты матча Танзания — ДР Конго 1X2Новым игрокам 6.204.001.60Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Танзания добыла свой первый и единственный балл, сыграв вничью с Замбией (1:1).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против ДР Конго для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

В этой встрече номинальным хозяевам нужно рисковать. Вот только соперник выглядит куда ярче по всем показателям…

ДР Конго

Эта команда все никак не может проявить свои лучшие качества. В двух стартовых турах она добыла всего 2 очка.

Впрочем, календарь сборной ДР Конго благоволит. В последнем туре ей предстоит играть с явным аутсайдером квартета.

Свой последний поединок команда провела успешно. Сборная ДР Конго не дала себя обыграть сильным марокканцам (1:1).

А вот в матче с Замбией результат мог бы быть и лучше (1:1). Да и вообще, проблем в игре «леопардов» громадье.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. Сборная ДР Конго постарается как можно быстрее решить проблему прохода в плей-офф.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ДР Конго предлагают — 1.63.

На викторию Танзании дают — 5.80, ничья оценена — в 3.76.

Номинальные гости явно сильнее аутсайдера, и уж точно начнут поединок агрессивно .

Наш прогноз — Победа ДР Конго в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.