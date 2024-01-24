Танзания
Эта сборная нынче замыкает турнирную таблицу группы F. Танзания в двух матчах набрала всего лишь один балл.
Вот только с обороной у команды отнюдь не все в порядке. В двух матчах Кубка африканских наций пропущено 4 мяча.
Коэффициенты матча Танзания — ДР Конго
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Танзания добыла свой первый и единственный балл, сыграв вничью с Замбией (1:1).
Матчи против ДР Конго для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.
В этой встрече номинальным хозяевам нужно рисковать. Вот только соперник выглядит куда ярче по всем показателям…
ДР Конго
Эта команда все никак не может проявить свои лучшие качества. В двух стартовых турах она добыла всего 2 очка.
Впрочем, календарь сборной ДР Конго благоволит. В последнем туре ей предстоит играть с явным аутсайдером квартета.
Свой последний поединок команда провела успешно. Сборная ДР Конго не дала себя обыграть сильным марокканцам (1:1).
А вот в матче с Замбией результат мог бы быть и лучше (1:1). Да и вообще, проблем в игре «леопардов» громадье.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. Сборная ДР Конго постарается как можно быстрее решить проблему прохода в плей-офф.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ДР Конго предлагают — 1.63.
На викторию Танзании дают — 5.80, ничья оценена — в 3.76.
Номинальные гости явно сильнее аутсайдера, и уж точно
Наш прогноз — Победа ДР Конго в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.