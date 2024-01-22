«Лестер» — «Ипсвич». Матч пройдет в рамках английского Чемпионшипа 22 декабря, начало — 22:45 (мск) «Лестер» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лестер»

Команда продолжает лидировать в Чемпионшипе с отрывом в семь очков от своих конкурентов, главным из которых является как раз «Ипсвич». В последнем туре она неожиданно уступила на выезде «Ковентри» (1:3).

Это поражение для дружины Энцо Марески стало первым за последние 11 матчей. «Лисы» первыми открыли счет в конце первого тайма после точного удара Кирнана Дьюзберри-Холла.

Коэффициенты матча Лестер — Ипсвич Таун 1X2Новым игрокам 1.873.704.05Бонус$9500

Но после перерыва игра изменилась, в составе «лис» произошло удаление, соперник осмелел и в большинстве смог трижды поразить ворота «Лестера».

Несмотря на это поражение, «лисы» продолжают демонстрировать феноменальную форму и значительно превосходят своих конкурентов по качеству игры и стабильности результатов.

«Ипсвич»

Главная сенсация этого сезона в Чемпионшипе продолжает оставаться главным преследователем «Лестера» в турнирной таблице. Сейчас у «Ипсвича» в активе 58 очков и отрыв от ближайшего конкурента «Саутгемптона» составляет три балла.

В последнем туре команда нанесла поражение одному из прямых конкурентов «Сандерленду» со счетом 2:1. Пропустив первой в середине тайма, она еще до перерыва нашла в себе силы отыграться.

А на 75-й минуте Конор Чаплин, который является главной ударной силой в атаке «Ипсвича», принес столь важные три очка. Для капитана команды этот гол стал девятым в чемпионате.

Тренер Киран Маккена продолжает удивлять своими результатами, но команда имеет не такой запас прочности по сравнению с конкурентами и не настолько широкий выбор исполнителей.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Лестеру», на победу которого дают коэффициент 1,87. На викторию «Ипсвича» коэффициент 4,0, а на ничейный исход — 3,80.

Состав «Лестера» гораздо мощнее и сбалансированнее, у него в составе больше опытных футболистов, которые играли в АПЛ и знают, как побеждать.

Мы считаем, что в этой игре хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Лестера» за 1,87.

Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Лестера» с форой -1,5 за 3,15. Лидер сезона может устроить показательную порку своему главному конкуренту.