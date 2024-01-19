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    «Херенвен» добудет три очка

    «Эксельсиор» — «Херенвен». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Эредивизия, 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эксельсиор» — «Херенвен»
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    «Херенвен»
    «Эксельсиор» сыграет на своем поле с «Херенвеном» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:00 мск. «Эксельсиор» — «Херенвен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 19 Января 2024 года
    Эксельсиор
  • Роттердам
    •  Эксельсиор 22:00 Херенвен Херенвен
  • Херенвен
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    «Эксельсиор»

    Эта команда ныне сражается за сохранение прописки в элите голландского футбола. Сейчас «Эксельсиор» занимает 15 место в таблице.

    Правда, отрыв от опасной зоны составляет лишь 3 очка. Вот только выиграла команда в 17 матчах всего лишь трижды.

    Коэффициенты матча Эксельсиор — Херенвен

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    Свой предыдущий поединок команда провалила. «Эксельсиор» вылетел из Кубка Нидерландов от «Гронингена» (0:2).

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    А вот до того команда уступила еще и мощному ПСВ (1:3). Да и не выигрывал «Эксельсиор» еще с первого дня октября.

    Хозяева явно намерены поправить свое турнирное положение. К слову, в матче первого круга команда учинила разгром «Херенвену» (3:0).

    «Херенвен»

    Эта команда традиционно сражается за попадание в еврокубки. Ныне она находится на 9 месте турнирной таблицы.

    В 17 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 26 мячей. А вот пропускает «Херенвен» чаще — 32 гола.

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    • В своем последнем поединке «Херенвен» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую со «Зволле» (2:2).

    В последних матчах команда выглядела не лучшим образом. Последний раз победить ей удалось еще в первый день зимы.

    Нет сомнений, что гости будут активно атаковать с первых минут поединка. «Херенвен» выглядит предпочтительнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Херенвена» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Эксельсиора» дают — 3.43, ничья оценена — в 3.72.

    «Херенвен» максимально мотивирован поквитаться за обидное поражение в первом круге чемпионата.

    Наш прогноз — Победа «Херенвена». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

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