«Эксельсиор»
Эта команда ныне сражается за сохранение прописки в элите голландского футбола. Сейчас «Эксельсиор» занимает 15 место в таблице.
Правда, отрыв от опасной зоны составляет лишь 3 очка. Вот только выиграла команда в 17 матчах всего лишь трижды.
Коэффициенты матча Эксельсиор — Херенвен
Свой предыдущий поединок команда провалила. «Эксельсиор» вылетел из Кубка Нидерландов от «Гронингена» (0:2).
А вот до того команда уступила еще и мощному ПСВ (1:3). Да и не выигрывал «Эксельсиор» еще с первого дня октября.
Хозяева явно намерены поправить свое турнирное положение. К слову, в матче первого круга команда учинила разгром «Херенвену» (3:0).
«Херенвен»
Эта команда традиционно сражается за попадание в еврокубки. Ныне она находится на 9 месте турнирной таблицы.
В 17 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 26 мячей. А вот пропускает «Херенвен» чаще — 32 гола.
В своем последнем поединке «Херенвен» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую со «Зволле» (2:2).
В последних матчах команда выглядела не лучшим образом. Последний раз победить ей удалось еще в первый день зимы.
Нет сомнений, что гости будут активно атаковать с первых минут поединка. «Херенвен» выглядит предпочтительнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Херенвена» предлагают — 2.04.
На викторию «Эксельсиора» дают — 3.43, ничья оценена — в 3.72.
«Херенвен»
Наш прогноз — Победа «Херенвена». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.