«Эксельсиор» сыграет на своем поле с «Херенвеном» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:00 мск. «Эксельсиор» — «Херенвен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эксельсиор»

Эта команда ныне сражается за сохранение прописки в элите голландского футбола. Сейчас «Эксельсиор» занимает 15 место в таблице.

Правда, отрыв от опасной зоны составляет лишь 3 очка. Вот только выиграла команда в 17 матчах всего лишь трижды.

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Свой предыдущий поединок команда провалила. «Эксельсиор» вылетел из Кубка Нидерландов от «Гронингена» (0:2).

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А вот до того команда уступила еще и мощному ПСВ (1:3). Да и не выигрывал «Эксельсиор» еще с первого дня октября.

Хозяева явно намерены поправить свое турнирное положение. К слову, в матче первого круга команда учинила разгром «Херенвену» (3:0).

«Херенвен»

Эта команда традиционно сражается за попадание в еврокубки. Ныне она находится на 9 месте турнирной таблицы.

В 17 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 26 мячей. А вот пропускает «Херенвен» чаще — 32 гола.

В своем последнем поединке «Херенвен» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую со «Зволле» (2:2).

В последних матчах команда выглядела не лучшим образом. Последний раз победить ей удалось еще в первый день зимы.

Нет сомнений, что гости будут активно атаковать с первых минут поединка. «Херенвен» выглядит предпочтительнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Херенвена» предлагают — 2.04.

На викторию «Эксельсиора» дают — 3.43, ничья оценена — в 3.72.

«Херенвен» максимально мотивирован поквитаться за обидное поражение в первом круге чемпионата.

Наш прогноз — Победа «Херенвена». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.