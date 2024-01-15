15 января 2024 года в матче 20-го тура чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Аталанта» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аталанта»

«Аталанта» ведет борьбу за попадание в еврокубки на сезон-2024/25. На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Серии А. По итогам первого круга набрано 30 очков.

В 2024 году «Аталанта» одержала победы в трех матчах. Клуб из Бергамо одолел «Сассуоло» (3:1) и «Милан» (2:1), а также сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

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В последних 10 встречах «Аталанта» потерпела два поражения. 4 декабря команда в гостях уступила «Торино» (0:3), а 23 декабря — «Болонье» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

«Аталанта» отлично выступает дома. У клуба четырехматчевая выигрышная серия. Ранее «Аталанта» в родных стенах обыграла «Милан», «Салернитану», «Лечче» и «Сассуоло», забив в вышеперечисленных встречах 11 голов.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» в текущем сезоне сконцентрирован на борьбе за выживание. Команда постарается не вылететь в Серию В. Но за последний месяц результаты клуба серьезно ухудшились.

На данный момент у «Фрозиноне» четырехматчевая проигрышная серия. После неудач в играх Серии А с «Ювентусом», «Лацио» и «Монцей» команда проиграла «Старой синьоре» со счетом 0:4 в Кубке Италии.

«Фрозиноне» закончил первый круг чемпионата Италии-2023/24 на 15-й строчке. Клуб набрал 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет лишь пять баллов.

В Бергамо «Фрозиноне» будет крайне сложно добиться положительного результата. Команда редко выигрывает на выезде. В десяти последних гостевых матчах «Фрозиноне» победил только один раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» можно поставить за 1.44. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 7.00. Ничья оценена — в 4.90.

Хозяева набрали отличную форму. Высока вероятность, что команда Алексея Миранчука завоюет три очка.

Можно сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1) с коэффициентом 1.72.

У «Фрозиноне» есть проблемы в нападении. В Бергамо будет трудно отличиться. Еще один наш прогноз — обе команды не забьют за 1.91.