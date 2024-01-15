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    «Аталанта» и «Фрозиноне» не смогут забить друг другу?

    «Аталанта» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Фрозиноне»
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    «Аталанта»
    15 января 2024 года в матче 20-го тура чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Аталанта» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Января 2024 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
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    «Аталанта»

    «Аталанта» ведет борьбу за попадание в еврокубки на сезон-2024/25. На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Серии А. По итогам первого круга набрано 30 очков.

    В 2024 году «Аталанта» одержала победы в трех матчах. Клуб из Бергамо одолел «Сассуоло» (3:1) и «Милан» (2:1), а также сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

    Коэффициенты матча Аталанта — Фрозиноне

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    В последних 10 встречах «Аталанта» потерпела два поражения. 4 декабря команда в гостях уступила «Торино» (0:3), а 23 декабря — «Болонье» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    «Аталанта» отлично выступает дома. У клуба четырехматчевая выигрышная серия. Ранее «Аталанта» в родных стенах обыграла «Милан», «Салернитану», «Лечче» и «Сассуоло», забив в вышеперечисленных встречах 11 голов.

    «Фрозиноне»

    «Фрозиноне» в текущем сезоне сконцентрирован на борьбе за выживание. Команда постарается не вылететь в Серию В. Но за последний месяц результаты клуба серьезно ухудшились.

    На данный момент у «Фрозиноне» четырехматчевая проигрышная серия. После неудач в играх Серии А с «Ювентусом», «Лацио» и «Монцей» команда проиграла «Старой синьоре» со счетом 0:4 в Кубке Италии.

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    • «Фрозиноне» закончил первый круг чемпионата Италии-2023/24 на 15-й строчке. Клуб набрал 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет лишь пять баллов.

    В Бергамо «Фрозиноне» будет крайне сложно добиться положительного результата. Команда редко выигрывает на выезде. В десяти последних гостевых матчах «Фрозиноне» победил только один раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» можно поставить за 1.44. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 7.00. Ничья оценена — в 4.90.

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    Хозяева набрали отличную форму. Высока вероятность, что команда Алексея Миранчука завоюет три очка.

    Можно сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1) с коэффициентом 1.72.

    У «Фрозиноне» есть проблемы в нападении. В Бергамо будет трудно отличиться. Еще один наш прогноз — обе команды не забьют за 1.91.

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    «Аталанта» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. «Аталанта» и «Фрозиноне» не смогут забить друг другу?
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