Египет сыграет с Мозамбиком в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 14 января, начало — в 20:00 мск. Египет — Мозамбик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Египет»

Египет довольно легко вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ему удалось выиграть отборочную группу, опередив Гвинею, Малави и Эфиопию.

Также неплохо «Фараоны» стартовали в квалификации на чемпионат мира 2026 года. После двух туров они набрали максимальные шесть очков и лидируют в группе.

Коэффициенты матча Египет — Мозамбик 1X2Новым игрокам 1.384.3010.50Бонус$9500

В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи она обыграла на своем поле Танзанию (2:0), забив два безответных мяча.

Прогнозы на Кубок Африки

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при четырех победах и одной ничьей, так что у него отличная форма.

«Мозамбик»

Мозамбик уверенно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Он занял второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед Сенегал, а также опередив Бенин и Руанду.

А вот в квалификации на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала только три очка.

В своем последнем матче сборная довольствовалась мировой. В рамках товарищеской встречи она сыграла вничью с Ботсваной (1:1), обменявшись одним голом.

В четырех последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Египет, коэффициент на победу которого равен 1,37. Успех Мозамбика оценивается в 10,50, ничья — в 4,40.

Номинальные хозяева выиграли три последних матча и 1-й тайм в них.

Поэтому наши прогноз и ставка — Египет выиграет 1-й тайм и матч за 1,90.

Еще один вариант ставки — Египет выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,75, ведь в трех из пяти последних его матчей был реализован именно такой сценарий.