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    Разгромит ли Египет Мозамбик?

    Египет — Мозамбик. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Кубок африканских наций, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Египет — Мозамбик
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    Египет — фаворит матча
    Египет сыграет с Мозамбиком в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 14 января, начало — в 20:00 мск. Египет — Мозамбик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа B 14 Января 2024 года
    Египет
  • Каир
    •  Египет 20:00 Мозамбик Мозамбик
  • Мапуту
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    «Египет»

    Египет довольно легко вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ему удалось выиграть отборочную группу, опередив Гвинею, Малави и Эфиопию.

    Также неплохо «Фараоны» стартовали в квалификации на чемпионат мира 2026 года. После двух туров они набрали максимальные шесть очков и лидируют в группе.

    Коэффициенты матча Египет — Мозамбик

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  • 1.384.3010.50Бонус$9500
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    В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи она обыграла на своем поле Танзанию (2:0), забив два безответных мяча.

    Прогнозы на Кубок Африки

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при четырех победах и одной ничьей, так что у него отличная форма.

    «Мозамбик»

    Мозамбик уверенно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Он занял второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед Сенегал, а также опередив Бенин и Руанду.

    А вот в квалификации на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала только три очка.

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    • В своем последнем матче сборная довольствовалась мировой. В рамках товарищеской встречи она сыграла вничью с Ботсваной (1:1), обменявшись одним голом.

    В четырех последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Египет, коэффициент на победу которого равен 1,37. Успех Мозамбика оценивается в 10,50, ничья — в 4,40.

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    Номинальные хозяева выиграли три последних матча и 1-й тайм в них.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Египет выиграет 1-й тайм и матч за 1,90.

    Еще один вариант ставки — Египет выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,75, ведь в трех из пяти последних его матчей был реализован именно такой сценарий.

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    Египет — Мозамбик: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Египет Мозамбик?
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