«Египет»
Египет довольно легко вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ему удалось выиграть отборочную группу, опередив Гвинею, Малави и Эфиопию.
Также неплохо «Фараоны» стартовали в квалификации на чемпионат мира 2026 года. После двух туров они набрали максимальные шесть очков и лидируют в группе.
Коэффициенты матча Египет — Мозамбик
В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи она обыграла на своем поле Танзанию (2:0), забив два безответных мяча.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при четырех победах и одной ничьей, так что у него отличная форма.
«Мозамбик»
Мозамбик уверенно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Он занял второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед Сенегал, а также опередив Бенин и Руанду.
А вот в квалификации на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала только три очка.
В своем последнем матче сборная довольствовалась мировой. В рамках товарищеской встречи она сыграла вничью с Ботсваной (1:1), обменявшись одним голом.
В четырех последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Египет, коэффициент на победу которого равен 1,37. Успех Мозамбика оценивается в 10,50, ничья — в 4,40.
Номинальные хозяева выиграли три последних матча и 1-й тайм в них.
Поэтому наши прогноз и ставка — Египет выиграет 1-й тайм и матч за 1,90.
Еще один вариант ставки — Египет выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,75, ведь в трех из пяти последних его матчей был реализован именно такой сценарий.