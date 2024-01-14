«Кальяри» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 января, начало — в 17:00 мск. «Кальяри» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кальяри»

По итогам 19-ти матчей чемпионата Италии «Кальяри» занимает 17-ю строчку с отрывом в один балл от зоны вылета, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

Команда при этом уже не выступает в Кубке Италии, где прекратила борьбу в 1/8 финала. На этой стадии турнира она разгромно уступила в гостях «Милану» (1:4).

Свой последний матч клуб свел вничью. В рамках Серии А сардинцы разошлись миром на выезде с «Лечче» (1:1), где уступал к 68-й минуте.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что, судя по всему, его максимум в грядущей игре — один балл.

«Болонья»

«Болонья» после 19-ти туров занимает пятую позицию с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов и отрывом в два балла от уже нееврокубковой седьмой строчки.

Команда уже не выступает в Кубке Италии, где дошла до четвертьфинала. На этой стадии турнира она на выезде уступила по пенальти «Фиорентине» (0:0).

Свой последний матч клуб в рамках Серии А также не выиграл. В домашних стенах он сыграл вничью с «Дженоа» (1:1), где спасся от поражения в компенсированное время.

На сегодня у «россоблу» безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что у коллектива явно не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которой равен 2,45. Успех «Кальяри» оценивается в 3,20, ничья — в 3,15.

В трех из четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,80.

Еще один вариант ставки — «Болонья» выиграет за 2,45, ведь гости превосходят классом соперника.