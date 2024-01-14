«Кальяри»
По итогам 19-ти матчей чемпионата Италии «Кальяри» занимает 17-ю строчку с отрывом в один балл от зоны вылета, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.
Команда при этом уже не выступает в Кубке Италии, где прекратила борьбу в 1/8 финала. На этой стадии турнира она разгромно уступила в гостях «Милану» (1:4).
Свой последний матч клуб свел вничью. В рамках Серии А сардинцы разошлись миром на выезде с «Лечче» (1:1), где уступал к 68-й минуте.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что, судя по всему, его максимум в грядущей игре — один балл.
«Болонья»
«Болонья» после 19-ти туров занимает пятую позицию с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов и отрывом в два балла от уже нееврокубковой седьмой строчки.
Команда уже не выступает в Кубке Италии, где дошла до четвертьфинала. На этой стадии турнира она на выезде уступила по пенальти «Фиорентине» (0:0).
Свой последний матч клуб в рамках Серии А также не выиграл. В домашних стенах он сыграл вничью с «Дженоа» (1:1), где спасся от поражения в компенсированное время.
На сегодня у «россоблу» безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что у коллектива явно не лучшая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которой равен 2,45. Успех «Кальяри» оценивается в 3,20, ничья — в 3,15.
В трех из четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,80.
Еще один вариант ставки — «Болонья» выиграет за 2,45, ведь гости превосходят классом соперника.