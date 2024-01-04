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    «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Эвертон»
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    Доминик Кальверт-Льюин
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 4 января, начало — в 23:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 04 Января 2024 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 23:00 Эвертон Эвертон
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    «Кристал Пэлас»

    Эта команда текущий сезон проводит на привычном уровне. Нынче она оккупировала скромное 14 место в таблице АПЛ.

    А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 20 матчах английского чемпионата забито всего 22 мяча.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Эвертон

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  • 2.603.302.85Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кристал Пэлас» по всем статьям переиграл «Брентфорд» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Эвертоном» для лондонцев традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны три при одной виктории.

    А вот в кубковой встрече лондонцы явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и кое-какую кадровую ротацию тренерский штаб наверняка осуществит.

    «Эвертон»

    Увы, «Эвертон» уже привычно борется за выживание в АПЛ. И хотя по игре команда выглядит середняком, десятиочковый штраф от федерации привел к нынешней 17 позиции.

    Более того, «Эвертон» не блещет в плане реализации. В 20 матчах чемпионата Англии забито всего лишь 24 мяча.

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    • В предыдущем туре «Эвертон» потерпел разгромное поражение. «Ириски» по всем статьям уступили «Вулверхэмптону» (0:3).

    Эта коллизия стала для команды третьей подряд. Да и вообще, подопечные Шона Дайча ныне выглядят не особо монолитно.

    И уж точно «Эвертон» будет стремиться вернуться на победный путь. Гости твердо намерены пробиться в следующий раунд.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.64.

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    На викторию «Эвертона» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.32.

    «Ириски» традиционно успешно противостоят лондонцам, плюс мотивированы исправиться за свои последние неудачи.

    Наш прогноз — Победа «Эвертона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.68. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ирисок» ждет удачная гастроль!
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