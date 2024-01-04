«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 4 января, начало — в 23:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кристал Пэлас»

Эта команда текущий сезон проводит на привычном уровне. Нынче она оккупировала скромное 14 место в таблице АПЛ.

А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 20 матчах английского чемпионата забито всего 22 мяча.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Эвертон 1X2Новым игрокам 2.603.302.85Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кристал Пэлас» по всем статьям переиграл «Брентфорд» (3:1).

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Поединки с «Эвертоном» для лондонцев традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны три при одной виктории.

А вот в кубковой встрече лондонцы явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и кое-какую кадровую ротацию тренерский штаб наверняка осуществит.

«Эвертон»

Увы, «Эвертон» уже привычно борется за выживание в АПЛ. И хотя по игре команда выглядит середняком, десятиочковый штраф от федерации привел к нынешней 17 позиции.

Более того, «Эвертон» не блещет в плане реализации. В 20 матчах чемпионата Англии забито всего лишь 24 мяча.

В предыдущем туре «Эвертон» потерпел разгромное поражение. «Ириски» по всем статьям уступили «Вулверхэмптону» (0:3).

Эта коллизия стала для команды третьей подряд. Да и вообще, подопечные Шона Дайча ныне выглядят не особо монолитно.

И уж точно «Эвертон» будет стремиться вернуться на победный путь. Гости твердо намерены пробиться в следующий раунд.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.64.

На викторию «Эвертона» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.32.

«Ириски» традиционно успешно противостоят лондонцам, плюс мотивированы исправиться за свои последние неудачи .

Наш прогноз — Победа «Эвертона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.68. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.