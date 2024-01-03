«Хапоэль» Петах-Тиква сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 14-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 3 января, начало — в 21:15 мск. «Хапоэль» Петах-Тиква — «Маккаби» Хайфа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хапоэль» Петах-Тиква

Эта команда привычно борется за сохранение прописки в высшем израильском дивизионе. Ныне она как раз оккупировала последнее 14 место.

Главным бичом команды является слабый уровень реализация. В 13 матчах чемпионата ей удалось забить всего 9 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома «Хапоэль» Петах-Тиква уступил одноклубникам из Иерусалима (1:2).

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Маккаби» Хайфа для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно два при одной виктории.

И уж точно хозяева постараются оказать достойное сопротивление одному из местных грандов. Два года назад клуб из Петах-Тиквы уже обыгрывал грозного соперника со счетом 3:1.

«Маккаби» Хайфа

Этой команде в нынешнем сезоне приходится крайне непросто. Отставание от лидера серьезное, да и проблем в игре немало.

Более того, «Маккаби» Хайфа слишком часто теряет очки на ровном месте. В 12 поединках добыто 8 побед при трех ничьих и одной коллизии.

В предыдущем туре «Маккаби» Хайфа снова не добился виктории. На выезде команде не удалось переиграть «Хапоэль» Тель-Авив (0:0).

До того команда выиграла в пяти матчах кряду. Теперь же очки терять не рекомендуется, ведь главный конкурент почти не оступается.

И уж точно «Маккаби» Хайфа будет максимально агрессивно атаковать. Гостям категорически нельзя терять важнейшие баллы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 1.27.

На викторию «Хапоэля» Петах-Тиква дают — 9.65, ничья оценена — в 5.40.

«Маккаби» Хайфа явно намерен проявить весь свой атакующий потенциал в матче с аутсайдером.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.