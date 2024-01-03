«Хапоэль» Петах-Тиква
Эта команда привычно борется за сохранение прописки в высшем израильском дивизионе. Ныне она как раз оккупировала последнее 14 место.
Главным бичом команды является слабый уровень реализация. В 13 матчах чемпионата ей удалось забить всего 9 раз.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома «Хапоэль» Петах-Тиква уступил одноклубникам из Иерусалима (1:2).
Поединки с «Маккаби» Хайфа для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно два при одной виктории.
И уж точно хозяева постараются оказать достойное сопротивление одному из местных грандов. Два года назад клуб из Петах-Тиквы уже обыгрывал грозного соперника со счетом 3:1.
«Маккаби» Хайфа
Этой команде в нынешнем сезоне приходится крайне непросто. Отставание от лидера серьезное, да и проблем в игре немало.
Более того, «Маккаби» Хайфа слишком часто теряет очки на ровном месте. В 12 поединках добыто 8 побед при трех ничьих и одной коллизии.
В предыдущем туре «Маккаби» Хайфа снова не добился виктории. На выезде команде не удалось переиграть «Хапоэль» Тель-Авив (0:0).
До того команда выиграла в пяти матчах кряду. Теперь же очки терять не рекомендуется, ведь главный конкурент почти не оступается.
И уж точно «Маккаби» Хайфа будет максимально агрессивно атаковать. Гостям категорически нельзя терять важнейшие баллы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 1.27.
На викторию «Хапоэля» Петах-Тиква дают — 9.65, ничья оценена — в 5.40.
«Маккаби» Хайфа явно
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.