29 декабря в рамках 18-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» сыграет против «Торино». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Фиорентина» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фиорентина»

Команда проводит довольно неплохой сезон, занимая 5-е место в таблице Серии А. «Фиорентина» отстает от зоны Лиги чемпионов лишь на один балл. В нынешнем сезоне у команды есть все шансы занять лидерские позиции в чемпионате.

У «Фиорентины» продолжается довольно длительная беспроигрышная серия, которая продолжается 7 матчей подряд во всех турнирах. За этот период «фиолетовые» пропустили 5 голов при 11-и забитых.

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В последнем туре «Фиорентина» обыграла «Монцу» (1:0), забив единственный гол на 7-й минуте. Матчем ранее команда расправилась с «Вероной» с таким же счетом.

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«Фиорентина» набрала 16 очков из 24-х возможных на своем поле. К тому же, в последнее время команда выступает особенно мощно. Сможет ли «Торино» противостоять нынешней «Фиорентине»? Гости также набрали серьезный ход и точно составят конкуренцию.

«Торино»

Команда занимает 10-е место в таблице Серии А с 24 очками в активе. «Торино» традиционно ведет борьбу за еврокубки. Отставание от 6-й строчки пока не такое существенное — всего 4 балла.

В последних матчах у «Торино» тоже все складывается неплохо. За последние 7 встреч команда проиграла только «Болоньи» (0:2), а также по 3 раза выиграла и сыграла вничью.

В последнем гостевом матче с «Фрозиноне» «Торино» сыграл вничью (0:0), а в 17-м туре Серии А на своем поле также поделила очки с «Удинезе» (1:1). В том матче, кстати, «Торино» ушел от поражения, сравняв счет на 88-й минуте.

«Торино» и «Фиорентина» встречались последний раз в мае этого года. В том матче «быки» сыграли вничью со своим соперником (1:1), сравняв счет на 66-й минуте.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Фиорентину» коэффициент на победу которого равен 2.15. Успех «Торино» оценивается в 3.55, ничья — в 3.25.

«Фиорентина» показывает очень хороший уровень футбола в последнее время. Можно предположить, что хозяева одержат победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» за 2.15.

Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.98.