27 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Челси» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Челси»

«Челси» по итогам 18-ти туров занимает 10-ю строчку, где отрыв от зоны вылета меньше, чем отставание от зоны еврокубков — 10 и 12 очков соответственно.

Команда при этом успешно выступает в Кубке Лиги, где сумела выйти уже в полуфинал. На предыдущей стадии турнира лондонцы в драматичной борьбе обыграли дома по пенальти «Ньюкасл» (1:1).

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В своем последнем матче АПЛ «Синие» потерпели неудачу. В рамках Премьер-лиги они уступили на выезде «Вулверхэмптону» (1:2), забив свой единственный мяч в компенсированное к основному время.

Все прогнозы на АПЛ

Это поражение прервало победную мини-серию коллектива в два поединка во всех турнирах, так что форма хозяев носит противоречивый характер, поэтому поручаться, что у них высокие шансы выиграть, не стоит.

«Кристал Пэлас»

После 18-ти туров чемпионата Англии «Кристал Пэлас» находится на 15-й позиции с отрывом в шесть очков от зоны вылета, а значит клуб вовсю участвует в борьбе за выживание.

Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где лондонцы прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, разгромно уступив «Манчестер Юнайтед» (0:3).

В своем последнем поединке в рамках АПЛ «Орлы» на своем поле довольствовались мировой с «Брайтоном» (1:1), хотя выигрывали 1:0 к 82-й минуте.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при четырех поражениях и трех ничьих, так что у гостей не лучшие шансы на победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры предсказуемо считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 5,00, ничья — в 3,85.

В шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в шести из девяти последних матчей «Челси» был реализован именно такой сценарий.