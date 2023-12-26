«Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун». Матч пройдет 26 декабря в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск). «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» борются за выживание в текущем сезоне чемпионата Англии. Вторая команда прошлого сезона Чемпионшипа пока что идет на последнем месте в турнирной таблице. В активе «Юнайтед» всего 9 очков. Отставание от спасительной зоны уже добротное, поэтому команде пора включаться.

Команда из Шеффилда смогла только тринадцать (меньше всех в лиге) раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 44 (больше всех в лиге) мяча. Коллектив до последнего будет бороться за выживание и главной задачей остается сохранение прописки в элите.

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«Шеффилд Юнайтед» уже давно вылетел из Кубка английской лиги, еще на стадии 1/32 финала в родных стенах в серии послематчевой пенальти уступив скромному «Линкольну». В Кубке Англии команда скоро стартует противостоянием с «Гиллингемом».

Все прогнозы на АПЛ

Подопечные Криса Уайлдера в последней игре сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), а до этого проиграл «Челси» (0:2) и выиграл «Брентфорд» (1:0). Перед этим же были поражения от «Ливерпуля» (0:2), «Бернли» (0:5) и «Борнмута» (1:3).

«Лутон Таун»

Новички АПЛ не очень хорошо начали сезон в чемпионате Англии. В настоящий момент коллектив из Лутона располагается на восемнадцатом месте в турнирной таблице. В активе команды из одноименного города 12 очков. Она только на три балла отстает спасительного места, семнадцатого «Ноттингема».

«Шляпники» смогли восемнадцать раз поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои. «Таун» однозначно будет бороться за выживание до последнее. Хотелось бы, чтобы эта самобытная команда продолжала выступать в английской Премьер-лиге.

Из Кубка английской лиги «Лутон Таун» вылетел на стадии 1/16 финала, уступив «Эксетер Сити» (0:1). А в Кубке Англии команда стартует поединком против «Болтона» в 1/32 финала.

В последней игре подопечные Роба Эдвардса смогли переиграть «Ньюкасл» (1:0), а до этого уступили «Манчестер Сити» (1:2), «Арсеналу» (3:4) и «Брентфорду» (1:3). Перед этим же победа в поединке с «Кристал Пэлас» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают поставить за 2.28.

На викторию «Лутон Таун» дают 3.25, ничья оценена в 3.45.

Наши прогноз и ставка — ничья.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.