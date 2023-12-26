ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коннор Бедар (слева) и Коннор МакдэвидМогут ли Коннор Макдэвид и Коннор Бедард зародить новое великое соперничество в НХЛ? «Ливерпуль» — «Арсенал»Подарок для Гвардиолы. «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли ничью в пользу «Ман Сити» «Вест Хэм» — «МЮ»Нет голов и нет надежды. Несчастливое Рождество для «Манчестер Юнайтед»
  • 21:04
    • Решение о возможном отстранении «Барселоны» от еврокубков будет принято в феврале
  • 20:20
    • Капризов стал лучшим игроком прошедшей недели НХЛ
  • 23:39
    • The Telegraph: В чемпионате Саудовской Аравии увеличат лимит на легионеров
  • 23:11
    • Бородавко: Большунов в числе претендентов на звание лучшего спортсмена России
  • 22:56
    • «Фламенго» не станет покупать Клаудиньо, так как нашел ему альтернативу
  • 22:33
    • Стали известны 10 самых дорогих клубов по версии Transfermarkt
  • 22:06
    • «Фенербахче» и «Галатасарай» не смогли поразить ворота друг друга
    Все новости спорта

    «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» забьют друг другу

    «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун». Ставка (к. 3.45) и прогноз на чемпионат Англии 26 декабря

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Шеффилд Юнайтед Прогнозы на Лутон Таун Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шеффилд Юнайтед»
    «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун». Матч пройдет 26 декабря в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск). «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2023 года

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Клинки» борются за выживание в текущем сезоне чемпионата Англии. Вторая команда прошлого сезона Чемпионшипа пока что идет на последнем месте в турнирной таблице. В активе «Юнайтед» всего 9 очков. Отставание от спасительной зоны уже добротное, поэтому команде пора включаться.

    Команда из Шеффилда смогла только тринадцать (меньше всех в лиге) раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 44 (больше всех в лиге) мяча. Коллектив до последнего будет бороться за выживание и главной задачей остается сохранение прописки в элите.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Лутон Таун

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.353.10Бонус$9500
    •

    «Шеффилд Юнайтед» уже давно вылетел из Кубка английской лиги, еще на стадии 1/32 финала в родных стенах в серии послематчевой пенальти уступив скромному «Линкольну». В Кубке Англии команда скоро стартует противостоянием с «Гиллингемом».

    Все прогнозы на АПЛ

    Подопечные Криса Уайлдера в последней игре сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), а до этого проиграл «Челси» (0:2) и выиграл «Брентфорд» (1:0). Перед этим же были поражения от «Ливерпуля» (0:2), «Бернли» (0:5) и «Борнмута» (1:3).

    «Лутон Таун»

    Новички АПЛ не очень хорошо начали сезон в чемпионате Англии. В настоящий момент коллектив из Лутона располагается на восемнадцатом месте в турнирной таблице. В активе команды из одноименного города 12 очков. Она только на три балла отстает спасительного места, семнадцатого «Ноттингема».

    «Шляпники» смогли восемнадцать раз поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои. «Таун» однозначно будет бороться за выживание до последнее. Хотелось бы, чтобы эта самобытная команда продолжала выступать в английской Премьер-лиге.

    Из Кубка английской лиги «Лутон Таун» вылетел на стадии 1/16 финала, уступив «Эксетер Сити» (0:1). А в Кубке Англии команда стартует поединком против «Болтона» в 1/32 финала.

  • Суперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
  • Разбираемся, что знаковое решение Европейского суда означает для мирового футбола
  • 22/12/2023

    • В последней игре подопечные Роба Эдвардса смогли переиграть «Ньюкасл» (1:0), а до этого уступили «Манчестер Сити» (1:2), «Арсеналу» (3:4) и «Брентфорду» (1:3). Перед этим же победа в поединке с «Кристал Пэлас» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают поставить за 2.28.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Лутон Таун» дают 3.25, ничья оценена в 3.45.

    Наши прогноз и ставка — ничья.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Маниса — Санлиурфаспор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Малаван — Трактор-Сази
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Санат Нафт — Зоб Ахан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Порт Бангкок — Ратчабури
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Касымпаша — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Корум — Болуспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хатайспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Эюпспор — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пендикспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Иноуэ — Тапалес
  • Бокс
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» забьют друг другу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры