«Бернли»
«Бернли» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 18 сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.
Ситуация по-прежнему сложная, но все-таки не безнадежная. Несколько дней назад «Бернли» одержал победу над «Фулхэмом» (2:0), благодаря которой хотя бы слегка улучшил свое психологическое состояние.
Коэффициенты матча Бёрнли — Ливерпуль
Результат в Лондоне, конечно же, удивил, но при этом стал еще одним, пусть и скромным, подтверждением, что Венсан Компани все-таки способен оставить команду в элитном дивизионе.
Ранее в декабре «Бернли» разнес «Шеффилд Юнайтед» (5:0) и сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Были еще поражения от «Вулверхэмптона» и «Эвертона», но даже там «бордовые» выглядели не так уж и плохо.
Также стоит обратить внимание на то, что «Бернли» ужасно играет на своем поле: команда Компани проиграла восемь из девяти домашних матчей.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» находится на второй строчке, набрав в 18 турах 39 очков. Отставание от идущего первым «Арсенала» составляет лишь одно очко.
В прошлом туре «Ливерпуль» встречался как раз с «Арсеналом». Встреча на «Энфилде» завершилась вничью — 1:1. Но «красные» все-таки были ближе к победе, чем «канониры». Трент наверное до сих пор не может понять, как не реализовал супер момент во втором тайме.
Перед этим «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), и этот результат немного удивил, учитывая текущее состояние «красных дьяволов».
Команда Юргена Клоппа выиграла меньше половины гостевых матчей в АПЛ — в четыре из девять. Еще столько же завершились вничью.
К сожалению, у «Ливерпуля» снова много кадровых проблем. После игры с «Арсеналом» в лазарет угодил защитник Константинос Цимикас. Грек не сыграет в ближайшие несколько месяцев из-за перелома ключицы.
Прогноз и ставка
На «Бернли» в этом матче можно поставить за 8.00, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Ливерпуля» — за 1.37.
Для «Ливерпуля» это будет уже восьмой матч в декабре. Есть подозрение, что у «красных» может не хватить сил на победу с разницей в два мяча и более.
Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 2.54.
Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.71.