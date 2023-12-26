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    «Ливерпуль» пропустит на поле «Бернли», но выиграет?

    «Бернли» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.54) и прогноз на чемпионат Англии 26 декабря 2023 года

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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Бернли» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 20:30 мск. «Бернли» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2023 года
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    «Бернли»

    «Бернли» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 18 сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    Ситуация по-прежнему сложная, но все-таки не безнадежная. Несколько дней назад «Бернли» одержал победу над «Фулхэмом» (2:0), благодаря которой хотя бы слегка улучшил свое психологическое состояние.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Ливерпуль

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    Результат в Лондоне, конечно же, удивил, но при этом стал еще одним, пусть и скромным, подтверждением, что Венсан Компани все-таки способен оставить команду в элитном дивизионе.

    Все прогнозы на АПЛ

    Ранее в декабре «Бернли» разнес «Шеффилд Юнайтед» (5:0) и сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Были еще поражения от «Вулверхэмптона» и «Эвертона», но даже там «бордовые» выглядели не так уж и плохо.

    Также стоит обратить внимание на то, что «Бернли» ужасно играет на своем поле: команда Компани проиграла восемь из девяти домашних матчей.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится на второй строчке, набрав в 18 турах 39 очков. Отставание от идущего первым «Арсенала» составляет лишь одно очко.

    В прошлом туре «Ливерпуль» встречался как раз с «Арсеналом». Встреча на «Энфилде» завершилась вничью — 1:1. Но «красные» все-таки были ближе к победе, чем «канониры». Трент наверное до сих пор не может понять, как не реализовал супер момент во втором тайме.

    Перед этим «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), и этот результат немного удивил, учитывая текущее состояние «красных дьяволов».

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    • Команда Юргена Клоппа выиграла меньше половины гостевых матчей в АПЛ — в четыре из девять. Еще столько же завершились вничью.

    К сожалению, у «Ливерпуля» снова много кадровых проблем. После игры с «Арсеналом» в лазарет угодил защитник Константинос Цимикас. Грек не сыграет в ближайшие несколько месяцев из-за перелома ключицы.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 8.00, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Ливерпуля» — за 1.37.

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    Для «Ливерпуля» это будет уже восьмой матч в декабре. Есть подозрение, что у «красных» может не хватить сил на победу с разницей в два мяча и более.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 2.54.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.71.

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    «Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» пропустит на поле «Бернли», но выиграет?
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