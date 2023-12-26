«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Бернли» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 20:30 мск. «Бернли» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бернли»

«Бернли» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 18 сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

Ситуация по-прежнему сложная, но все-таки не безнадежная. Несколько дней назад «Бернли» одержал победу над «Фулхэмом» (2:0), благодаря которой хотя бы слегка улучшил свое психологическое состояние.

Коэффициенты матча Бёрнли — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 7.905.301.38Бонус$9500

Результат в Лондоне, конечно же, удивил, но при этом стал еще одним, пусть и скромным, подтверждением, что Венсан Компани все-таки способен оставить команду в элитном дивизионе.

Все прогнозы на АПЛ

Ранее в декабре «Бернли» разнес «Шеффилд Юнайтед» (5:0) и сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Были еще поражения от «Вулверхэмптона» и «Эвертона», но даже там «бордовые» выглядели не так уж и плохо.

Также стоит обратить внимание на то, что «Бернли» ужасно играет на своем поле: команда Компани проиграла восемь из девяти домашних матчей.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится на второй строчке, набрав в 18 турах 39 очков. Отставание от идущего первым «Арсенала» составляет лишь одно очко.

В прошлом туре «Ливерпуль» встречался как раз с «Арсеналом». Встреча на «Энфилде» завершилась вничью — 1:1. Но «красные» все-таки были ближе к победе, чем «канониры». Трент наверное до сих пор не может понять, как не реализовал супер момент во втором тайме.

Перед этим «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), и этот результат немного удивил, учитывая текущее состояние «красных дьяволов».

Команда Юргена Клоппа выиграла меньше половины гостевых матчей в АПЛ — в четыре из девять. Еще столько же завершились вничью.

К сожалению, у «Ливерпуля» снова много кадровых проблем. После игры с «Арсеналом» в лазарет угодил защитник Константинос Цимикас. Грек не сыграет в ближайшие несколько месяцев из-за перелома ключицы.

Прогноз и ставка

На «Бернли» в этом матче можно поставить за 8.00, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Ливерпуля» — за 1.37.

Для «Ливерпуля» это будет уже восьмой матч в декабре. Есть подозрение, что у «красных» может не хватить сил на победу с разницей в два мяча и более.

Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 2.54.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.71.