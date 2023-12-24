Подарок для Гвардиолы. «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли ничью в пользу «Ман Сити»

Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 18‑м туре чемпионата Англии. В составе лондонцев забил Габриэл (4‑я минута), у «красных» отличился Мохамед Салах (29). Команда под руководством Микеля Артеты набрала 40 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» с 39 баллами идет на второй строчке.

«Арсенал» демонстрирует зрелость, а «Ливерпуль» упустил преимущество

Автор ВВС Фил Макналти считает, что несмотря на судейские ошибки и долю удачи, «Арсенал» заслужил ничью на «Энфилде».

«"Ливерпулю" еще предстоит узнать цену того, что ему не удалось найти завершающего штриха во второй игре подряд на "Энфилде". В прошлое воскресенье упорный "МЮ" довел дело до ничьей, и им пришлось снова довольствоваться очком в гораздо более качественном поединке против "Арсенала", ответив на ранний удар Габриэля еще одним великолепным голом Салаха.

Тренер Юрген Клопп поразмыслит над двумя важными моментами, которые означают, что его команда останется в хвосте у "канониров" перед Рождеством после временами безумной встречи на "Энфилде".

"Ливерпуль" будет в ярости из-за того, что им, похоже, отказали в совершенно очевидном пенальти, когда Эдегор сыграл рукой в первом тайме, а Александер-Арнольд должен был похоронить "канониров", голом, который мог бы стать победным в конце матча.

Мерсисайдцы ограничили возможности "Арсенала" во втором тайме, но такой результат удовлетворит команду Микеля Артеты и, возможно, больше всего, новых чемпионов клубного чемпионата мира "Манчестер Сити".

"Арсенал" хотел бы заявить о намерениях, победив на "Энфилде", месте стольких страданий в прошлом, но Артета получит от этой игры многое, помимо удовлетворения от того, что находится на вершине таблицы.

"Канониры" потеряли самообладание, когда в прошлом сезоне вели на "Энфилде" со счетом 2:0, и в конечном итоге им повезло удержать лишь ничью, но здесь появились признаки того, что команда взрослеет и находится в хорошей форме, чтобы в этом сезоне бросить еще один серьезный вызов в борьбе за титул.

Когда "Энфилд" ответил на призыв Клоппа задать "Арсеналу" жару, "канониры" сохраняли спокойствие, несмотря на то, что иногда им везло. Они никогда не чувствовали себя в осаде, несмотря на неизбежные периоды давления со стороны "Ливерпуля", и большая заслуга в этом принадлежит Деклану Райсу.

Полузащитник сборной Англии отличался выдающейся игрой, выигрывал мяч, никогда не отдавал его и служил постоянным источником указаний и поддержки для своих товарищей по команде. "Арсенал" хотел победы и играл ради нее, но вы подозреваете, что Артета может быть спокойно удовлетворен после того, как ушел с очком».

Уверенный старт «Арсенала»

Автор The Guardian Энди Хантер с удивлением отмечает то, насколько «Арсенал» доминировал на «Энфилде» в начале матча.

«На "Энфилде" не было отдано ни пяди земли, но и официальной победы тоже не было. "Арсенал" возглавит Премьер-лигу на Рождество после того, как набрал очко на стадионе "Ливерпуля", где они регулярно терпели поражения на протяжении 11 лет с момента последней победы здесь. Юрген Клопп справедливо задумается о том, что все могло бы быть иначе.

Наставник "Ливерпуля" дважды падал на колени в 100-й встрече клубов на "Энфилде": сначала, когда Костас Цимикас врезался в своего тренера и получил потенциально серьёзную травму, и снова, когда Трент Александер-Арнольд в концовке матча пробил в штангу ворот "Арсенала", когда ему оставалось обыграть лишь Давида Райя. Габриэль Магальянс вывел "Арсенал" вперед в счете на старте встречи, прежде чем Мохамед Салах, забивший 149-й гол за "Ливерпуль" в лиге, блестяще сравнял счет.

Жалобы Клоппа на атмосферу на "Энфилде" во время разгрома "Вест Хэма" в Кубке лиги в среду, безусловно, сыграли свою роль. Как только появились две команды, поднялся шум, подобающий борьбе за то, кто займет первое место в АПЛ на Рождество. "Арсенал" с первого свистка продемонстрировал решимость заполучить его.

Гости лидировали уже через четыре минуты. Это была третья явная попытка "Арсенала"поразить ворота Алиссона во время стремительного старта, напоминающего то, чему "Ливерпуль" часто подвергал соперников на "Энфилде". Защита хозяев была вскрыта всего через 30 секунд, когда Габриэль Жезус лишил владения мячом Ватару Эндо, а блестящий Мартин Эдегор запустил Букайо Сака за спину Костаса Цимикаса.

Алиссон отправил опасный прострел Сака низом на Жезуса на краю штрафной, где удар нападающего от ворот отразился от Ибрагимы Конате и чуть выше перекладины застрявшего на ленточке голкипера. Жезус, найдя ярд свободного места в потно забитой штрафной, головой после подачи с углового от Сака нанес удар прямо в руки Алиссону.

"Арсенал" только разминался и несколько мгновений спустя наказал неуверенно обороняющийся "Ливерпуль". Фол Конате на Кая Хавертце привел к тому, что Эдегор получил штрафной удар слева. Движение "Арсенала" сбило с толку "Ливерпуль", позволив Габриэлю освободиться перед Конате и нанести мощный удар головой над застрявшим в полупозиции Алиссоном. Вратарь "Ливерпуля" сошел со своей линии, когда был выполнен штрафной удар, но остановился, когда увидел, что перед ним парит неприкрытый центральный полузащитник "Арсенала". Гол был забит после неоправданно долгой проверки VAR на предмет офсайда.

Эдегор и Деклан Райс источали авторитет и хладнокровие в центре полузащиты, Сака и Жезус сохраняли владение мячом под давлением в атаке, а Габриэль и Уильям Салиба доминировали в воздухе, и "Арсенал" контролировал первую треть матча. Жезус впервые нанес удар над перекладиной "Ливерпуля" после передачи Габриэля Мартинелли. Эдегор пробил мимо ворот после того, как "Арсенал" в очередной раз рассек левый фланг хозяев.

Уверенность "Арсенала", а также ощущение того, что они с большей вероятностью забьют следующий гол, росли, когда их свели на нет два блестящих удара "Ливерпуля". Первым выступил Александр-Арнольд в стиле квотербека НФЛ, только без шлема и наплечников. Стоя глубоко на своей половине поля, он ждал, ждал и ждал, пока появится возможность. Затем он отдал пас на 70 ярдов над Александром Зинченко в сторону Салаха. Лучший бомбардир "Ливерпуля" обыграл левого защитника "Арсенала" и нанес неудержимый удар под ближнюю штангу ворот Давида Райя. Потрясающий гол.».

Чемпионская игра «Арсенала»

Автор Daily Mail Оливер Холт хвалит игру обеих команд, претендующих на чемпионство, но не забывает напомнить, что результат матча очень порадует действующего обладателя титула.

«Фанаты "Ливерпуля" подняли шум на "Энфилде" в субботу вечером, как и просил Юрген Клопп. Если не считать игры в Бедламе или на верхней палубе ночного автобуса, идущего в Килберн, она едва ли могла быть более шумной. Но поскольку на кону стоит первое место в Премьер-лиге, шума недостаточно, чтобы вывести вас на первое место в Рождестве.

Поэтому "Ливерпулю" пришлось довольствоваться ничьей с "Арсеналом". И "Арсенал" заслужил ничью. Только. Команда Микеля Артеты была лучше в первом тайме, "Ливерпуль" обыграл их на 35 минуте после перерыва, но не смог забить второй гол, которого требовало их превосходство, а "Арсенал" после этого остался сидеть спокойно.

Шесть из десяти команд, которые за последние десять лет возглавили Премьер-лигу на Рождество, впоследствии выиграли титул, а "Арсенал" в первом тайме играл как чемпион: спокойно, сдержанно и классно. Они рано вышли вперед благодаря Габриэлю и выглядели так, будто сметут "Ливерпуль".

Но затем "Ливерпуль" нанес ответный удар. Легко высмеивать призыв к оружию, подобный призыву Клоппа, но после того, как они сравняли счет в первом тайме благодаря Мо Салаху, "Ливерпуль" доминировал во втором тайме почти так, как если бы это было триумфом коллективной воли своих игроков и болельщиков, которые — взревели они.

Это было настолько далеко от тупиковой ситуации, когда "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в прошлые выходные, насколько это было возможно. Это потому, что "Арсенал" — гораздо лучшая команда, чем "Юнайтед", и они пришли побеждать, а не просто выжить. Они будут более довольны очком, чем "Ливерпуль".

По всему полю была отличная игра, но, как это часто бывает, было бы трудно превзойти Деклана Райса в основе этой команды "Арсенала". Ибрагима Конате и Вирджил ван Дейк также были великолепны в составе "Ливерпуля". Уильям Салиба был выдающимся игроком в четверке защитников "Арсенала".

Пожалуй, больше всего этот матч укрепил имеющиеся впечатления. Прежде всего, казалось, что "Арсенал" готов выиграть титул в этом сезоне, но это также напомнило всем, что "Ливерпуль" — это гораздо больше, чем просто аутсайдеры. Они шли лицом к лицу с "Арсеналом" и были в шаге от победы.

В конечном итоге это был хороший результат для "Манчестер Сити", который возвращается из Саудовской Аравии после победы на клубном чемпионате мира в Джидде на выходных. Когда они вернутся, а "Арсенал" и "Ливерпуль" будут первыми и вторыми соответственно, битва возобновится всерьез».

Ничья в пользу «Ман Сити»

С ним согласен и автор The Telegraph Джейсон Барт, который фиксирует, что командам, схлестнувшимся на «Энфилде», не удалось увеличить отрыв от «Манчестер Сити».

«Как и требовал Юрген Клопп, "Ливерпуль" поднял шум, но, пожалуй, самые громкие аплодисменты прозвучали на трассе М62, по которой "Манчестер Сити" вернулся после победы на Клубном чемпионате мира и обнаружил, что они не слишком сильно потеряли позиции в гонке за титул Премьер-лиги и сохранили надежды на очередной трофей.

Эта невероятно зрелищная ничья с "Арсеналом" стала второй подряд дома для "Ливерпуля", который стремился заявить о себе в этих матчах. Но если тупиковая ситуация с "Манчестер Юнайтед" на прошлых выходных поставила под сомнение их титульные перспективы, то этот матч вновь их подтвердил. Это было намного лучшая игра от "Ливерпуля".

Они вполне обоснованно будут полагать, что должны были победить, не получив, казалось бы, очевидного пенальти и дважды поразив каркас ворот "Арсенала". Но это была не осада. Микель Артета будет справедливо утверждать, что именно смелость и целеустремленность его команды — с выдающимися центральными полузащитниками — убедительно доказывают, что они также участвуют в этой гонке и заслуживают такого результата. Их фанаты были самыми счастливыми в конце.

Действительно, "Арсенал" лидирует на Рождество, на очко опережая "Ливерпуль" и "Астон Виллу", которая также сыграла вничью в пятницу, и на шесть очков опережая "Сити", который выпал из четверки лучших, но пока не переживает по этому поводу.

Поездка "горожан" в Саудовскую Аравию была шансом создать гораздо более серьезный отрыв от них, но этого не произошло».

Как «Ливерпуль» справится без Салаха?

Автор ESPN Марк Огден анализирует результат матча на «Энфлиде» и размышляет, что нужно обеим командам, чтобы справиться с «Манчестер Сити» в чемпионской гонке.

«Салах — самая сильная сторона "Ливерпуля". Нападающий — лучший игрок в больших матчах, и вы знаете, если он будет в форме, он забьет голы, чтобы сохранить команду в борьбе за титул. Но после встречи под Новый год с "Ньюкаслом" на "Энфилде" Салах вылетит в Кот-д'Ивуар вместе со сборной Египта на Кубок африканских наций и может отсутствовать до шести недель.

Без Салаха "Ливерпуль" уже не та команда. У них есть нападающие с отличным темпом, движением и потенциалом, но никто из Луиса Диаса, Коди Гакпо или Дарвина Нуньеса не может сравниться по своему уровню с Салахом, в то время как Диогу Жота продолжает беспокоить травма.

Даже когда Салах не забивает, он творит. Александер-Арнольд должен был выиграть игру, когда Салах организовал голевой момент на 73-й минуте, но вместо этого он пробил в перекладину.

Решающее значение будет иметь то, как "Ливерпуль" справится без Салаха. Смогут ли они сохранить преимущество над "Сити", пока его нет? Это трудный вызов, и еще неизвестно, кто сможет взять ответственность на себя и заполнить эту пустоту.

У "Арсенала" тоже есть свои проблемы. Зинченко показал свою слабость в игре на позиции левого защитника, в то время как Бен Уайт также ограничен на позиции правого защитника.

Габриэль Жезус — трудяга, но если "Арсенал" сможет подписать Айвана Тони из "Брентфорда" в январе, форвард сборной Англии может все изменить для команды Артеты. Большой вопрос заключается в том, есть ли у "Арсенала" деньги, чтобы подписать игрока, который мог бы вернуть им титул.

Справиться без Салаха — это сложная задача для "Ливерпуля", а добиться успеха с Жезусом — это проблемама "Арсенала". Но сейчас они являются двумя лучшими командами Премьер-лиги, и обе способны выиграть титул. Тем не менее, они оба знают, что "Сити" слишком близки, чтобы чувствовать себя комфортно после такого результата».

Победители: центральные защитники

Редакция Goal привычно называет победителей и неудачников завершившегося матча и в первую категорию попали центральные защитники обеих команд.

«Субботний поединок на "Энфилде" был объявлен встречей двух самых устрашающих линий атаки в Премьер-лиге, но если это было задумано как вызов защитникам обеих команд, то те великолепно активизировались, чтобы гарантировать, что большие моменты будут редкостью.

В составе "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк источал спокойствие, в то время как все вокруг него участвовали в хаотичной схватке, когда он небрежно отводил опасные высокие мячи и делал точные диагональные передачи в попытке начать атаку.

Рядом с ним Ибраима Конате потенциально мог бы лучше следить за Габриэлем в случае с голом "Арсенала" и действительно пережил пару пугающих моментов с высокими мячами в ветреный вечер на "Энфилде", но в целом француз сыграл отлично.

Он регулярно мчался, чтобы закрыть пространство, оставленное Трентом Александером-Арнольдом, когда правый защитник продвинулся в центр поля, сделал несколько ключевых подкатов в схватках с Габриэлем Жезусом и Габриэлем Мартинелли, а также он сделал несколько ключевых блоков позже, когда "Арсенал" устроил навал, чтобы вырвать победу.

На другом конце поля, как всегда, царил Уильям Салиба, толкая Коди Гакпо и Луиса Диаса, в то время как Габриэль открыл счет, сделав несколько ключевых ударов головой после опасных навесов в штрафную, и хорошо противостоял Салаху, сместившемуся в центр.

Помимо лучших атак, эти две команды также обладают двумя лучшими центральными защитниками в дивизионе, и Ван Дейк и Салиба, а также их партнеры, провели в этом матче мастер-класс».