«Борнмут» — «Фулхэм». Матч пройдет 26 декабря в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск). «Борнмут» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Борнмут»

Команда из одноименного города является середняком текущего сезона Английской премьер-лиги. Коллектив из Борнмута в данный момент располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. «Вишни» по итогам семнадцати матчей смогли набрать 22 пункта.

Пятнадцатая команда АПЛ по итогам прошлого сезона уже опережает зону вылета на десять пунктов и лишь на восемь баллов отстает от шестого «Вест Хэма». «Борнмут» смог 24 раза поразить ворота соперника и 32 раза пропустил в собственные.

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Подопечные Андони Ираолы вылетели из Кубка английской лиги на стадии 1/8 финала, а вот в Кубке Англии команда будет стартовать только в начале следующего года, когда на выезде сразится с КПР.

Все прогнозы на АПЛ

Сейчас у «Борнмута» серия из трех побед подряд. Команда смогла сломить сопротивление «Ноттингем Форест» (3:2), «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Кристал Пэлас» (2:0). До этого также была ничья с «Астон Виллой» (2:2) и виктории над «Шеффилдом» (3:1) и «Ньюкаслом» (2:0).

«Фулхэм»

Одна из старейших команд Лондона также является середняком лиги. Лондонский коллектив расположился следом за своим оппонентом, на двенадцатом месте в турнирной таблице. В активе лондонцев после восемнадцати проведенных встреч 21 очко.

Команда из столицы Англии смогла 26 раз отличиться голом и 31 раз пропустить в свои. Сейчас столичный коллектив уже на девять баллов опережает зону вылета и вряд ли будет бороться за выживание. Правда, борьба за зону еврокубков «белым» также вряд ли светит.

«Дачники» смогли пробиться в полуфинал Кубка английской лиги. В четвертьфинале они в серии пенальти переиграли «Эвертон» и теперь за выход в финал сразятся против «Ливерпуля». В Кубке Англии же «Фулхэм» в 1/32 финала попал на «Ротерхэм».

В последних играх подопечные Марку Силвы уступили «Бернли» (0:2) и «Ньюкаслу» (0:3), а до этого сломили сопротивление «Вест Хэма» (5:0) и «Ноттингем Форест» (5:0). Перед этим же также было поражение от «Ливерпуля» (3:4).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают поставить за 2.18.

На викторию «Фулхэма» дают 3.35, ничья оценена в 3.60.

Поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на то, что команды не смогут выявить победителя.