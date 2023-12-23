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    «Вест Хэм» продолжит безвыигрышную серию «МЮ»?

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Юнайтед» — фаворит матча
    23 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Декабря 2023 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 15:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» по итогам 17-ти туров занимает восьмую строчку в середине турнирной таблицы АПЛ с отставанием в один балл от соперника и в семь — от зоны еврокубков.

    Команда успешно выступает в Лиге Европы. Там ей удалось выйти в 1/8 финала, выиграв борьбу в группе, где также выступали «Фрайбург», «Олимпиакос» и «Бачка-Топола».

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Манчестер Юнайтед

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    Между тем, в своем последнем матче клуб прекратил выступления в Кубке английской Лиги, где в четвертьфинале он потерпел разгром от «Ливерпуля» (1:5) на выезде.

    Все прогнозы на АПЛ

    В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при семи победах и одной ничьей, так что, в целом, у него хорошая форма.

    «Манчестер Юнайтед»

    После 16-ти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой позиции в зоне еврокубков, отставая на пять очков от зоны еврокубков.

    Неудачи в АПЛ текущего сезона сопровождал и провал в Лиге чемпионов, где по итогам группового раунда манкунианцы заняли последнее место в квартете после «Баварии», «Копенгагена» и «Галатасарая».

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    • Кроме того, «Красные Дьяволы» уже давно прекратили выступления в Кубке английский Лиги, где еще на стадии 1/8 финала они потерпели разгром от «Ньюкасла» (0:3).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, и одержал одну победу в шести последних играх, так что у гостей откровенно плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры все же считают фаворитом «МЮ», коэффициент на победу которого равен 2,55. Успех «Вест Хэма» оценивается в 2,60, ничья — в 3,65.

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    В трех из пяти последних матчей гости проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет за 2,55.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Вест Хэма» больше 1,5 голов за 2,15, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» продолжит безвыигрышную серию «МЮ»?
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