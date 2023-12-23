23 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» по итогам 17-ти туров занимает восьмую строчку в середине турнирной таблицы АПЛ с отставанием в один балл от соперника и в семь — от зоны еврокубков.

Команда успешно выступает в Лиге Европы. Там ей удалось выйти в 1/8 финала, выиграв борьбу в группе, где также выступали «Фрайбург», «Олимпиакос» и «Бачка-Топола».

Коэффициенты матча Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 2.653.652.60Бонус$9500

Между тем, в своем последнем матче клуб прекратил выступления в Кубке английской Лиги, где в четвертьфинале он потерпел разгром от «Ливерпуля» (1:5) на выезде.

Все прогнозы на АПЛ

В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при семи победах и одной ничьей, так что, в целом, у него хорошая форма.

«Манчестер Юнайтед»

После 16-ти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой позиции в зоне еврокубков, отставая на пять очков от зоны еврокубков.

Неудачи в АПЛ текущего сезона сопровождал и провал в Лиге чемпионов, где по итогам группового раунда манкунианцы заняли последнее место в квартете после «Баварии», «Копенгагена» и «Галатасарая».

Кроме того, «Красные Дьяволы» уже давно прекратили выступления в Кубке английский Лиги, где еще на стадии 1/8 финала они потерпели разгром от «Ньюкасла» (0:3).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, и одержал одну победу в шести последних играх, так что у гостей откровенно плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры все же считают фаворитом «МЮ», коэффициент на победу которого равен 2,55. Успех «Вест Хэма» оценивается в 2,60, ничья — в 3,65.

В трех из пяти последних матчей гости проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет за 2,55.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Вест Хэма» больше 1,5 голов за 2,15, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.