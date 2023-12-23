ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересСуперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт Суперлига вернуласьОт плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана Яромир ЯгрТоп-6 случаев в истории НХЛ, когда фанаты, ожидая подписание суперзвезды, были обмануты
    Все новости спорта

    «Интер» резко прибавит после перерыва

    «Интер» — «Лечче». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Серия А, 23 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Интер Прогнозы на Лечче Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лечче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаутаро Мартинес
    «Интер» сыграет на своем поле с «Лечче» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 20:00 мск. «Интер» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 20:00 Лечче Лечче
  • Лечче
    •

    «Интер»

    Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за Скудетто. «Интер» находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    С реализацией у миланцев складывается весьма неплохо. Команда Симоне Индзаги наколотила 39 мячей в 16 поединках.

    Коэффициенты матча Интер — Лечче

    1X2Новым игрокам
  • 1.226.3013.00Бонус$9500
    •

    В своем предыдущем поединке «Интер» откровенно опростоволосился. Команда вылетела из Кубка Италии, в овертайме уступив «Болонье» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Лечче» для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одной коллизии.

    И уж наверняка «Интер» будет максимально активен у ворот оппонента. Нужно же максимально отрываться от преследователей!

    «Лечче»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. «Лечче» пребывает на 12 месте, опережая опасную зону на 8 очков.

    Интересно, что в 16 своих поединках «Лечче» победил лишь четырежды. А вот с ничьими команда явно перебрала: 8 паритетов.

  • Из чемпионов Ла Лиги в «одну из худших команд Европы». Что творится с «Барселоной»?
  • Почему «Барса» под руководством Хави так сильно сдала всего за шесть месяцев
  • 20/12/2023

    • Свой последний поединок команда провела успешно. «Лечче» в родных стенах оставил ни с чем «Фрозиноне» (2:1).

    А вот до того команда четырежды кряду сыграла вничью. Да и атака не блещет: всего 19 забитых голов в 16 матчах.

    Наверняка «Лечче» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются добыть хотя бы балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.24.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Лечче» дают — 15.00, ничья оценена — в 6.93.

    На стороне миланцев преимущество своей арены, да и вообще, «Интер» на голову сильнее соперника.

    Наш прогноз — Фора «Интера» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.08
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Детройт — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Чикаго — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милуоки — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мемфис — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Даллас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Америка Мехико
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Портленд — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Габала — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» резко прибавит после перерыва
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры