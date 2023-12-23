«Интер»
Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за Скудетто. «Интер» находится на 1 строчке турнирной таблицы.
С реализацией у миланцев складывается весьма неплохо. Команда Симоне Индзаги наколотила 39 мячей в 16 поединках.
Коэффициенты матча Интер — Лечче
В своем предыдущем поединке «Интер» откровенно опростоволосился. Команда вылетела из Кубка Италии, в овертайме уступив «Болонье» (1:2).
Матчи с «Лечче» для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одной коллизии.
И уж наверняка «Интер» будет максимально активен у ворот оппонента. Нужно же максимально отрываться от преследователей!
«Лечче»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. «Лечче» пребывает на 12 месте, опережая опасную зону на 8 очков.
Интересно, что в 16 своих поединках «Лечче» победил лишь четырежды. А вот с ничьими команда явно перебрала: 8 паритетов.
Свой последний поединок команда провела успешно. «Лечче» в родных стенах оставил ни с чем «Фрозиноне» (2:1).
А вот до того команда четырежды кряду сыграла вничью. Да и атака не блещет: всего 19 забитых голов в 16 матчах.
Наверняка «Лечче» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются добыть хотя бы балл.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.24.
На викторию «Лечче» дают — 15.00, ничья оценена — в 6.93.
На стороне миланцев преимущество своей арены, да и вообще,
Наш прогноз — Фора «Интера» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.