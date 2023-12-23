«Интер» сыграет на своем поле с «Лечче» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 20:00 мск. «Интер» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Интер»

Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за Скудетто. «Интер» находится на 1 строчке турнирной таблицы.

С реализацией у миланцев складывается весьма неплохо. Команда Симоне Индзаги наколотила 39 мячей в 16 поединках.

Коэффициенты матча Интер — Лечче 1X2Новым игрокам 1.226.3013.00Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Интер» откровенно опростоволосился. Команда вылетела из Кубка Италии, в овертайме уступив «Болонье» (1:2).

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Матчи с «Лечче» для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одной коллизии.

И уж наверняка «Интер» будет максимально активен у ворот оппонента. Нужно же максимально отрываться от преследователей!

«Лечче»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. «Лечче» пребывает на 12 месте, опережая опасную зону на 8 очков.

Интересно, что в 16 своих поединках «Лечче» победил лишь четырежды. А вот с ничьими команда явно перебрала: 8 паритетов.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Лечче» в родных стенах оставил ни с чем «Фрозиноне» (2:1).

А вот до того команда четырежды кряду сыграла вничью. Да и атака не блещет: всего 19 забитых голов в 16 матчах.

Наверняка «Лечче» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются добыть хотя бы балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.24.

На викторию «Лечче» дают — 15.00, ничья оценена — в 6.93.

На стороне миланцев преимущество своей арены, да и вообще, «Интер» на голову сильнее соперника .

Наш прогноз — Фора «Интера» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.