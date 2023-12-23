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    «Болонья» — «Аталанта». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Серия А, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Аталанта»
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    Алексей Миранчук — полузащитник «Аталанты»
    23 декабря в рамках 17-го тура итальянской Серии А «Болонья» сыграет против «Аталанта». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Болонья» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2023 года
    Болонья
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    •  Болонья 17:00 Аталанта Аталанта
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    «Болонья»

    Команда продолжает вести борьбу за лидерские позиции в Серии А. После 16-и туров «Болонья» занимает 4-е место в таблице с 28-ю очками в активе. Команда еще пока не закрепилась в зоне Лиги чемпионов, ведь разрыв от 5-й строчки всего один балл.

    «Болонья» замыкает 3-ку лидеров по надежность в обороне, пропустив всего 12 голов за 16 встреч при 20-и забитых. Стоит отметить, что в последних турах Серии А команда также пропускала крайне мало.

    Коэффициенты матча Болонья — Аталанта

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  • 2.753.152.80Бонус$9500
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    За последние 5 матчей в чемпионате Италии «Болонья» проиграла только «Фиорентине» (1:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда пропустила 4 гола при 8-и забитых.

    Все прогнозы на Серию А

    В последнем туре «Болонья» всухую обыграла «Рому» (2:0), забив по голу в каждом тайме. Команда справилась с довольно мощным соперником. В предстоящем матче будет не легче, «Болонья» встретится с «Аталантой», которая в последнее время тоже хороша.

    «Аталанта»

    Команда также ведет отчаянную борьбу за попадание в еврокубки, но пока получается с переменным успехом. «Аталанта» занимает 7-е место и отстает от зоны Лиги чемпионов лишь на 2 балла. Команда потихоньку набирает ход и вполне может заскочить в первую 4-ку.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Аталанта» показала отличные результаты, уступив за этот период только «Торино» (0:3). В остальных встречах команда трижды победила и однажды сыграла вничью. К слову, в последнем туре «Аталанта» разгромила «Салернитану» со счетом 4:1.

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    • В последнее время в команде блистает российский полузащитник Алексей Миранчук. Футболист забил гол в последнем туре, выйдя на поле только на 85-й минуте встречи. Миранчуку понадобилось 4 минуты, чтобы поразить ворота соперника.

    «Аталанта» и «Болонья» встречались последний раз в апреле этого года. В том матче «красно-синие» обыграли своего соперника со счетом 2:0. Стоит отметить, что «Аталанта» набрала 10 очков из 24-х возможных на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Болонью» коэффициент на победу которого равен 2.70. Успех «Аталанты» оценивается в 2.75, ничья — в 3.10.

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    В предстоящем матче встретятся 2 равных соперника. Стоит отметить, что «Болонья» одна из лучших команд по результатам домашних встреч. Можно предположить, что хозяева наберут драгоценные очки и в предстоящем матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Болоньи» за 2.70.

    Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Болоньи» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.13.

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    «Болонья» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. Команда Алексея Миранчука столкнется с проблемами?
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