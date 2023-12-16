«Севилья»
В чемпионате страны у команды из Севильи дела не ахти. Она провела 15 матчей и занимает только 16-е место в турнирной таблице. В активе «Севильи» лишь 13 баллов. Коллектив только на три пункта опережает зону вылета.
Испанский коллектив также вылетел из еврокубков. В шести встречах севильцы смогли набрать только два очка, дважды сыграв вничью и четырежды проиграв.
Коэффициенты матча Севилья — Хетафе
Подопечные Диего Алонсо имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Они 20 раз поразили ворота соперника, но 21 раз пропустили в свои.
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В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при пяти поражениях при трех ничьих, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.
«Хетафе»
Команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Хетафе» пребывает на девятом месте турнирной таблицы.
В плане реализации команда явно не преуспевает. В 16 матчах игроки «асулонес» сумели отличиться всего лишь 18 голами.
Свой последний поединок клуб из пригорода Мадрида провел успешно. На выезде он с минимальным результатом обыграл «Валенсию» (1:0) на выезде.
В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и шести ничьих, так что у гостей хорошие шансы как минимум не проиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,90. Успех «Хетафе» оценивается в 4,30, ничья — в 3,40.
В трех из четырех последних матчей гости выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Хетафе» выиграет за 4,30.
Еще один вариант ставки — «Хетафе» не проиграет за 1,89, ведь в 11 из 12 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.