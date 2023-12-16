«Севилья» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 20:30 мск. «Севилья» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Севилья»

В чемпионате страны у команды из Севильи дела не ахти. Она провела 15 матчей и занимает только 16-е место в турнирной таблице. В активе «Севильи» лишь 13 баллов. Коллектив только на три пункта опережает зону вылета.

Испанский коллектив также вылетел из еврокубков. В шести встречах севильцы смогли набрать только два очка, дважды сыграв вничью и четырежды проиграв.

Коэффициенты матча Севилья — Хетафе 1X2Новым игрокам 1.953.454.30Бонус$9500

Подопечные Диего Алонсо имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Они 20 раз поразили ворота соперника, но 21 раз пропустили в свои.

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В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при пяти поражениях при трех ничьих, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

«Хетафе»

Команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Хетафе» пребывает на девятом месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 16 матчах игроки «асулонес» сумели отличиться всего лишь 18 голами.

Свой последний поединок клуб из пригорода Мадрида провел успешно. На выезде он с минимальным результатом обыграл «Валенсию» (1:0) на выезде.

В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и шести ничьих, так что у гостей хорошие шансы как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,90. Успех «Хетафе» оценивается в 4,30, ничья — в 3,40.

В трех из четырех последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Хетафе» выиграет за 4,30.

Еще один вариант ставки — «Хетафе» не проиграет за 1,89, ведь в 11 из 12 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.