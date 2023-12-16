ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф Сонг ЯдонгЯдонг не ровня Яну и другим топам. Китайцу рано драться за титул Бруну ФернандешБольше не топ-клуб. «МЮ» оказался недостоин даже места в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Хетафе» огорчит и «Севилью»?

    «Севилья» — «Хетафе». Ставка (к. 4.30) и прогноз на футбол, Примера, 16 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Севилью Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хетафе» показывает хорошую форму
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 20:30 мск. «Севилья» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 16 Декабря 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •

    «Севилья»

    В чемпионате страны у команды из Севильи дела не ахти. Она провела 15 матчей и занимает только 16-е место в турнирной таблице. В активе «Севильи» лишь 13 баллов. Коллектив только на три пункта опережает зону вылета.

    Испанский коллектив также вылетел из еврокубков. В шести встречах севильцы смогли набрать только два очка, дважды сыграв вничью и четырежды проиграв.

    Коэффициенты матча Севилья — Хетафе

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.454.30Бонус$9500
    •

    Подопечные Диего Алонсо имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Они 20 раз поразили ворота соперника, но 21 раз пропустили в свои.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при пяти поражениях при трех ничьих, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

    «Хетафе»

    Команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Хетафе» пребывает на девятом месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда явно не преуспевает. В 16 матчах игроки «асулонес» сумели отличиться всего лишь 18 голами.

  • Трансферный дайджест. 5 декабря — 11 декабря
  • Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед», Тодибо и Джало пойдут на повышение, борьба за Гимарайнша
  • 11/12/2023

    • Свой последний поединок клуб из пригорода Мадрида провел успешно. На выезде он с минимальным результатом обыграл «Валенсию» (1:0) на выезде.

    В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и шести ничьих, так что у гостей хорошие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,90. Успех «Хетафе» оценивается в 4,30, ничья — в 3,40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех из четырех последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Хетафе» выиграет за 4,30.

    Еще один вариант ставки — «Хетафе» не проиграет за 1,89, ведь в 11 из 12 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.79
  • Прогноз на матч Сабаил — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Араз — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Букша — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тан — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Леон — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Падерборн — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шальке 04 — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Вахда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дижон — Сошо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч НЕК Неймеген — Фортуна Ситтард
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Специя — Бари
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Овьедо — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Севилья» — «Хетафе»: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. «Хетафе» огорчит и «Севилью»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры