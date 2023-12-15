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    «Специя» снова разочарует

    «Специя» — «Бари». Ставка (к. 1,76) и прогноз на итальянскую Серию В 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Бари»
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    Капитан «Бари» Валерио Ди Чезаре
    «Специя» — «Бари». Матч пройдет в рамках 17-го тура итальянской Серии В 15 декабря, начало — 22:30 (мск) «Специя» — «Бари»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия B 15 Декабря 2023 года
    Специя
  • Италия. Серия B
    •  Специя 22:30 Бари Бари
  • Италия. Серия B
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    «Специя»

    После 16-ти туров команда располагается в на 19-м месте в зоне вылета с 13 очками, что можно смело назвать провальным результатом. Ведь еще в прошлом сезоне «Специя» выступала в Серии А.

    Главной причиной неудачных результатов стал уход основной группы ведущих футболистов после вылета из элитного дивизиона (Нзола, Агудело, Гьяси, Бастони, Коваленко).

    Пришедшие им на смену не смогли полноценно заменить прежних лидеров.
    Также откровенно не угадали с кандидатурой главного тренера Массимилиано Альвини, который провалился и опустил команду в зону вылета. Хотя два сезона назад он выводил «Кремонезе» в Серию А. Сейчас команду возглавил не самый известный специалист Лука Д’Анжело, в послужном списке которого нет особых достижений.

    Все прогнозы на Серию А

    При нем «Специя» провела уже три матча, проиграв два раза и взяв три очка в последнем туре в матче со «Асколи» на выезде (2:1). Голы в той встрече забивали Даниэле Верде и Петко Христов, забив победный мяч уже в конце матча в сутолоке у ворот.

    «Бари»

    Команда с юга Италии сейчас идет на девятом месте в Серии В с 21 очком, но еще в прошлом сезоне она боролось за выход в Серию А, где ей не хватило совсем чуть-чуть.

    «Бари» начинал сезон под руководство Микеле Миньяни, который создал эту версию команды и проработал с ней больше двух сезонов. Но в этом году старт не особо заладился, и после серии неудач он был отправлен в отставку. В Италии не особо терпеливо руководство.

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    • Сейчас вместо него руководит «Бари» Паскуале Марино, немало поработавший в Серии А с разными клубами и считающийся очень сильным тактиком и мотиватором. При нем результаты немного улучшились, и команда постепенно стала подниматься по турнирной таблице.

    В последнем туре на своем поле был обыгран «Зюдтироль» со счетом 2:1. Отличились лучший нападающий Джузеппе Сибилли и 40-летний капитан Валерио Ди Чезаре, бывший в молодые годы в составе лондонского «Челси», а затем немало поигравший в Серии А за различные клубы.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, «Специя» в этой встрече считается фаворитом. На ее победу дают котировку 2,20. На успех «Бари» — 3,90. Ничья — 3,20.

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    Сейчас «Бари» ничем не уступает по игре и составу «Специи», к тому же надо сказать, что в составе хозяев травмированы два важных футболиста: вратарь Дранговский и защитник Река.

    Таких проблем у «Бари» нет, команда находится в неплохой форме и вполне способна увезти из Специи хотя бы очко. Наш прогноз и ставка: «Бари» не проиграет за 1,76.

    Любители более рисковых вариантов могут рассмотреть ставку на то, что «Специя» не забьет ни одного гола за 3,60.

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    «Специя» — «Бари»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на футбол. «Специя» снова разочарует
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