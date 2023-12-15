«НЕК Неймеген»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. «НЕК Неймеген» находится на 10 месте, сражаясь за Лигу конференций.
Главным бичом команды является крайне слабая оборона. В 15 поединках чемпионата она дала результативный сбой уже 27 раз.
В предыдущем туре чемпионата «НЕК Неймеген» добыл викторию. Команда сумела расправиться со «Зволле» (3:1).
Эта победа стала для команды второй подряд. До того она переиграла традиционно сильный «АЗ Алкмаар» (2:1).
Матчи с «Фортуной» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков выигран один при двух коллизиях.
«Фортуна» Ситтард
Эта команда в нынешнем сезоне также борется за выход в Лигу конференций. Ныне «Фортуна» Ситтард находится на 9 месте турнирной таблицы.
В плане реализации у команды имеются значительные сложности. В 15 поединках ей удалось отличиться лишь 16 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Фортуна» Ситтард в родных стенах минимально одолела «Валвейк».
До того клуб из Ситтарда переиграл еще и «Витесс» (3:1). Впрочем, оборона команды все равно выглядит не столь уверенно.
Наверняка «Фортуна» Ситтард будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, есть шанс подняться в вожделенную первую восьмерку.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «НЕК Неймегена» предлагают — 2.08.
На викторию «Фортуны» Ситтард дают — 3.39, ничья оценена — в 3.64.
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.76.