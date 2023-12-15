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    Голевой обмен после перерыва?!

    «НЕК Неймеген» — «Фортуна» Ситтард. Ставка (к. 3.02) и прогноз на футбол, Эредивизия, 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «НЕК Неймеген» — «Фортуна» Ситтард
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    Роджер Мейер
    «НЕК Неймеген» сыграет на своем поле с «Фортуной» Ситтард в рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 22:00 мск. «НЕК Неймеген» — «Фортуна» Ситтард: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 15 Декабря 2023 года
    НЕК
  • Неймеген
    •  НЕК 22:00 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
  • Ситтард
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    «НЕК Неймеген»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. «НЕК Неймеген» находится на 10 месте, сражаясь за Лигу конференций.

    Главным бичом команды является крайне слабая оборона. В 15 поединках чемпионата она дала результативный сбой уже 27 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «НЕК Неймеген» добыл викторию. Команда сумела расправиться со «Зволле» (3:1).

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    Эта победа стала для команды второй подряд. До того она переиграла традиционно сильный «АЗ Алкмаар» (2:1).

    Матчи с «Фортуной» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков выигран один при двух коллизиях.

    «Фортуна» Ситтард

    Эта команда в нынешнем сезоне также борется за выход в Лигу конференций. Ныне «Фортуна» Ситтард находится на 9 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации у команды имеются значительные сложности. В 15 поединках ей удалось отличиться лишь 16 точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Фортуна» Ситтард в родных стенах минимально одолела «Валвейк».

    До того клуб из Ситтарда переиграл еще и «Витесс» (3:1). Впрочем, оборона команды все равно выглядит не столь уверенно.

    Наверняка «Фортуна» Ситтард будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, есть шанс подняться в вожделенную первую восьмерку.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «НЕК Неймегена» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Фортуны» Ситтард дают — 3.39, ничья оценена — в 3.64.

    У обеих команд имеются проблемы с надежностью тылов, так что в этой встрече наверняка смогут отличиться и те, и другие.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.76.

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    «НЕК Неймеген» — «Фортуна» Ситтард: прогноз, ставка (3.02), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?!
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