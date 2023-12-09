9 декабря в 16-м туре испанской Примеры «Мальорка» в родных стенах сразится с «Севильей». Начало игры — в 23:00 по мск. «Мальорка» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мальорка»

Островитяне все больше уходят на дно и от полного погружения в зону вылета «Мальорку» отделяет 2 очка. Сейчас она на 17-м месте с 11 набранными баллами.

При этом просвета в результатах пока не видно. Хозяева не могут выиграть уже 10 туров подряд. Выигрывать удается разве что в Кубке Испании, где на неделе был разгромлен заштатный «Валле Эгуэс» (3:0).

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Помимо этого, «Мальорка» проиграла в Севилье 0:2 «Бетису». В Мадриде команда уступила «Атлетико» 0:1. Последним результатом на данный момет является ничья с «Алавесом» 0:0.

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Вместе с тем, в пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при двух победах и двух ничьих, так что гостям будет непросто выиграть.

«Севилья»

«Севилья» находится на 15-й строчке, набрав в 14 матчах 13 очков. Это одна из самых дружелюбных команд Ла Лиги. Уже семь матчей с ее участием завершились вничью.

В позапрошлом туре «Севилья» потерпела гостевое фиаско от «Реал Сосьедада» — 1:2. Из-за этого она опустилась еще ниже в таблице, незначительно оторвавшись от зоны вылета.

На этой неделе «рохибланкос» вышли в 1/16 финала Кубка Испании, обыграв на предыдущей стадии «Атлетико Асторгу» (2:0) из пятого дивизиона.

Эта победа над заштатным соперником прервала безвыигрышную серию коллектива в шесть поединков во всех турнирах, так что гостям будет непросто выиграть снова.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Мальорку» коэффициент на победу которой равен 2,70. Успех «Севильи» оценивается в 2,78, ничья — в 3,22.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,98.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,22, ведь в шести из семи последних домашних матчей хозяев была зафиксирована мировая.