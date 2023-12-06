6 декабря в перенесенном матче группового этапа Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Маккаби Хайфа». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Маккаби Хайфа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вильярреал»

«Вильярреал» наконец-то проведет перенесенный матч с «Маккаби Хайфа». На данный момент испанский клуб занимает второе место в группе. Клуб набрал 9 очков в четырех встречах.

«Желтая субмарина» даже без учета этого поединка уже вышла в плей-офф Лиги Европы. Осталось определить, на каком месте команда финиширует в квартете.

Коэффициенты матча Вильярреал — Маккаби Хф 1X2Новым игрокам 1.425.007.70Бонус$9500

Сейчас на первом месте в группе лидирует «Ренн», в активе которого 12 баллов. Если «Вильярреал» добьется победы в предстоящей встрече, то сравняется по очкам с французами.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Вильярреал» в целом удачно выступает на своем поле. Ранее команда выиграла два домашних матча подряд. «Желтая субмарина» взяла верх над «Осасуной» (3:1) и «Панатинаикосом» (3:2).

«Маккаби Хайфа»

«Маккаби» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Но клуб не теряет надежд занять третье место в группе. В таком случае коллектив из Хайфы весной продолжит борьбу в Лиге конференций.

В активе израильской команды лишь одно очко. «Маккаби» провел четыре матча. Клуб занимает последнее, 4-е место в группе F.

В чемпионате Израиля «Маккаби Хайфа» на данный момент находится в верхней части таблицы. Команда располагается на третьей позиции. Отставание от лидирующего «Маккаби Тель-Авив» составляет четыре балла.

Гости не являются фаворитами предстоящего матча. Но сенсация вполне возможна. Не стоит забывать, что «Вильярреал» вышел в плей-офф и может позволить себе эксперименты с составом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.41. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 8.00. Ничья оценена — в 5.30.

Можно сделать ставку на победу «Вильярреала» с форой (-1) с коэффициентом 1.72.

Еще один наш прогноз — команды не забьют более трех голов за 1.70.