«Вильярреал»
«Вильярреал» наконец-то проведет перенесенный матч с «Маккаби Хайфа». На данный момент испанский клуб занимает второе место в группе. Клуб набрал 9 очков в четырех встречах.
«Желтая субмарина» даже без учета этого поединка уже вышла в плей-офф Лиги Европы. Осталось определить, на каком месте команда финиширует в квартете.
Коэффициенты матча Вильярреал — Маккаби Хф
Сейчас на первом месте в группе лидирует «Ренн», в активе которого 12 баллов. Если «Вильярреал» добьется победы в предстоящей встрече, то сравняется по очкам с французами.
«Вильярреал» в целом удачно выступает на своем поле. Ранее команда выиграла два домашних матча подряд. «Желтая субмарина» взяла верх над «Осасуной» (3:1) и «Панатинаикосом» (3:2).
«Маккаби Хайфа»
«Маккаби» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Но клуб не теряет надежд занять третье место в группе. В таком случае коллектив из Хайфы весной продолжит борьбу в Лиге конференций.
В активе израильской команды лишь одно очко. «Маккаби» провел четыре матча. Клуб занимает последнее, 4-е место в группе F.
В чемпионате Израиля «Маккаби Хайфа» на данный момент находится в верхней части таблицы. Команда располагается на третьей позиции. Отставание от лидирующего «Маккаби Тель-Авив» составляет четыре балла.
Гости не являются фаворитами предстоящего матча. Но сенсация вполне возможна. Не стоит забывать, что «Вильярреал» вышел в плей-офф и может позволить себе эксперименты с составом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.41. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 8.00. Ничья оценена — в 5.30.
Можно сделать ставку на победу «Вильярреала» с форой (-1) с коэффициентом 1.72.
Еще один наш прогноз — команды не забьют более трех голов за 1.70.