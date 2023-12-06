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    Испанский клуб добьется успеха в перенесенном матче Лиги Европы

    «Вильярреал» — «Маккаби Хайфа». Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, Лига Европы, 6 декабря 2023 года

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    «Вильярреал»
    6 декабря в перенесенном матче группового этапа Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Маккаби Хайфа». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Маккаби Хайфа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 06 Декабря 2023 года
    Вильярреал
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    •  Вильярреал 23:00 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» наконец-то проведет перенесенный матч с «Маккаби Хайфа». На данный момент испанский клуб занимает второе место в группе. Клуб набрал 9 очков в четырех встречах.

    «Желтая субмарина» даже без учета этого поединка уже вышла в плей-офф Лиги Европы. Осталось определить, на каком месте команда финиширует в квартете.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Маккаби Хф

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  • 1.425.007.70Бонус$9500
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    Сейчас на первом месте в группе лидирует «Ренн», в активе которого 12 баллов. Если «Вильярреал» добьется победы в предстоящей встрече, то сравняется по очкам с французами.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Вильярреал» в целом удачно выступает на своем поле. Ранее команда выиграла два домашних матча подряд. «Желтая субмарина» взяла верх над «Осасуной» (3:1) и «Панатинаикосом» (3:2).

    «Маккаби Хайфа»

    «Маккаби» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Но клуб не теряет надежд занять третье место в группе. В таком случае коллектив из Хайфы весной продолжит борьбу в Лиге конференций.

    В активе израильской команды лишь одно очко. «Маккаби» провел четыре матча. Клуб занимает последнее, 4-е место в группе F.

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    • В чемпионате Израиля «Маккаби Хайфа» на данный момент находится в верхней части таблицы. Команда располагается на третьей позиции. Отставание от лидирующего «Маккаби Тель-Авив» составляет четыре балла.

    Гости не являются фаворитами предстоящего матча. Но сенсация вполне возможна. Не стоит забывать, что «Вильярреал» вышел в плей-офф и может позволить себе эксперименты с составом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.41. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 8.00. Ничья оценена — в 5.30.

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    Можно сделать ставку на победу «Вильярреала» с форой (-1) с коэффициентом 1.72.

    Еще один наш прогноз — команды не забьют более трех голов за 1.70.

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    «Вильярреал» — «Маккаби Хайфа»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. Испанский клуб добьется успеха в перенесенном матче Лиги Европы
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