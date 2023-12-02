15 самых сложных клубов для управления в Football Manager 2024

Football Manager 2024 — одна из лучших спортивных игр этого года. Благодаря новым функциям, лигам и тактике, которые дополнили и без того образцовый симулятор, последняя версия от Sports Interactive стала безупречной. Как мы уже говорили, это одна из самых отполированных игр всех времен.

При этом выбор команды, являющийся в Football Manager задачей по умолчанию, может оказаться крайне затруднительным. Вы можете наслаждаться государственными богатствами «Манчестер Сити», «Ньюкасла» или «Пари Сен-Жермен», однако всегда есть вариант с началом с самого дна футбольной пирамиды. Национальная лига Север/Юг еще никогда не была столь привлекательной, ведь у виртуальных тренеров появляется шанс привести любой клуб по своему выбору к славе в Премьер-лиге.

Варианты бесконечны, но проблема выбора, кажется, уже решена. Ниже представлен рейтинг 15 самых трудных команд. Клубы отличаются по размеру и статусу, но каждый вариант проверит ваши навыки менеджера. Американские горки эмоций вот-вот начнутся!

15. «Атлетик»

Иньяки Уильямс globallookpress.com

«Атлетик» — один из самых уникальных клубов в мировом футболе. Команда из Бильбао формирует свой состав исключительно из игроков из Страны Басков — региона Испании — который воспитал несколько больших талантов, включая нынешнего тренера «Арсенала» Микеля Артету.

Учитывая трансферную политику клуба, вы автоматически сталкиваетесь с множеством проблем. Хотите подписать перспективного бразильского вундеркинда? Забудьте, это невозможно. Однако тот факт, что вам разрешено использовать только одну молодежную академию, по-настоящему привлекает. Это вызов, который не сыскать в остальной Европе: он зависит от удачи, ведь вам нужны яркие проспекты в академии, иначе титула не видать.

14. «Арминия»

«Арминия» globallookpress.com

За два сезона «Арминия» опустилась из Бундеслиги в Третью лигу Германии. Сказать, что это была катастрофическая пара деньков, значит преуменьшить. Финансовые трудности привели к тому, что нынешний состав команды остался без денег (это будет постоянной темой в данном списке).

Новые игроки, новый дивизион и новые проблемы создают интригующий вызов в Football Manager. Однако не все так плохо, ведь благодаря смягченным законам Германии, не входящим в ЕС, вы можете подписывать талантливых юнцов из-за рубежа, но в таком случае нужно быть готовым к тому, что вам придется проходить проверку на прочность в каждом матче.

13. «Вадуц»

Николас Хаслер globallookpress.com

У европейского футбола достаточно увлекательных историй. Это может быть выход «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов с молодым составом или дебютный гол игрока. Все может произойти! Однако «Вадуц» — один из самых уникальных случаев в мире.

Клуб базируется в Лихтенштейне, но выступает во втором эшелоне швейцарского футбола. Единственный способ попасть в Лигу чемпионов — выиграть подряд Лигу конференций и Лигу Европы. Конечно, это невозможно для команды с крошечным бюджетом, финансируемым государством. Однако в Football Manager приятно писать собственные истории, и вы можете сделать это именно с клубом «Вадуц».

12. «Эвертон»

Амаду Онана globallookpress.com

Лишение десяти очков «Эвертона» неделями ранее потрясло весь футбол. Обвиненный в нарушении финансового Fair Play, мерсисайдский клуб теперь находится в зоне вылета, с пониманием того, что их будущее в АПЛ поставлено на карту. После того как в FM 24 появится функция вычитания очков, перед вами встанет одна из самых сложных задач.

Осознавая необходимость серьезной перестройки с целью замены стареющего состава, а также попытки бороться с финансовыми трудностями — это всегда непросто. Но в Премьер-лиге? Ну, это уже совсем другая история. Что может быть хуже, чем столкнуться с «Манчестер Сити» — которого сотню раз обвиняли в подобном — имея острую нужду в набранных баллах?

11. «Келти Хартс»

«Келти Хартс» X — Kelty Hearts FC

Команда «Келти Хартс» получила статус профессиональной только в 2017 году, но ее недавнее повышение в Лигу 1 начало новую главу в истории. В сообществе Football Manager на этот клуб можно наткнуться довольно часто, особенно после сезона 2021/22, когда он одержал победу над «Килмарноком» в Кубке Шотландии.

Как и другие команды, томящиеся в нижних эшелонах шотландского футбола, «Келти Хартс» сталкивается с финансовыми трудностями, особенно если матчи отменяются из-за суровых погодных условий. В то время как вы боретесь с экономическими проблемами, ваша задача — добраться до Премьер-лиги, где придется противостоять финансово устойчивым «Селтику» и «Рейнджерс».

10. «Рединг»

«Рединг» X — Reading FC

Английский футбол страдает от кризиса собственности. Несколько клубов прекратили свое существование, а каждый год появляется новая команда, которая попадает под административное управление. Олицетворением этого стал «Рединг», ставший одним из худших в Европе.

Вылет из Чемпионшипа символизировал трудности, с которым он сталкивался с последнее время, и с тех пор финансовые проблемы душат клуб и болельщиков. С учетом лишения очков и трансферных ограничений, добиться повышения в классе из Первой лиги будет одной из тяжелейших задач. Поддерживать хоть какой-то позитив в команде в попытках продвинуться — это целое испытание. В FM 24 вам снова придется писать историю.

9. «Йовил Таун»

На три дивизиона ниже, чем «Рединг», «Йовил» играет в Национальной лиге Юга. Тот самый «Йовил», который стабильно представлял Английскую футбольную лигу и даже недавно выступал в Чемпионшипе. Однако, как и многие клубы по всей стране, он столкнулся с трудностями экономического характера.

Семь месяцев назад «Йовил» был на грани прекращения существования, но теперь он снова в строю и стремится подняться по иерархии выше. Футбол регионального уровня ставит перед нами новые задачи. Выступать против полупрофессиональных команд, не имеющих денег, сложно, но по сравнению с престижем Премьер-лиги, это захватывающее зрелище. Представленный дивизион является самым низким в симуляторе, и единственный путь — в буквальном смысле — это путь вверх.

8. «Сканторп Юнайтед»

Когда болельщики команд АПЛ говорят о своих страданиях, знают ли они, что такое страдания? У них нет титулов чемпионов и Кубков Англии, но, по крайней мере, есть финансово обеспеченный клуб. То же самое нельзя сказать о «Сканторп Юнайтед», который, несмотря на то что с 1950 года считался одним из постоянных участников Английской футбольной лиги, оказался в Северной национальной лиге.

С новым человеком у руля основные экономические трудности остались позади, но этот клуб по-прежнему находится на краю пропасти. Борьба с разноплановыми проблемами может свести с ума, но она стоит того, особенно в момент возвращения в Футбольную лигу.

7. «Лутон Таун»

Андрос Таунсенд globallookpress.com

Новички «Лутон Таун» ошеломили весь мир, добившись повышения в классе в прошлом сезоне, пройдя «Ковентри» по пенальти. С учетом того, что сейчас строится новый стадион, а сама команда является одним из главных претендентов на понижение, начинать все заново будет непросто.

Но продолжить сказку «Лутона» и вывести его в европейский футбол — вот о чем стоит мечтать. Премьер-лига — это сложная площадка для управления, особенно когда у вас ограничены финансы. Убедиться в том, что ваша тактика способна адаптироваться к большим матчам — одна из самых витиеватых задач. Полузащитник Пелли Руддок Мпанзу остается в команде со времен Национальной лиги. Конечно, вам бы хотелось увидеть, как он будет зажигать на «Уэмбли»?

6. «Сеута»

«Сеута» X — AD CEUTA FC

Вы когда-нибудь слышали о «Сеуте»? Скорее всего, нет, и это неудивительно. Тем не менее «Сеута» — один из самых интригующих клубов Европы. Да и есть ли в Европе другие такие? Расположенная в Марокко, но играющая в третьем эшелоне испанского футбола, «Сеута» прыгает через континенты, чтобы проводить матчи на еженедельной основное. Этим не может похвастаться никто в мире.

Это непростая задача, требующая от клуба финансовых затрат, но также это и новое приключение, которое вам предстоит пройти в Football Manager 2024. В условии ограниченных ресурсов ваша конечная цель — продвижение в Ла Лигу.

5. «Астра»

«Астра» X — FC Astra Giurgiu

С чемпионами Румынии 2016 года творился хаос, напоминающий американские горки. Став сильнейшими в своей стране впервые в истории, они быстро отлетели от «Копенгагена» в отборочном турнире Лиги чемпионов. Однако разочарование было недолгим: позже «Астра» драматично обыграла «Вест Хэм» в Лондоне и даже выбила его из квалификации Лиги Европы.

Сейчас команда находится в третьем дивизионе, а ее бывший владелец сидит в тюрьме за отмывание денег. Это долгая история, которую невозможно рассказать так быстро, но ваша задача — вернуть клуб к жизни. В условиях ограниченных экономических возможностей и постоянных матчей оказаться вновь в европейском футболе — та еще миссия.

4. «Валенсия»

«Валенсия» в матча с «Реалом» globallookpress.com

В прошлом сезоне «Валенсия» заняла 16-е место, едва избежав понижения в классе. Да, именно так: клуб, который раньше был одним из самых неудобных соперников в групповых этапах Лиги чемпионов, борется за выживание в Испании. В нынешнем чемпионате ситуация немного улучшилась, о чем свидетельствует 11-е место в таблице, но финансовые проблемы продолжают омрачать жизнь клуба.

Преодоление долгов и трудностей — непростая миссия для любой команды, но в «Валенсии» на вас ложится груз ответственности, ведь все, кто с ней связан, рассчитывают на европейский футбол. Вот почему это новый вызов в FM 24.

3. «Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» globallookpress.com

В прошлом сезоне «Куинз Парк Рейнджерс» спас себя от вылета в Первую лигу, уйдя в отрыв от красной зоны на 6 очков. Но в какой-то момент он оказался на вершине, а многие заговорили о выходе в Премьер-лигу. Но все пошло наперекосяк: теперь у клуба из Западного Лондона худший состав в Чемпионшипе.

Кажется, эти ребята закончат турнир на дне, и ваша задача — остаться в лиге, прежде чем начнется медленная и болезненная перестройка. С учетом того, что в АПЛ попадают конкуренты уровня «Брентфорда» или «Фулхэма», вам нужно заручиться поддержкой болельщиков, а затем постепенно покорять столицу Великобритании.

2. «Бордо»

«Бордо» globallookpress.com

«Бордо» — один из самых успешных клубов французского футбола, почти всегда занимающий верхние строчки турнирной таблицы. Поэтому о нем знают все! Шесть чемпионских титулов в Лиге 1, последний из которых был завоеван в 2009 году, являются тому подтверждением. Но в последние годы история «Бордо» приняла не совсем приятный виток.

По итогам сезона 2021/22 они были понижены в Лигу 2, хотя все могло сложиться гораздо хуже после того, как была рассмотрена апелляция, благодаря чему не они вылетели в третий эшелон. Серьезные финансовые проблемы остались, а значит, на юге Франции может быть написан идеальный рассказ. Верните «Бордо» на землю обетованную и внесите свое имя в историю, преодолевая долги, разочарования и возможные травмы на этом пути.

1. «Малага»

«Малага» X — Malaga FC

Чуть больше десяти лет назад «Малага» была одной из постоянных участниц Лиги чемпионов и даже доходила до четвертьфинала. Сейчас об этом не хочется вспоминать, но Марко Ройс и «Боруссия» Д безжалостно лишили ее места в финальной четверке. А сейчас команда гаснет в третьем эшелоне испанского футбола.

Дни славы на юге страны закончились вылетом из Ла Лиги в 2018 году, а в прошлом сезоне они были низвергнуты в третий дивизион. Всему виной экономические трудности, которые приходится преодолевать в свой первый подобный период. Однако то, что делает «Малагу» одним из лучших вызовов в игре — это история клуба. Знать, что ты можешь вновь зажечь его пламя — вот что такое футбол.