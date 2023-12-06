«Атлетико»
Скромный клуб по меркам такого соперника, как «Севилья». Он выступает в Терсере, в группе 8. В турнире не побеждает уже 5 матчей.
В этой серии у команды 4 ничьи и одно поражение. В трех из пяти поединков хозяева не смогли забить.
Самым результативным поединком «Атлетико» является встреча с «Вилльяральбо», которая закончилась вничью 2:2.
Также из последних результатов нужно отметить нулевую ничью с «Бембибре» и поражение от «Реал Авила» со счетом 0:1.
«Севилья»
У «Севильи» серия не лучше, но команда выступает на высоком уровне. При этом «андалусийцы» попали в плотный график игр, что также сказывается на игровой форме.
Как итог, 6 матчей без побед — 3 ничьи и 3 поражения. Севильцы проиграли «Арсеналу» 0:2 в Лиге чемпионов. Та же участь постигла команду Диего Алонсо в поединке против ПСВ (2:3).
В последнем туре группового этапа еврокубка «Севилья» будет решать вопрос о выходе в Лигу Европы в матче с «Лансом».
Из последних результатов в Примере отметим поражение от «Реал Сосьедада» со счетом 1:2 и ничью 1:1 с «Вильярреалом».
Прогноз и ставка
16.0 и 1.12 дают букмекеры на победу одной и другой команды. 8.80 и 1.04 — котировки на проход команд в следующий раунд.
Если неудачи на высоком уровне еще простительны, то без победы в предстоящей игре гостям от скромного соперника уезжать нельзя никак.
Победа «Севилье» нужна. Возможно, будет небольшая ротация, которая пойдет команде на пользу. Но своей цели «андалусийцы» добьются. Гола 3 гости забить должны, вследствие чего они одержат победу с форой минимум -2.5 (к.2.06). В прошлом раунде «Севилья» разгромила подобный малоизвестный коллектив со счетом 3:0.