Матч 1/32 финала Кубка Испании между «Атлетико» Асторга и «Севильей» состоится 6 декабря в 23:00 по мск. «Атлетико» Асторга — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетико»

Скромный клуб по меркам такого соперника, как «Севилья». Он выступает в Терсере, в группе 8. В турнире не побеждает уже 5 матчей.

В этой серии у команды 4 ничьи и одно поражение. В трех из пяти поединков хозяева не смогли забить.

Самым результативным поединком «Атлетико» является встреча с «Вилльяральбо», которая закончилась вничью 2:2.

Все прогнозы на футбол

Также из последних результатов нужно отметить нулевую ничью с «Бембибре» и поражение от «Реал Авила» со счетом 0:1.

«Севилья»

У «Севильи» серия не лучше, но команда выступает на высоком уровне. При этом «андалусийцы» попали в плотный график игр, что также сказывается на игровой форме.

Как итог, 6 матчей без побед — 3 ничьи и 3 поражения. Севильцы проиграли «Арсеналу» 0:2 в Лиге чемпионов. Та же участь постигла команду Диего Алонсо в поединке против ПСВ (2:3).

В последнем туре группового этапа еврокубка «Севилья» будет решать вопрос о выходе в Лигу Европы в матче с «Лансом».

Из последних результатов в Примере отметим поражение от «Реал Сосьедада» со счетом 1:2 и ничью 1:1 с «Вильярреалом».

Прогноз и ставка

16.0 и 1.12 дают букмекеры на победу одной и другой команды. 8.80 и 1.04 — котировки на проход команд в следующий раунд.

Если неудачи на высоком уровне еще простительны, то без победы в предстоящей игре гостям от скромного соперника уезжать нельзя никак.

Победа «Севилье» нужна. Возможно, будет небольшая ротация, которая пойдет команде на пользу. Но своей цели «андалусийцы» добьются. Гола 3 гости забить должны, вследствие чего они одержат победу с форой минимум -2.5 (к.2.06). В прошлом раунде «Севилья» разгромила подобный малоизвестный коллектив со счетом 3:0.