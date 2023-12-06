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    Ставка на крупную победу «Севильи»

    «Атлетико» Асторга — «Севилья». Ставки (к. 2.06) и прогноз на Кубок Испании 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» Асторга — «Севилья»
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    Иван Ракитич
    Матч 1/32 финала Кубка Испании между «Атлетико» Асторга и «Севильей» состоится 6 декабря в 23:00 по мск. «Атлетико» Асторга — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 06 Декабря 2023 года
    Atletico Astorga
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Atletico Astorga 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •

    «Атлетико»

    Скромный клуб по меркам такого соперника, как «Севилья». Он выступает в Терсере, в группе 8. В турнире не побеждает уже 5 матчей.

    В этой серии у команды 4 ничьи и одно поражение. В трех из пяти поединков хозяева не смогли забить.

    Самым результативным поединком «Атлетико» является встреча с «Вилльяральбо», которая закончилась вничью 2:2.

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    Также из последних результатов нужно отметить нулевую ничью с «Бембибре» и поражение от «Реал Авила» со счетом 0:1.

    «Севилья»

    У «Севильи» серия не лучше, но команда выступает на высоком уровне. При этом «андалусийцы» попали в плотный график игр, что также сказывается на игровой форме.

    Как итог, 6 матчей без побед — 3 ничьи и 3 поражения. Севильцы проиграли «Арсеналу» 0:2 в Лиге чемпионов. Та же участь постигла команду Диего Алонсо в поединке против ПСВ (2:3).

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    • В последнем туре группового этапа еврокубка «Севилья» будет решать вопрос о выходе в Лигу Европы в матче с «Лансом».

    Из последних результатов в Примере отметим поражение от «Реал Сосьедада» со счетом 1:2 и ничью 1:1 с «Вильярреалом».

    Прогноз и ставка

    16.0 и 1.12 дают букмекеры на победу одной и другой команды. 8.80 и 1.04 — котировки на проход команд в следующий раунд.

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    Если неудачи на высоком уровне еще простительны, то без победы в предстоящей игре гостям от скромного соперника уезжать нельзя никак.

    Победа «Севилье» нужна. Возможно, будет небольшая ротация, которая пойдет команде на пользу. Но своей цели «андалусийцы» добьются. Гола 3 гости забить должны, вследствие чего они одержат победу с форой минимум -2.5 (к.2.06). В прошлом раунде «Севилья» разгромила подобный малоизвестный коллектив со счетом 3:0.

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    «Атлетико» Асторга — «Севилья»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. Ставка на крупную победу «Севильи»
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