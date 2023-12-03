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    «Сассуоло» — «Рома». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия А, 3 декабря 2023 года

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    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 20:00 мск. «Сассуоло» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Декабря 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Сассуоло»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание в элитном дивизионе. «Сассуоло» пока что занимает 14 место в таблице.

    Отрыв от опасной зоны ныне составляет 5 очков. Да и в обороне не все так гладко: 24 пропущенных мяча.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Рома

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    В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» добыл три очка. Команда перестреляла слабенький «Эмполи» (4:3).

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    Матчи с «волками» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь непростому сопернику. «Сассуоло» в последней очной встрече переиграл римлян (4:3).

    «Рома»

    Эта команда в нынешнем сезоне решает привычно высокие задачи. На данный момент «Рома» находится на 5 месте в таблице.

    Более того, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 3 очка. Да и с атакой у римлян относительный порядок: 25 забитых мячей.

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  • Сегодня

    • Свой последний поединок команда провела не столь качественно. «Рома» в рамках Лиги Европы не сумела одолеть «Серветт» (1:1).

    Вообще, «Рома» имеет трехматчевую беспроигрышную серию. Да и оптимальный состав Жозе Моуриньо все никак не соберет.

    Наверняка «Рома» будет активно атаковать. Ромелу Лукаку и его партнеры намерены подняться, как минимум, в топ-4.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Сассуоло» дают — 3.91, ничья оценена — в 3.91.

    «Рома» выглядит сильнее хозяев, к тому же явно намеревается побороться за самые высокие места.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.14.

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    «Сассуоло» — «Рома»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Забить выйдет не у всех
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