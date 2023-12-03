«Сассуоло»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание в элитном дивизионе. «Сассуоло» пока что занимает 14 место в таблице.
Отрыв от опасной зоны ныне составляет 5 очков. Да и в обороне не все так гладко: 24 пропущенных мяча.
Коэффициенты матча Сассуоло — Рома
В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» добыл три очка. Команда перестреляла слабенький «Эмполи» (4:3).
Матчи с «волками» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.
И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь непростому сопернику. «Сассуоло» в последней очной встрече переиграл римлян (4:3).
«Рома»
Эта команда в нынешнем сезоне решает привычно высокие задачи. На данный момент «Рома» находится на 5 месте в таблице.
Более того, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 3 очка. Да и с атакой у римлян относительный порядок: 25 забитых мячей.
Свой последний поединок команда провела не столь качественно. «Рома» в рамках Лиги Европы не сумела одолеть «Серветт» (1:1).
Вообще, «Рома» имеет трехматчевую беспроигрышную серию. Да и оптимальный состав Жозе Моуриньо все никак не соберет.
Наверняка «Рома» будет активно атаковать. Ромелу Лукаку и его партнеры намерены подняться, как минимум, в топ-4.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.99.
На викторию «Сассуоло» дают — 3.91, ничья оценена — в 3.91.
«Рома»
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.14.