«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 20:00 мск. «Сассуоло» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сассуоло»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание в элитном дивизионе. «Сассуоло» пока что занимает 14 место в таблице.

Отрыв от опасной зоны ныне составляет 5 очков. Да и в обороне не все так гладко: 24 пропущенных мяча.

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В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» добыл три очка. Команда перестреляла слабенький «Эмполи» (4:3).

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Матчи с «волками» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь непростому сопернику. «Сассуоло» в последней очной встрече переиграл римлян (4:3).

«Рома»

Эта команда в нынешнем сезоне решает привычно высокие задачи. На данный момент «Рома» находится на 5 месте в таблице.

Более того, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 3 очка. Да и с атакой у римлян относительный порядок: 25 забитых мячей.

Свой последний поединок команда провела не столь качественно. «Рома» в рамках Лиги Европы не сумела одолеть «Серветт» (1:1).

Вообще, «Рома» имеет трехматчевую беспроигрышную серию. Да и оптимальный состав Жозе Моуриньо все никак не соберет.

Наверняка «Рома» будет активно атаковать. Ромелу Лукаку и его партнеры намерены подняться, как минимум, в топ-4.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.99.

На викторию «Сассуоло» дают — 3.91, ничья оценена — в 3.91.

«Рома» выглядит сильнее хозяев , к тому же явно намеревается побороться за самые высокие места.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.14.