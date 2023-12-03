«Монако»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. «Монако» сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Правда, в обороне у монегасков не все ладно. В 13 поединках чемпионата пропущено уже 19 мячей.
Коэффициенты матча Монако — Монпелье
В своем последнем поединке команда откровенно провалилась. «Монако» по банально пал под натиском ПСЖ (2:5).
Матчи с «Монпелье» для монегасков складываются непросто. Из пяти последних очных встреч три завершились викториями «Монако», две — оппонента.
Вообще, «Монако» нынче пробуксовывает. Да и лазарет монегасков никак не опустеет, причем пребывают в нем не последние исполнители.
«Монпелье»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бледновато. На данный момент «Монпелье» пребывает на 13 позиции.
Причем с победами в Лиге 1 у команды складывается тяжеловато. Выиграно всего лишь три поединка из 13.
Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Монпелье» не сумел переиграть скромный «Клермон» (1:1).
Более того, команда не выигрывает уже на протяжении месяца. Так что кризис налицо, да и зона вылета всего в двух очках.
И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «Монако». «Монпелье» будет стараться зацепиться за очки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.63.
На викторию «Монпелье» дают — 5.34, ничья оценена — в 4.63.
«Монако» выглядит явно мощнее оппонента, и
Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.31.