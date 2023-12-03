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    «Монако» — «Монпелье». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Монпелье»
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    Александр Головин
    «Монако» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 17:00 мск. «Монако» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Декабря 2023 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 17:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. «Монако» сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Правда, в обороне у монегасков не все ладно. В 13 поединках чемпионата пропущено уже 19 мячей.

    Коэффициенты матча Монако — Монпелье

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    В своем последнем поединке команда откровенно провалилась. «Монако» по банально пал под натиском ПСЖ (2:5).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Монпелье» для монегасков складываются непросто. Из пяти последних очных встреч три завершились викториями «Монако», две — оппонента.

    Вообще, «Монако» нынче пробуксовывает. Да и лазарет монегасков никак не опустеет, причем пребывают в нем не последние исполнители.

    «Монпелье»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бледновато. На данный момент «Монпелье» пребывает на 13 позиции.

    Причем с победами в Лиге 1 у команды складывается тяжеловато. Выиграно всего лишь три поединка из 13.

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  • Вчера

    • Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Монпелье» не сумел переиграть скромный «Клермон» (1:1).

    Более того, команда не выигрывает уже на протяжении месяца. Так что кризис налицо, да и зона вылета всего в двух очках.

    И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «Монако». «Монпелье» будет стараться зацепиться за очки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Монпелье» дают — 5.34, ничья оценена — в 4.63.

    «Монако» выглядит явно мощнее оппонента, и при всех своих проблемах будет активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.31.

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    «Монако» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Монегаски быстро понесутся в атаку
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