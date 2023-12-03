3 декабря в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет против «Фулхэма». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Ливерпуль» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа преодолела кризис в прошлом сезоне и сейчас всерьез претендует на чемпионство в АПЛ. «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 28-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции лишь на 2 балла.

Оборона «Ливерпуля» — одна из лучших в лиге. Команда пропустила всего лишь 11 голов при 28-и забитых за 13 встреч. В последнее время «мерсисайцы» играли особенно надежно.

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У «Ливерпуля» продолжается беспроигрышная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 6 матчей. За этот период команда по 3 раза выиграла и сыграла вничью. К тому же, за эти 6 встреч «мерсисайцы» пропустили всего 4 гола.

Все прогнозы на АПЛ

В последнем туре «Ливерпуль» показал, что сможет дать бой конкурентам за чемпионство. Команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» на чужом поле (1:1). «Мерсисайцам» удалось сравнять счет на 80-й минуте.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» занимает 2-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда выиграла все 6 домашних матчей, пропустив при этом только 2 гола.

«Фулхэм»

Команда является крепким середняком в АПЛ, который уже давно находится где-то между низом и верхом в таблице. После 13-и туров «Фулхэм» занимает 14-е место с 15-ю очками в активе.

В нынешнем сезоне у «дачников» проблемы с результативностью. Команда сумела забить всего 13 голов за такое же количество встреч при 22-х пропущенных. В последнее время «Фулхэм» также пропускает много.

В последних 3-х турах АПЛ команда дважды проиграла и один раз победила. За этот период «Фулхэм» пропустил 6 голов при 4-х забитых. В последнем туре команда обыграла «Вулверхэмптон» (3:2), вырвав победу на 90+4-й минуте.

Последний раз «Фулхэм» встречался с «Ливерпулем» в мае этого года. В том матче «мерсисайцы» одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол с пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль» коэффициент на победу которого равен 1.27. Успех «Фулхэма» оценивается в 10.00, ничья — в 6.50.

Сейчас «Ливерпуль» в погоне за 1-м местом. Можно предположить, что «мерсисайцы» одержат уверенную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Только «Ливерпуль» забьет за 2.25.

Еще один вариант ставки — Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.73.