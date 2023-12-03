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    «Ливерпуль» не оставит шансов «Фулхэму»

    «Ливерпуль» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 3 декабря 2023 года

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    «Ливерпуль»
    3 декабря в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет против «Фулхэма». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Ливерпуль» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Декабря 2023 года
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    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа преодолела кризис в прошлом сезоне и сейчас всерьез претендует на чемпионство в АПЛ. «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 28-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции лишь на 2 балла.

    Оборона «Ливерпуля» — одна из лучших в лиге. Команда пропустила всего лишь 11 голов при 28-и забитых за 13 встреч. В последнее время «мерсисайцы» играли особенно надежно.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Фулхэм

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  • 1.276.5010.00Бонус$9500
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    У «Ливерпуля» продолжается беспроигрышная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 6 матчей. За этот период команда по 3 раза выиграла и сыграла вничью. К тому же, за эти 6 встреч «мерсисайцы» пропустили всего 4 гола.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем туре «Ливерпуль» показал, что сможет дать бой конкурентам за чемпионство. Команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» на чужом поле (1:1). «Мерсисайцам» удалось сравнять счет на 80-й минуте.

    Стоит отметить, что «Ливерпуль» занимает 2-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда выиграла все 6 домашних матчей, пропустив при этом только 2 гола.

    «Фулхэм»

    Команда является крепким середняком в АПЛ, который уже давно находится где-то между низом и верхом в таблице. После 13-и туров «Фулхэм» занимает 14-е место с 15-ю очками в активе.

    В нынешнем сезоне у «дачников» проблемы с результативностью. Команда сумела забить всего 13 голов за такое же количество встреч при 22-х пропущенных. В последнее время «Фулхэм» также пропускает много.

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    • В последних 3-х турах АПЛ команда дважды проиграла и один раз победила. За этот период «Фулхэм» пропустил 6 голов при 4-х забитых. В последнем туре команда обыграла «Вулверхэмптон» (3:2), вырвав победу на 90+4-й минуте.

    Последний раз «Фулхэм» встречался с «Ливерпулем» в мае этого года. В том матче «мерсисайцы» одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол с пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль» коэффициент на победу которого равен 1.27. Успех «Фулхэма» оценивается в 10.00, ничья — в 6.50.

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    Сейчас «Ливерпуль» в погоне за 1-м местом. Можно предположить, что «мерсисайцы» одержат уверенную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Только «Ливерпуль» забьет за 2.25.

    Еще один вариант ставки — Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.73.

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    «Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» не оставит шансов «Фулхэму»
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