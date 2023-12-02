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    Обойдет ли «Брентфорд» «Челси»?

    «Брентфорд» — «Лутон Таун». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Лутон Таун»
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    «Брентфорд» — фаворит матча
    2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграют «Брентфорд» и «Лутон Таун». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Брентфорд» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» по итогам 13 туров располагается на 11-й строчке в таблице. Команда набрала 16 очков: одержала 4 победы, потерпела 5 поражений и 4 раза сыграла вничью.

    С 21 октября по 4 ноября у «Брентфорда» были три победы кряду. Команда одолела «Бернли» (3:0), «Челси» (2:0) и «Вест Хэм» (3:2), но потом серию прервал «Ливерпуль» (0:3).

    «Брентфорд» до 27 сентября никак не мог победить на своем поле. Болельщики были очень расстроены. Но потом ситуация исправилась, и отставание от 10-го «Челси» измеряется лишь дополнительными показателями.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних двух поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив потерпел поражения, так что у хозяев намечается если не кризис, то спад.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» находится на спасительной 17-й строчке, набрав в 13-ти турах девять очков. Отрыв от зоны вылета составляет четыре балла.

    Новичок лиги покинул «опасную трясину» после недавнего матча с «Ливерпулем». Вопреки всем ожиданиям и прогнозам, встреча с одной из лучших команд сезона завершилась вничью — 1:1.

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    • Более того, мерсисайдцы ушли от поражения только в компенсированное время.

    «Шляпники» до прошлого тура, когда был повержен «Пэлас», ни разу не выигрывали в шести предыдущих матчах, но при этом совершенно очевидно, что эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Брентфорд» коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Лутон Таун» оценивается в 6,72, ничья — в 4,56.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,88.

    Еще один вариант ставки — «Бернли» выиграет 1-й тайм и матч за 2,02, ведь хозяева, как фаворит, более чем способны реализовать такой сценарий.

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    «Брентфорд» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Брентфорд» «Челси»?
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