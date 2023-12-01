«Дармштадт»
«Дармштадт» не блещет хорошей игрой в чемпионате Германии-2023/24. Команда располагается недалеко от зоны вылета. Одна-две неудачи могут серьезно усугубить ситуацию.
В 12 встречах «Дармштадт» набрал 9 очков. Клуб находится на 15-м месте в таблице.
Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Кёльн
В конце августа — начале ноября у «Дармштадта» был кризис. Команда уступила в трех матчах кряду. От «РБ Лейпцига», «Баварии» и «Бохума» в сумме было пропущено 13 голов.
В последних двух турах игра немного наладилась. «Дармштадт» перестал проигрывать. Ранее клуб в Бундеслиге разошелся миром с «Майнцем» (0:0) и «Фрайбургом» (1:1).
«Кельн»
«Кельн» на данный момент является главным аутсайдером Бундеслиги. У команды провальные результаты. Тренерскому штабу никак не удается исправить положение.
В 12 встречах «Кельн» набрал лишь шесть очков. Клуб находится на последнем, 18-м месте.
На текущий момент в чемпионате Германии-2023/24 одержана только одна победа. Это случилось 22 октября. Тогда «Кельн» дома одолел «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:1.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги «козлы» в гостях провели 6 матчей. Команда не проиграла только в двух встречах. Были зафиксированы ничьи в поединках с «Айнтрахтом» и «Бохумом».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кельна» можно поставить за 2.59. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.80. Ничья оценена — в 3.50.
Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.50.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух мячей за 2.10.