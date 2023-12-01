ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах Эдди Нкетиа и Букайо Сака«Арсенал» — «Ланс» 6:0. Онлайн Арман ЦарукянИнтригующий бой Дариуша с Царукяном, возвращение Фигередо. Анонс карда UFC Austin
  • 01:07
    • «Бенфика», выигрывая по ходу матча 3:0, упустила победу в матче с «Интером»
  • 01:00
    • Молодой аргентинец принес победу «Реалу» над «Наполи»
  • 00:58
    • «Бавария» и «Копенгаген» обошлись без забитых голов
  • 00:53
    • «Арсенал» разгромил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Дармштадт» и «Кельн» не выявят сильнейшего

    «Дармштадт» — «Кельн». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 1 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Дармштадт Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Кельн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кельн»
    1 декабря в матче 13-го тура чемпионата Германии сыграют «Дармштадт» и «Кельн». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Дармштадт» — «Кельн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Декабря 2023 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 22:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
    •

    «Дармштадт»

    «Дармштадт» не блещет хорошей игрой в чемпионате Германии-2023/24. Команда располагается недалеко от зоны вылета. Одна-две неудачи могут серьезно усугубить ситуацию.

    В 12 встречах «Дармштадт» набрал 9 очков. Клуб находится на 15-м месте в таблице.

    Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Кёльн

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.552.55Бонус$9500
    •

    В конце августа — начале ноября у «Дармштадта» был кризис. Команда уступила в трех матчах кряду. От «РБ Лейпцига», «Баварии» и «Бохума» в сумме было пропущено 13 голов.

    Все прогнозы на футбол

    В последних двух турах игра немного наладилась. «Дармштадт» перестал проигрывать. Ранее клуб в Бундеслиге разошелся миром с «Майнцем» (0:0) и «Фрайбургом» (1:1).

    «Кельн»

    «Кельн» на данный момент является главным аутсайдером Бундеслиги. У команды провальные результаты. Тренерскому штабу никак не удается исправить положение.

    В 12 встречах «Кельн» набрал лишь шесть очков. Клуб находится на последнем, 18-м месте.

  • Темная сторона силы. Не связывайтесь с «плохим парнем» Лионелем Месси!
  • Десять случаев, когда звезда сборной Аргентины показывал свою темную сторону
  • 24/11/2023

    • На текущий момент в чемпионате Германии-2023/24 одержана только одна победа. Это случилось 22 октября. Тогда «Кельн» дома одолел «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:1.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги «козлы» в гостях провели 6 матчей. Команда не проиграла только в двух встречах. Были зафиксированы ничьи в поединках с «Айнтрахтом» и «Бохумом».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кельна» можно поставить за 2.59. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.80. Ничья оценена — в 3.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.50.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух мячей за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.87
  • Прогноз на матч Севастова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч АЕК — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Олимпия — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Штурм — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фрайбург — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дармштадт» — «Кельн»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. «Дармштадт» и «Кельн» не выявят сильнейшего
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры