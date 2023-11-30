«Бачка-Топола»
В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».
«Бачка-Топола» разочаровала поклонников в групповом раунде Лиги Европы. Клуб проиграл на выезде «Вест Хэму» и дважды «Фрайбургу», а также сыграл вничью дома с «Олимпиакосом».
Коэффициенты матча ТСЦ — Вест Хэм
В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт хорошо. Команда находится на 3-й строчке в таблице и отстает от лидирующего «Партизана» на 11 очков.
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что такая форма хозяев не позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» с девятью очками лидирует в группе, опережая второй «Фрайбург» по дополнительным показателям. В активе клуба три победы и одно поражение.
«Молотобойцам» нынешний сезон дается трудно. Борьба за выход в еврокубки в АПЛ пока что отражается в том, что «Вест Хэм» занимает девятое место в таблице.
Зато в 1/8 финала Кубка Лиги клуб прошел сам «Арсенал» (3:1), а в прошлом матче группового раунда Лиги Европы минимально обставил сильный «Олимпиакос» (1:0).
На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, поэтому такая форма гостей практически не оставляет сопернику шансов даже на ничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм» коэффициент на победу которого равен 1,24. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 10,67, ничья — в 6,20.
В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.
Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,02, ведь гости, как явный фаворит, который выиграл три последних матча, имеет хорошие шансы реализовать такой сценарий.