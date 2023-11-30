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    «Бачка-Топола» — «Вест Хэм». Прогноз и ставка (к. 1.87) на Лигу Европы 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бачка-Топола» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» — фаворит матча
    «Бачка-Топола» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Бачка-Топола» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 30 Ноября 2023 года
    ТСЦ
  • Бачка-Топола
    •  ТСЦ 20:45 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •

    «Бачка-Топола»

    В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».

    «Бачка-Топола» разочаровала поклонников в групповом раунде Лиги Европы. Клуб проиграл на выезде «Вест Хэму» и дважды «Фрайбургу», а также сыграл вничью дома с «Олимпиакосом».

    Коэффициенты матча ТСЦ — Вест Хэм

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    В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт хорошо. Команда находится на 3-й строчке в таблице и отстает от лидирующего «Партизана» на 11 очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что такая форма хозяев не позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» с девятью очками лидирует в группе, опережая второй «Фрайбург» по дополнительным показателям. В активе клуба три победы и одно поражение.

    «Молотобойцам» нынешний сезон дается трудно. Борьба за выход в еврокубки в АПЛ пока что отражается в том, что «Вест Хэм» занимает девятое место в таблице.

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    • Зато в 1/8 финала Кубка Лиги клуб прошел сам «Арсенал» (3:1), а в прошлом матче группового раунда Лиги Европы минимально обставил сильный «Олимпиакос» (1:0).

    На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, поэтому такая форма гостей практически не оставляет сопернику шансов даже на ничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм» коэффициент на победу которого равен 1,24. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 10,67, ничья — в 6,20.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

    Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,02, ведь гости, как явный фаворит, который выиграл три последних матча, имеет хорошие шансы реализовать такой сценарий.

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    «Бачка-Топола» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Оформит ли «Вест Хэм» выход в плей-офф Лиги Европы?
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