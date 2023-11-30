«Бачка-Топола» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Бачка-Топола» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бачка-Топола»

В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».

«Бачка-Топола» разочаровала поклонников в групповом раунде Лиги Европы. Клуб проиграл на выезде «Вест Хэму» и дважды «Фрайбургу», а также сыграл вничью дома с «Олимпиакосом».

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В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт хорошо. Команда находится на 3-й строчке в таблице и отстает от лидирующего «Партизана» на 11 очков.

Все прогнозы на Лигу Европы

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что такая форма хозяев не позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» с девятью очками лидирует в группе, опережая второй «Фрайбург» по дополнительным показателям. В активе клуба три победы и одно поражение.

«Молотобойцам» нынешний сезон дается трудно. Борьба за выход в еврокубки в АПЛ пока что отражается в том, что «Вест Хэм» занимает девятое место в таблице.

Зато в 1/8 финала Кубка Лиги клуб прошел сам «Арсенал» (3:1), а в прошлом матче группового раунда Лиги Европы минимально обставил сильный «Олимпиакос» (1:0).

На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, поэтому такая форма гостей практически не оставляет сопернику шансов даже на ничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм» коэффициент на победу которого равен 1,24. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 10,67, ничья — в 6,20.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,02, ведь гости, как явный фаворит, который выиграл три последних матча, имеет хорошие шансы реализовать такой сценарий.