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    «Ренн» обеспечит себе место в плей-офф Лиги Европы?

    «Маккаби Хайфа» — «Ренн». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига Европы, 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби Хайфа» — «Ренн»
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    «Ренн»
    30-го ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Маккаби Хайфа» сыграет против «Ренна». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Маккаби Хайфа» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 30 Ноября 2023 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 20:45 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Маккаби Хайфа»

    У этой команды остались лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы, но за Лигу конференций «Маккаби» вполне сможет побороться. После 3-х матчей команда занимает последнее 4-е место в своей группе (1 балл).

    Стоит отметить, что у «Маккаби» есть проблемы в атаке в играх Лиги Европы. За 3 встречи команда забила лишь один гол при 5-и пропущенных. Несмотря на это, в чемпионате Израиля у «Маккаби» все отлично с результативностью, но ЛЕ — это совсем другой уровень.

    Коэффициенты матча Маккаби Хф — Ренн

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    В последнем туре групповой стадии Лиги Европы команда проиграла «Вильярреалу» (1:2). Интересно, что «Маккаби» мог победить, но упустил минимальное преимущество, пропустив 2 гола на 82-й и 86-й минутах встречи.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В предстоящем матче «Хайфа» встретится с лидером своей группы «Ренном». Стоит отметить, что единственное очко «Маккаби» набрал на своем поле, а французы единственный раз проиграли именно в гостях.

    «Ренн»

    Эта команда в последние годы считается крепким середняком в чемпионате Франции, который всегда претендует на еврокубки. «Ренн» уже практически обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона.

    После 4-х туров команда занимает 1-е место с 9-ю очками в группе F, опережая 3-ю строчку на 5 баллов. Если «Ренн» обыграет на нейтральном поле «Маккаби», то точно будет в плей-офф.

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    • В последнем туре группового этапа Лиги Европы французы уверенно обыграли «Панатинаикос» (3:1), играя в меньшинстве. Греки даже не имели шансов на успех, выступая в большинстве.

    Стоит отметить, что «Ренн» и «Маккаби» уже встречались между собой на этом групповом этапе. В том матче французы обыграли своего соперника со счетом 3:0, полностью переиграв «Маккаби» по всем показателям.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ренна» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Маккаби Хайфа» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.65.

    «Маккаби» проваливает групповой этап, а «Ренн» может обеспечить себе место в плей-офф, в случае победы. Можно предположить, что гости заберут свои очки.

    Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Победа «Ренна» за 1.75.

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    «Маккаби Хайфа» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ренн» обеспечит себе место в плей-офф Лиги Европы?
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