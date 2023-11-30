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    «Аталанта» — «Спортинг». Ставки (к.1.88) и прогноз на Лигу Европы 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Спортинг»
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    Адемола Лукман
    «Аталанта» примет «Спортинг» 30 ноября в Бергамо. Матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы начнется в 20:45 по мск. «Аталанта» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 30 Ноября 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:45 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Аталанта»

    Хозяева уверенно лидируют в группе D, имея в активе 10 набранных баллов. Команда выиграла 3 матча из четырех, сыграв в одном вничью.

    Единственная ничья была со «Штурмом» (2:2). Затем в ответном поединке бергамаски выиграли 1:0. Это была единственная победа клуба за 4 последних матча.

    Коэффициенты матча Аталанта — Спортинг

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    В Серии А у «Аталанты» была пара непростых поединков. Она проиграла «Интеру» 1:2 и «Наполи» с тем же счетом. Также «черно-синим» не удалось победить «Удинезе». Игра с середняком закончилась вничью 1:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Также нужно добавить, что «Аталанта» пропустила в 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.

    «Спортинг»

    В прошлом туре «Спортинг» победил «Ракув» 2:1 и тем самым закрепился на 2-й позиции в таблице, набрав 7 очков.

    Команде нужна ничья и победа для того, чтобы гарантировано попасть в плей-офф Лиги Европы. При этом единственное поражение в турнире гостям нанесла именно «Аталанта» (1:2).

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  • 22/11/2023

    • После победы над «Ракувом» «Спортинг» проиграл «Бенфике» в чемпионате Португалии со счетом 1:2.

    До встречи с «орлами» «львы» не проигрывали в гостях на протяжении семи матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Ставка на победу «Аталанты» принимается с коэффициентом 2.10. На победу «Спортинга» можно поставить с котировкой 3.20. На ничью выставлен коэффициент 3.55.

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    Букмекеры верят в результативный исход матча. На ТБ 2.5 они дают 1.67. На «обе забьют» ставка составляет 1.58.

    Вполне вероятно, что команды обменяются голами, а встреча будет верховой. Так было в Лиссабоне в первом круге. Ставка на двойной исход «обе забьют + обе забьют» за 1.88.

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