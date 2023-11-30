«Аталанта» примет «Спортинг» 30 ноября в Бергамо. Матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы начнется в 20:45 по мск. «Аталанта» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аталанта»

Хозяева уверенно лидируют в группе D, имея в активе 10 набранных баллов. Команда выиграла 3 матча из четырех, сыграв в одном вничью.

Единственная ничья была со «Штурмом» (2:2). Затем в ответном поединке бергамаски выиграли 1:0. Это была единственная победа клуба за 4 последних матча.

Коэффициенты матча Аталанта — Спортинг 1X2Новым игрокам 2.123.653.45Бонус$9500

В Серии А у «Аталанты» была пара непростых поединков. Она проиграла «Интеру» 1:2 и «Наполи» с тем же счетом. Также «черно-синим» не удалось победить «Удинезе». Игра с середняком закончилась вничью 1:1.

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Также нужно добавить, что «Аталанта» пропустила в 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.

«Спортинг»

В прошлом туре «Спортинг» победил «Ракув» 2:1 и тем самым закрепился на 2-й позиции в таблице, набрав 7 очков.

Команде нужна ничья и победа для того, чтобы гарантировано попасть в плей-офф Лиги Европы. При этом единственное поражение в турнире гостям нанесла именно «Аталанта» (1:2).

После победы над «Ракувом» «Спортинг» проиграл «Бенфике» в чемпионате Португалии со счетом 1:2.

До встречи с «орлами» «львы» не проигрывали в гостях на протяжении семи матчей подряд.

Прогноз и ставка

Ставка на победу «Аталанты» принимается с коэффициентом 2.10. На победу «Спортинга» можно поставить с котировкой 3.20. На ничью выставлен коэффициент 3.55.

Букмекеры верят в результативный исход матча. На ТБ 2.5 они дают 1.67. На «обе забьют» ставка составляет 1.58.

Вполне вероятно, что команды обменяются голами, а встреча будет верховой. Так было в Лиссабоне в первом круге. Ставка на двойной исход «обе забьют + обе забьют» за 1.88.