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    Удачная гастроль «Лос-Анджелеса»?

    «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, МЛС, 27 ноября 2023 года

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    «Сиэтл Саундерс»
    «Сиэтл Саундерс» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелесом» в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата США. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 05:30 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 27 Ноября 2023 года
    Сиэтл Саундерс
  • Сиэтл
    •  Сиэтл Саундерс 05:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
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    «Сиэтл Саундерс»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Сиэтл Саундерс» завершил регулярный чемпионат на 2 месте в своей конференции.

    Вот только с реализацией у команды не все так позитивно. В 34 поединках чемпионата «саундерс» забили всего 41 раз.

    В своем последнем поединке команда добыла минимальную победу над «Далласом». Общая же победа в серии вышла натужной (2:1).

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    В составе «Сиэтл Саундерс» выделяется Альберт Руснак. Словак настрелял уже 7 мячей в нынешнем чемпионате.

    «Сиэтл Саундерс» традиционно неудачно играет с «Лос-Анджелесом». Из пяти последних очных поединков команда уступила трижды.

    «Лос-Анджелес»

    Эта команда в нынешнем сезоне ставит перед собой максимальные задачи. «Лос-Анджелес» регулярный чемпионат завершил на 3 месте.

    Причем оборона команды частенько совершает результативные ошибки. В 34 матчах пропущено 39 мячей, что многовато для одного из лидеров Западной конференции.

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    • Интересно, что «Лос-Анджелес» уверенно прошел в четвертьфинал. «Ванкувер» в серии был обыгран дважды — 5:2 и 1:0.

    А вот не проигрывает команда уже почти два месяца. Да и вообще, «Лос-Анджелес» имеет весьма качественный подбор игроков во всех линиях.

    И уж точно гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Лос-Анджелес» явно постарается найти бреши в обороне соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сиэтл Саундерс» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Лос-Анджелеса» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.38.

    Гости неплохо смотрятся в атаке, к тому же в последних матчах выглядели весьма выгодным образом.

    Наш прогноз — Победа «Лос-Анджелеса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.

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    «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Лос-Анджелеса»?
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