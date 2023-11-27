«Сиэтл Саундерс» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелесом» в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата США. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 05:30 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл Саундерс»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Сиэтл Саундерс» завершил регулярный чемпионат на 2 месте в своей конференции.

Вот только с реализацией у команды не все так позитивно. В 34 поединках чемпионата «саундерс» забили всего 41 раз.

В своем последнем поединке команда добыла минимальную победу над «Далласом». Общая же победа в серии вышла натужной (2:1).

Все прогнозы на футбол

В составе «Сиэтл Саундерс» выделяется Альберт Руснак. Словак настрелял уже 7 мячей в нынешнем чемпионате.

«Сиэтл Саундерс» традиционно неудачно играет с «Лос-Анджелесом». Из пяти последних очных поединков команда уступила трижды.

«Лос-Анджелес»

Эта команда в нынешнем сезоне ставит перед собой максимальные задачи. «Лос-Анджелес» регулярный чемпионат завершил на 3 месте.

Причем оборона команды частенько совершает результативные ошибки. В 34 матчах пропущено 39 мячей, что многовато для одного из лидеров Западной конференции.

Интересно, что «Лос-Анджелес» уверенно прошел в четвертьфинал. «Ванкувер» в серии был обыгран дважды — 5:2 и 1:0.

А вот не проигрывает команда уже почти два месяца. Да и вообще, «Лос-Анджелес» имеет весьма качественный подбор игроков во всех линиях.

И уж точно гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Лос-Анджелес» явно постарается найти бреши в обороне соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сиэтл Саундерс» предлагают — 2.43.

На викторию «Лос-Анджелеса» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.38.

Гости неплохо смотрятся в атаке, к тому же в последних матчах выглядели весьма выгодным образом .

Наш прогноз — Победа «Лос-Анджелеса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.