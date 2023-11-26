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    Прекратится ли кризис «Бреста»?

    «Монпелье» — «Брест». Прогноз и ставка (к. 2.27) на чемпионат Франции 26 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Брест»
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    «Брест» проиграл три последних матча
    В воскресенье, 26 ноября, в поединке 13-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» дома сыграет против «Бреста». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Монпелье» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Ноября 2023 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 17:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    Команда из одноименного города пока что не может похвастаться хорошими результатами. Коллектив из Монпелье по итогам 11 матчей смог добыть только три победы, четыре раза сыграл вничью и четыре раза проиграл. «Паладины» забили 15 мячей, а пропустили 14.

    В настоящий момент у «оранжево-синих» 12 очков и 13-я позиция в турнирной таблице. Они только на один пункт опережают «Метц», который находится в зоне переходных матчей. В тоже время «Монпелье» только на четыре балла отстает от шестого «Бреста», который находится в еврокубковой зоне.

    Коэффициенты матча Монпелье — Брест

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    В последней игре подопечные Мишеля Тер-Закаряна сыграли вничью с «Ниццей» (0:0), а перед этим потерпели разгром от ПСЖ (0:3) на выезде.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В четырех последних поединках коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что его форма оставляет желать лучшего.

    «Брест»

    «Брест» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 11-ти турах 15 очков.

    В позапрошлом туре «Брест» был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Пари Сен-Жермен» (2:3). Килиан Мбаппе забил решающий гол незадолго до финального свистка.

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    • Команда Эрика Руа показала характер, сумев по ходу матча отыграться с 0:2. Поэтому третий пропущенный мяч в конце второго тайма стал большим разочарованием.

    Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на Лигу 1, в трех последних из которых потерпел поражение, так что у гостей явный кризис.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Монпелье» коэффициент на победу которого равен 2,27. Успех «Бреста» оценивается в 3,19, ничья — в 3,51.

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    В пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,27.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,03, ведь в шести последних матчах «Монпелье» был реализован именно такой сценарий.

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    «Монпелье» — «Брест»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. Прекратится ли кризис «Бреста»?
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