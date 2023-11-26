В воскресенье, 26 ноября, в поединке 13-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» дома сыграет против «Бреста». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Монпелье» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

Команда из одноименного города пока что не может похвастаться хорошими результатами. Коллектив из Монпелье по итогам 11 матчей смог добыть только три победы, четыре раза сыграл вничью и четыре раза проиграл. «Паладины» забили 15 мячей, а пропустили 14.

В настоящий момент у «оранжево-синих» 12 очков и 13-я позиция в турнирной таблице. Они только на один пункт опережают «Метц», который находится в зоне переходных матчей. В тоже время «Монпелье» только на четыре балла отстает от шестого «Бреста», который находится в еврокубковой зоне.

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В последней игре подопечные Мишеля Тер-Закаряна сыграли вничью с «Ниццей» (0:0), а перед этим потерпели разгром от ПСЖ (0:3) на выезде.

Все прогнозы на Лигу 1

В четырех последних поединках коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что его форма оставляет желать лучшего.

«Брест»

«Брест» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 11-ти турах 15 очков.

В позапрошлом туре «Брест» был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Пари Сен-Жермен» (2:3). Килиан Мбаппе забил решающий гол незадолго до финального свистка.

Команда Эрика Руа показала характер, сумев по ходу матча отыграться с 0:2. Поэтому третий пропущенный мяч в конце второго тайма стал большим разочарованием.

Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на Лигу 1, в трех последних из которых потерпел поражение, так что у гостей явный кризис.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Монпелье» коэффициент на победу которого равен 2,27. Успех «Бреста» оценивается в 3,19, ничья — в 3,51.

В пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,27.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,03, ведь в шести последних матчах «Монпелье» был реализован именно такой сценарий.