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    Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?

    «Ювентус» — «Интер». Ставка (к. 3.25) и прогноз на Серию А 26 ноября 2023 года

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    «Интер»
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 13-го тура итальянской Серии А. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Ноября 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Интер Интер
  • Милан
    •

    «Ювентус»

    Туринцы неплохо стартовали в новом сезоне. Они потеряли только семь очков, проиграв одну игру и два раза сыграв вничью. Также на счету команды из Турина девять побед. Туринский коллектив забил девятнадцать мячей, а в свои ворота пропустил семь.

    По итогам первых двенадцати туров «черно-белые» смогли набрать 29 очков. «Зебры» только на два балла отстают от лидирующего «Интера», но на шести баллов опережают третий «Милан». Думается, что в этом сезоне «старая сеньора» точно будет бороться за чемпионство.

    Коэффициенты матча Ювентус — Интер

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    В последней игре туринцы в родных стенах переиграли «Кальяри» (2:1), а до этого на выезде одолели «Фиорентину» (1:0). Перед этим также были победы над «Вероной» (1:0), «Миланом» (1:0) и «Торино» (2:0). Последнее поражение было еще 26 сентября в гостевом противостоянии с «Сассуоло» (2:4).

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    В текущем сезоне «Ювентус» выступает исключительно в национальных турнирах, поскольку они были отстранены от участия в Лиге конференций. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри бросят все силы как раз на чемпионат и попробуют завоевать Скудетто.

    «Интер»

    В чемпионате страны «змеи» стартовали отлично. Миланский коллектив одержал десять побед в двенадцати матчах при одном поражении и одной ничьей. «Желанные» смогли 29 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только шесть мячей.

    В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 31 балл и главным конкурентом команды считается как раз «Ювентус», который отстает только на два очка. Думается, что команда из Милана, которая является лидером в таблице, будет главным фаворитом в борьбе за Скудетто в этом сезоне.

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  • 22/11/2023

    • «Нерадзурри» не смогли победить в первой игре нового сезона Лиги чемпионов. Финалисты прошлого сезона на выезде сыграли вничью с «Реалом Сосьедад», но затем реабилитировались и победили дома «Бенфику» (1:0), а также дважды выиграли у «Зальцбурга» (2:1, 1:0) и идут вторыми в своей группе.

    В последней игре «Интер» в родных стенах переиграл «Фрозиноне» (2:0), а до этого на выезде одолел «Аталанту» (2:1). Перед этим подопечные Симоне Индзаги также победили «Рому» (1:0) и «Торино» (3:0), а также сыграли вничью с «Болоньей». К слову, последнее поражение было также от «Сассуоло» (1:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают поставить за 2.26.

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    На викторию «Ювентуса» дают 3.50, ничья оценена в 3.25.

    Прогноз: ничья двух примерно равных команд.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

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    «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?
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