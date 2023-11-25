ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
    Все новости спорта

    «Лягушки» смогут привести очки из Эйбара?

    «Эйбар» — «Леванте». Прогноз и ставка (к. 2.06) на футбол 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эйбар Прогнозы на Леванте
    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Леванте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Леванте»
    В субботу, 25 ноября, в 17-м туре испанской Сегунды «Эйбар» в родных стенах сразится с «Леванте». Начало игры — в 23:00 по мск. «Эйбар» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 25 Ноября 2023 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 23:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
    •

    «Эйбар»

    По итогам 16 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 27 набранными очкам идет на четвертой позиции. Причем отставание от второй составляет лишь балл.

    Баски за всю турнирную дистанцию смогли одержать восемь викторий, три матча они еще свели вничью и потерпели четыре поражения, забили 27 голов при 19 пропущенных.

    Коэффициенты матча Эйбар — Леванте

    1X2Новым игрокам
  • 1.703.755.20Бонус$9500
    •

    В прошлом туре «оружейники» проиграли на выезде 1:2 «Овьедо», тем самым прервав свою беспроигрышную серию из 12 встреч, выиграв в этом отрезке семь из них.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл четыре поединка из семи проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

    «Леванте»

    «Леванте» после 16 туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 24 зачетными пунктами находится на седьмой строчке и от шестой отстает лишь на балл.

    Клуб из Валенсии добился шести викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел три фиаско. Забить левантийцам удалось 18 мячей, а пропустили они на три гола меньше.

  • Безжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
  • Настало время относиться к топ-игрокам как к живым людям, а не как к медиа-продуктам
  • 22/11/2023

    • В прошлом туре «Леванте» дома уступил лидирующему «Расингу» со счетом 2:4. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до пяти встреч, трижды проиграв за этот период.

    На выезде «лягушки» в текущем чемпионате выиграли три поединка из восьми проведенных, три матча еще они свели вничью и потерпели два поражения.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом чемпионате эти клубы обе игры между собой свели вничью — 0:0 и 1:1, а сезоном ранее дважды победил «Леванте» — 2:1 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.80, победа «Леванте» — 4.54, ничья — 3.54.

    «Леванте» весьма неплохо смотрится вне родных стен в этом чемпионате, да и против своего предстоящего противника в общем, и поэтому вполне может разжиться очками этой игре.

    И также еще рискнем в этом поединке поставить на то, что в каждом из таймов будет забит хотя бы один гол.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гастон — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сабах — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эйбар» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. «Лягушки» смогут привести очки из Эйбара?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры