В субботу, 25 ноября, в 17-м туре испанской Сегунды «Эйбар» в родных стенах сразится с «Леванте». Начало игры — в 23:00 по мск. «Эйбар» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

По итогам 16 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 27 набранными очкам идет на четвертой позиции. Причем отставание от второй составляет лишь балл.

Баски за всю турнирную дистанцию смогли одержать восемь викторий, три матча они еще свели вничью и потерпели четыре поражения, забили 27 голов при 19 пропущенных.

Коэффициенты матча Эйбар — Леванте 1X2Новым игрокам 1.703.755.20Бонус$9500

В прошлом туре «оружейники» проиграли на выезде 1:2 «Овьедо», тем самым прервав свою беспроигрышную серию из 12 встреч, выиграв в этом отрезке семь из них.

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В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл четыре поединка из семи проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

«Леванте»

«Леванте» после 16 туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 24 зачетными пунктами находится на седьмой строчке и от шестой отстает лишь на балл.

Клуб из Валенсии добился шести викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел три фиаско. Забить левантийцам удалось 18 мячей, а пропустили они на три гола меньше.

В прошлом туре «Леванте» дома уступил лидирующему «Расингу» со счетом 2:4. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до пяти встреч, трижды проиграв за этот период.

На выезде «лягушки» в текущем чемпионате выиграли три поединка из восьми проведенных, три матча еще они свели вничью и потерпели два поражения.

В прошлом чемпионате эти клубы обе игры между собой свели вничью — 0:0 и 1:1, а сезоном ранее дважды победил «Леванте» — 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.80, победа «Леванте» — 4.54, ничья — 3.54.

«Леванте» весьма неплохо смотрится вне родных стен в этом чемпионате, да и против своего предстоящего противника в общем, и поэтому вполне может разжиться очками этой игре.

И также еще рискнем в этом поединке поставить на то, что в каждом из таймов будет забит хотя бы один гол.