«Эйбар»
По итогам 16 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 27 набранными очкам идет на четвертой позиции. Причем отставание от второй составляет лишь балл.
Баски за всю турнирную дистанцию смогли одержать восемь викторий, три матча они еще свели вничью и потерпели четыре поражения, забили 27 голов при 19 пропущенных.
Коэффициенты матча Эйбар — Леванте
В прошлом туре «оружейники» проиграли на выезде 1:2 «Овьедо», тем самым прервав свою беспроигрышную серию из 12 встреч, выиграв в этом отрезке семь из них.
В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл четыре поединка из семи проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел одно фиаско.
«Леванте»
«Леванте» после 16 туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 24 зачетными пунктами находится на седьмой строчке и от шестой отстает лишь на балл.
Клуб из Валенсии добился шести викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел три фиаско. Забить левантийцам удалось 18 мячей, а пропустили они на три гола меньше.
В прошлом туре «Леванте» дома уступил лидирующему «Расингу» со счетом 2:4. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до пяти встреч, трижды проиграв за этот период.
На выезде «лягушки» в текущем чемпионате выиграли три поединка из восьми проведенных, три матча еще они свели вничью и потерпели два поражения.
В прошлом чемпионате эти клубы обе игры между собой свели вничью — 0:0 и 1:1, а сезоном ранее дважды победил «Леванте» — 2:1 и 1:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.80, победа «Леванте» — 4.54, ничья — 3.54.
«Леванте» весьма неплохо смотрится вне родных стен в этом чемпионате, да и против своего предстоящего противника в общем, и поэтому вполне может разжиться очками этой игре.
И также еще рискнем в этом поединке поставить на то, что в каждом из таймов будет забит хотя бы один гол.