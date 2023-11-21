Бельгия U21 сыграет на своем поле с Испанией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 22:00 мск. Бельгия U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия U21

Эта команда довольно продуктивно проводит текущую отборочную компанию. Бельгийцы сейчас борются за 2 место, отставая от шотландцев по дополнительным показателям.

Вот только с результативностью у команды явные нелады. В 4 матчах квалификации игроки молодежной сборной Бельгии U21 забили всего 4 мяча.

Коэффициенты матча Бельгия U21 — Испания U21 1X2Новым игрокам 3.403.601.95Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела неудачно. Бельгия U21 в лобовой встрече уступила шотландцам (0:2).

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Поединки с испанцами для команды складываются достаточно успешно. Из пяти очных встреч выиграно две при одной неудаче.

Наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление лидеру группы. Правда, бельгийцам явно нужно прибавлять в плане реализации.

Испания U21

Эта команда на данный момент пребывает на 1 месте. Причем молодые испанцы выиграли все четыре своих стартовых поединка.

Оборона команды традиционно надежна и монолитна. В 4 матчах Испания U21 не пропустила в свои ворота ни разу.

Последний свой поединок команда провела успешно. Испания U21 уверенно расправилась с венграми (2:0).

А вот до того испанцы разгромили казахов (4:0). Да и вообще, команда не пропускает уже пять матчей подряд.

Наверняка Испания U21 будет активно атаковать. Гости явно сильнее соперника, к тому же намереваются упрочить лидерство в группе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании U21 предлагают — 2.08.

На викторию Бельгии U21 дают — 3.37, ничья оценена — в 3.56.

Испанцы явно сильнее соперника , к тому же еще ни разу не пропустили в текущей отборочной кампании.

Наш прогноз — Победа Испании U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.31.