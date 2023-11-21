Бельгия U21
Эта команда довольно продуктивно проводит текущую отборочную компанию. Бельгийцы сейчас борются за 2 место, отставая от шотландцев по дополнительным показателям.
Вот только с результативностью у команды явные нелады. В 4 матчах квалификации игроки молодежной сборной Бельгии U21 забили всего 4 мяча.
Коэффициенты матча Бельгия U21 — Испания U21
Свой последний поединок команда провела неудачно. Бельгия U21 в лобовой встрече уступила шотландцам (0:2).
Поединки с испанцами для команды складываются достаточно успешно. Из пяти очных встреч выиграно две при одной неудаче.
Наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление лидеру группы. Правда, бельгийцам явно нужно прибавлять в плане реализации.
Испания U21
Эта команда на данный момент пребывает на 1 месте. Причем молодые испанцы выиграли все четыре своих стартовых поединка.
Оборона команды традиционно надежна и монолитна. В 4 матчах Испания U21 не пропустила в свои ворота ни разу.
Последний свой поединок команда провела успешно. Испания U21 уверенно расправилась с венграми (2:0).
А вот до того испанцы разгромили казахов (4:0). Да и вообще, команда не пропускает уже пять матчей подряд.
Наверняка Испания U21 будет активно атаковать. Гости явно сильнее соперника, к тому же намереваются упрочить лидерство в группе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании U21 предлагают — 2.08.
На викторию Бельгии U21 дают — 3.37, ничья оценена — в 3.56.
Испанцы
Наш прогноз — Победа Испании U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.31.