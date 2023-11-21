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    Молодые испанцы одолеют бельгийцев

    Бельгия U21 — Испания U21. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия U21 — Испания U21
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    Молодые испанцы
    Бельгия U21 сыграет на своем поле с Испанией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 22:00 мск. Бельгия U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 21 Ноября 2023 года
    Бельгия U21
  • Брюссель
    •  Бельгия U21 22:00 Испания U21 Испания U21
  • Мадрид
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    Бельгия U21

    Эта команда довольно продуктивно проводит текущую отборочную компанию. Бельгийцы сейчас борются за 2 место, отставая от шотландцев по дополнительным показателям.

    Вот только с результативностью у команды явные нелады. В 4 матчах квалификации игроки молодежной сборной Бельгии U21 забили всего 4 мяча.

    Коэффициенты матча Бельгия U21 — Испания U21

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. Бельгия U21 в лобовой встрече уступила шотландцам (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с испанцами для команды складываются достаточно успешно. Из пяти очных встреч выиграно две при одной неудаче.

    Наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление лидеру группы. Правда, бельгийцам явно нужно прибавлять в плане реализации.

    Испания U21

    Эта команда на данный момент пребывает на 1 месте. Причем молодые испанцы выиграли все четыре своих стартовых поединка.

    Оборона команды традиционно надежна и монолитна. В 4 матчах Испания U21 не пропустила в свои ворота ни разу.

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    • Последний свой поединок команда провела успешно. Испания U21 уверенно расправилась с венграми (2:0).

    А вот до того испанцы разгромили казахов (4:0). Да и вообще, команда не пропускает уже пять матчей подряд.

    Наверняка Испания U21 будет активно атаковать. Гости явно сильнее соперника, к тому же намереваются упрочить лидерство в группе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании U21 предлагают — 2.08.

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    На викторию Бельгии U21 дают — 3.37, ничья оценена — в 3.56.

    Испанцы явно сильнее соперника, к тому же еще ни разу не пропустили в текущей отборочной кампании.

    Наш прогноз — Победа Испании U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.31.

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    Бельгия U21 — Испания U21: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Молодые испанцы одолеют бельгийцев
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