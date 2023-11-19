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    Босния громко хлопнет дверью на прощание с Евро-2024?

    Босния и Герцеговина — Словакия. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Евро-2024 19 ноября 2023 года

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    Словакия уже вышла на Евро-2024
    19 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Босния и Герцеговина — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 19 Ноября 2023 года
    Босния и Герцеговина
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    •  Босния и Герцеговина 22:45 Словакия Словакия
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    Босния и Герцеговина

    За тур до окончания группового этапа отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина находится очень низко. В таблице сборная располагается лишь на 5-й позиции.

    В девяти встречах команда одержала три победы и потерпела шесть поражений, набрав в сумме 9 очков. Если не учитывать откровенного аутсайдера Лихтенштейна, обыграть один раз удалось только Исландию.

    Коэффициенты матча Босния и Герцеговина — Словакия

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    Серьезно исправить ситуацию уже не выйдет. Даже если будут завоеваны три очка, попасть в топ-3 не получится, и максимум, который светит балканцам — четвертая позиция.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В четыре последних поединках, которые пришлись на отбор Евро-2024, коллектив потерпел три поражения при одной победе, так что у хозяев плохая форма.

    Словакия

    После девяти матчей сборная Словакии уверенно идет на втором месте в своей группе с 19 очками и уже обеспечила себе путевку в финальную часть Евро-2024.

    Добиться этого успеха команде удалось в прошлом туре, в котором дома была обыграна Исландия (2:0). Ранее словаки обыграли в гостях своего основного конкурента сборную Люксембурга со счетом 1:0.

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  • 05/11/2023

    • Главными звездами Словакии считаются защитник Милан Шкриньяр (ПСЖ) и Станислав Лоботка (Наполи). Остальные игроки гораздо ниже уровнем. Немало в составе и ветеранов, лучшие годы которых позади.

    В четыре последних поединках, которые пришлись на отбор Евро-2024, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у гостей хорошая форма.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом Босния и Герцеговина, коэффициент на победу которой равен 2,41. Успех Словакии оценивается в 3,00, ничья — в 3,42.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,04.

    Еще один вариант ставки — Словакия выиграет за 3,42, ведь в трех из четырех последних матчей гости выиграли, а хозяева — проиграли.

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    Босния и Герцеговина — Словакия: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Босния громко хлопнет дверью на прощание с Евро-2024?
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