19 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Босния и Герцеговина — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния и Герцеговина

За тур до окончания группового этапа отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина находится очень низко. В таблице сборная располагается лишь на 5-й позиции.

В девяти встречах команда одержала три победы и потерпела шесть поражений, набрав в сумме 9 очков. Если не учитывать откровенного аутсайдера Лихтенштейна, обыграть один раз удалось только Исландию.

Коэффициенты матча Босния и Герцеговина — Словакия 1X2Новым игрокам 2.803.252.70Бонус$9500

Серьезно исправить ситуацию уже не выйдет. Даже если будут завоеваны три очка, попасть в топ-3 не получится, и максимум, который светит балканцам — четвертая позиция.

Все прогнозы на Евро-2024

В четыре последних поединках, которые пришлись на отбор Евро-2024, коллектив потерпел три поражения при одной победе, так что у хозяев плохая форма.

Словакия

После девяти матчей сборная Словакии уверенно идет на втором месте в своей группе с 19 очками и уже обеспечила себе путевку в финальную часть Евро-2024.

Добиться этого успеха команде удалось в прошлом туре, в котором дома была обыграна Исландия (2:0). Ранее словаки обыграли в гостях своего основного конкурента сборную Люксембурга со счетом 1:0.

Главными звездами Словакии считаются защитник Милан Шкриньяр (ПСЖ) и Станислав Лоботка (Наполи). Остальные игроки гораздо ниже уровнем. Немало в составе и ветеранов, лучшие годы которых позади.

В четыре последних поединках, которые пришлись на отбор Евро-2024, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у гостей хорошая форма.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом Босния и Герцеговина, коэффициент на победу которой равен 2,41. Успех Словакии оценивается в 3,00, ничья — в 3,42.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,04.

Еще один вариант ставки — Словакия выиграет за 3,42, ведь в трех из четырех последних матчей гости выиграли, а хозяева — проиграли.