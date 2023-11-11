«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Лутон Таун» в 12-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 18 очков.

Неделя началась для «МЮ» с очередного разочарования. «Красные дьяволы» проиграли на выезде «Копенгагену» (3:4) и рухнули на последнее место в своей лигочемпионовской группе.

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Матч, конечно, получился абсолютно эпичным. «МЮ» быстро повел 2:0, держал игру под контролем, но буквально перед перерывом случился судьбоносный момент — арбитр показал красную карточку Маркусу Рэшфорду.

А еще через несколько минут «Копенгаген» сравнял счет. Несмотря на шоковое состояние, в середине второго тайма «МЮ» снова вышел вперед, но история завершилась отнюдь не хеппи-эндом. Соперник провел сразу две результативные атаки в заключительные десять минут основного времени.

«МЮ» проиграл девять из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет. Если кто-то забыл, команда Эрика тен Хага собиралась бороться за чемпионский титул.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 11-ти турах шесть очков.

Новичок лиги покинул зону вылета после недавнего матча с «Ливерпулем». Вопреки всем ожиданиям и прогнозам, встреча с одной из лучших команд сезона завершилась вничью — 1:1.

Более того, «мерсисайдцы» ушли от поражения только в компенсированное время.

«Лутон Таун» ни разу не выигрывал в пяти предыдущих матчах, но при этом совершенно очевидно, что эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать.

Все прогнозы на АПЛ

Но также стоит отметить, что «Лутон Таун» пропустил 14 мячей в шести гостевых матчах АПЛ — в два раза больше, чем дома.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Лутон Таун» — за 8.20.

«МЮ» находится в психологической яме, со всех сторон несется критика, но отступать дальше некуда. Если не здесь, то где еще тогда набирать три очка?

Ставка — победа «МЮ» с форой (-1,5) за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на голы «МЮ» в обоих таймах за 1.95.