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    «Слован» — «Лилль». Прогноз и ставка (к. 1.82) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    «Марсель» — «Лилль». Чемпионат Франции
    В четверг, 9 ноября словацкий «Слован» на своем поле примет французский «Лилль». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Слован» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 09 Ноября 2023 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 23:00 Лилль Лилль
  • Лига конференций. Группа A
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    «Слован»

    «Слован» в Лиге конференций показывал 100-й результат, пока не встретился в третьем туре с французским «Лиллем» (1:2).

    До этого словацкий клуб выиграл два матча. Сначала коллектив из Братиславы выиграл у «Клаксвика» (2:1), а затем переиграл «Олимпию» (1:0). В квартете А футболисты «Слована» занимают второе место с активом в 6 набранных очков.

    Коэффициенты матча Слован — Лилль

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  • 4.104.201.80Бонус$9500
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    В чемпионате Словакии прошли матчи 13-го тура. «Слован» играл на выезде и переиграл команду «Дукла Банска-Бистрица» (4:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Слован» — занимает 1 место в турнирной таблице — в ативе команды 32 очка. Идущая на втором месте «Жилина» отстает на 4 пункта.

    «Лилль»

    «Лилль» поднялся на первое место в группе А Лиги конференций. В трех матчах «доги» набрали 7 очков, переиграв «Слован» со счетом 2:1.

    «Лилль» в еврокубках пока идет без поражений, была ничья с «Клаксвиком» (0:0) и победа над «Олимпией» (2:0).

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    • В предстоящем матче со «Слованом» в составе «Лилля» не сыграют Тиагу Джало и Бафоде Диаките. У игроков травма колена и сломана нога соответственно.

    «Лилль» подтянулся к группе лидеров в чемпионате Франции. К 11-му туру клуб набрал 19 очков и поднялся в топ-5 Лиги 1. В последней игре «Лилль» разошелся миром с «Марселем» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успех французской команды. На победу «Слована» в этом матче можно поставить за 4.34, ничью оценивают в 3.80, а победу «Лилля» — за 1.77.

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    Прогноз: «Лилль» в предстоящей игре считается фаворитом пары, однако «Слован» может дать бой. Можно рискнуть и сыграть на фору в пользу словацкой команды, несмотря на вероятность ее проигрыша.

    Ставка: Фора «Слована» (+1) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.07.

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    «Слован» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Закрепится ли «Лилль» на лидирующей позиции?
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