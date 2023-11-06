В 11-м туре чемпионата Италии «Торино» примет «Сассуоло» на стадионе «Олимпико». Встреча состоится 6 ноября в 22:45 мск. «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

На неделе «быки» вылетели из Кубка Италии, уступив дома «Фрозиноне» в дополнительное время (1:2). Поражение стало третьим за октябрь для команды Ивана Юрича.

Ранее «бордовые» проиграли «Интеру» 0:3 и «Ювентусу» 0:2 в Серии А, продлив тем самым серию без побед до пяти поединков.

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В минувшем туре чемпионата «Торино» все же смог прервать полосу неудач Клуб одолел на выезде «Лечче» с минимальным счетом 1:0.

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«Быки» занимают 13-е место в таблице. На их счету 12 очков после 3 побед и 3 ничьих.

«Сассуоло»

У гостей был затяжной матч со «Специей» в Кубке, которым им все же удалось выиграть через серию пенальти (1:0).

Такой результат немного помог снять напряжение после того, как команда не смогла выиграть 4 последних матча в чемпионате Италии. При этом самым сильным соперником из всех у «нероверди» за этот период был «Лацио».

«Сассуоло» проиграл «римлянам» со счетом 0:2. С меньшим счетом клуб уступил «Монце» (0:1). По ничье команда расписала с «Лечче» (1:1) и «Болоньей» (1:1).

В турнирной таблице за «Сассуоло» закреплена 15-я позиция. За 10 матчей клуб набрал 11 очков.

Прогноз и ставка

За 2.18 букмекеры дают победу «Торино» и за 3.40 они предлагают поставить на победу «Сассуоло». Котировка 3.50 выставлена на ничью.

Туринцы неудачно выступали на протяжении последних недель, но стоит вспомнит, что в списке соперников были топы Серии А, такие как «Интер», «Ювентус», «Рома».

Вдобавок «Торино» редко проигрывает «Сассуоло» на своем поле, а «нероверди» в свою очередь почти не побеждают средних и слабых оппонентов в этом сезоне. Обе команды играют низовые матчи в последнее время. Рекомендуется поставить на двойной исход «1Х + ТМ 2.5» за 2.24.