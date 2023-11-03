«Вечная слава». Шесть причин, почему стоит посмотреть финал Кубка Либертадорес

От потенциально революционной тактики Фернандо Диниза до трансферных целей топ-клубов английской Премьер-лиги — игру на «Маракане» в субботу, 4 ноября, нельзя пропустить.

За свою выдающуюся игровую карьеру Ромарио был известен тем, что не стеснялся высказывать свое мнение. Кажется, ничего не изменилось с момента его последующего прихода в мир политики.

В беседе с O Globo перед субботним финалом Кубка Либертадорес легенда сборной Бразилии сказал: «Флуминенсе должен стать командой, которая заберет домой трофей. Что касается аргентинцев, то к черту этих с*киных детей!».

Справедливо будет сказать, что если тренеру «Бока Хуниорс» Хорхе Альмирону требовалось какое-то вдохновение для его предматчевого разговора с командой, Ромарио непреднамеренно предоставил его более чем достаточно.

Но это не значит, что «Боке» не хватало мотивации. Победа в этом турнире всегда приносит «вечную славу», но еще одна победа действительно будет особенной для команды из Буэнос-Айреса, поскольку она позволит им повторить давний рекорд «Индепендьенте» по триумфам в Кубке Либертадорес.

Однако для «Флуминенсе» и его игроков это также шанс на бессмертие, поскольку команда из Рио-де-Жанейро никогда раньше не поднимала над головой этот трофей. Еще более невероятно то, что у них есть шанс сделать это на собственном стадионе — мифической «Маракане».

Таким образом, история манит обоих соперников, но, как подчеркивает Goal, этот финал привлекает внимание всего мира по множеству причин...

Специалист «Боки» по пенальти

Серхио Ромеро мало чем известен в мире, кроме разочаровывающего пребывания в «Манчестер Юнайтед». Вратарь провел большую часть своих шести лет на «Олд Траффорд», сидя на скамейке запасных, а всего в Премьер-лиге сыграл лишь шесть раз.

Тем не менее, Ромеро, безусловно, снова наслаждается своим футболом, быстро добившись статуса героя с тех пор, как присоединился к «Боке» в прошлом году — в первую очередь из-за его мастерства в отражении пенальти, что является основной причиной, по которой аргентинцы вышли в финал Кубка Либертадорес.

Серхио Ромеро globallookpress.com

Действительно, «Бока» не выиграла в основное время ни одной игры плей-офф, сыграв вничью во всех шести матчах 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала. Однако они уже выиграли три серии пенальти благодаря Ромеро, который на данный момент отразил ударов с «точки», сохранив при этом ворота «сухими» в пяти матчах — больше «сухарей» нет ни у одного вратаря.

В результате бывший игрок сборной Аргентины теперь по вполне понятным причинам считает, что «Боке» суждено одержать победу на «Маракане». «Я верю, что у нас все получится, — говорит Ромеро, — и мы выиграем».

Если «Боке» еще раз удастся дойти до серии пенальти, вы, конечно, не станете ставить против них или их специалиста по одиннадцатиметровым.

Два очень разных ветерана

Нельзя отрицать, что Эдинсон Кавани станет нападающим с самым громким именем на поле «Мараканы». Уругваец, несомненно, является одним из лучших нападающих своего поколения: он забивал голы на клубном уровне в Италии, Франции, Англии и Испании, а также выиграл Кубок Америки со своей сборной.

Кавани пока еще не зажигал как следует, с тех пор, как присоединился к «Боке» в конце июля, но его заслуги не подлежат сомнению, и стоит отметить, что один из трех его голов на сегодняшний день действительно был забит в ответном матче полуфинала против «Палмейраса».

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Тем не менее, именно опытный нападающий «Флуминенсе» рекламируется как вероятный победитель субботнего матча, хотя многие футбольные фанаты за пределами Южной Америки вряд ли когда-либо слышали о нем.

Херман Кано — типичный странствующий игрок, большую часть своей карьеры он провел переходя из одного клуба в другой, часто на правах аренды. Он никогда не представлял сборную Аргентину ни в какой возрастной группе, и, по правде говоря, многие думали, что с его карьерой покончено после серьезной травмы колена в «Пачуке» в 2015 году.

Однако сейчас Кано говорит: «Это помогло мне набраться опыта, стать лучшим игроком, работать намного усерднее. На этом опыте можно учиться. Мне понравилось все, через что я прошел. Теперь я старше, и сегодня я в очень хорошей форме». Это мягко сказано.

Кано является лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес, забив столько же голов (12), сколько и вся «Бока» вместе взятая, и при этом в меньшем количестве игр (11). Можно также утверждать, что сейчас в мировом футболе нет лучшего завершителя в касание, учитывая, что 25 из его 36 голов во всех турнирах в этом сезоне были забиты без необходимости второго касания.

Херман Кано globallookpress.com

Таким образом, Кано полон уверенности в себе, готовясь к самой большой игре в своей жизни. «Мы знаем, что эта победа войдет в историю Флуминенсе», — сказал он. «Это было бы действительно красиво, потому что нам потребовалось много времени, чтобы добраться до финала».

Однако это заняло у него больше времени, чем у большинства, и многие нейтральные болеьщики надеются, что его вдохновляющая настойчивость окупится в субботу.

Следующий опорник «Ливерпуля» или «Арсенала»?

Несмотря на давнюю мечту о переезде в Европу, полузащитник Андре в январе пообещал Фернандо Динизу, что останется во «Флуминенсе» до конца сезона 2023 года. Тем не менее, ему очень хотелось уйти, когда летом поступило «предложение от которого невозможно отказаться» от «клуба, играющего в топ-лиге».

В конечном итоге Андре остался на месте, отчасти потому, что «Флуминенсе» все еще участвовал в Кубке Либертадорес, а отчасти потому, что это было «правильно» в данных обстоятельствах. Тем не менее, полузащитник-плеймейкер также поверил Динизу, когда тренер сказал ему, что, если он останется, его ценность вырастет — и, безусловно, так и произошло, наряду с ростом интереса к услугам 22-летнего футболиста.

Действительно, согласно последним сообщениям, «Арсенал» теперь обогнал «Ливерпуль» — клуб, который, как полагают, сделал большое предложение летом — в гонке за подписание Андре во время январского трансферного окна. Конечно, пока неизвестно, где он окажется, тем более, что, как говорят, к борьбе за него присоединились и другие клубы из европейской элиты.

Однако ясно то, что игрок, который является движущей силой команды Диниза, почти наверняка уйдет во время зимнего окна. Помочь «Флуминенсе» выиграть первый Кубок Либертадорес означало бы уйти с наилучшими пожеланиями и благодарностью со стороны всех, кто связан с клубом за согласие остаться на эти дополнительные несколько месяцев.

Сказка Марсело в «Флуминенсе»

Говорят, что все происходит не просто так — Марсело, скорее всего, согласится. Покинув в прошлом году «Реал» в статусе легенды, левый защитник пережил такой трудный период в «Олимпиакосе», что почувствовал себя вынужденным расторгнуть свой контракт после всего лишь пяти месяцев в Греции.

Однако в феврале ему предоставили возможность вернуться домой. «Трудно выразить, что для меня значит этот момент», — сказал он после возвращения в «Флуминенсе» через 16 лет после ухода. «Я мечтал вернуться к своим истокам, к команде, которая меня тренировала и научила всему, что я знаю о футболе».

С тех пор Марсело обучает своих товарищей по команде всему, что знает о завоевании крупных трофеев, и теперь бразилец находится на грани того, чтобы стать всего лишь 15-м человеком в истории, выигравшим одновременно Лигу чемпионов и Кубок Либертадорес.

«Я не считаю себя известным игроком, имеющим множество титулов», — настаивал он. «То, что я делал в прошлом, уже в прошлом и осталось. Я просто всегда думаю о настоящем, и сейчас я наслаждаюсь одним из лучших моментов в своей жизни, играя в финале с Флуминенсе».

Марсело, возможно, уже имеет много кубков в своем шкафу с трофеями, но вряд ли кто-то из футбольных фанатов будет недоволен, если у одного из величайших защитников современного футбола будет сказочное завершение карьеры в «Флуминенсе».

Решение проблемы левого защитника «Манчестер Сити»?

Тот факт, что финал проводится на «Маракане», очевидно, является преимуществом для «Флуминенсе». Тем не менее, те, кто ожидает односторонней атмосферы на стадионе и вокруг него, могут быть удивлены, поскольку ожидается, что более 100 000 болельщиков «Бока Хуниорс» прибудут в Рио в эти выходные. Те, у кого нет билетов, спустятся в фан-зону, а это значит, что «гости» не останутся без поддержки.

Валентин Барко обожает то, как болельщики «Боки» могут сделать каждый матч похожим на домашнюю игру, но стоит отметить, что и они тоже любят его. В конце концов, он во многом один из них: он прошел молодежную академию клуба, прежде чем присоединиться к взрослой команде всего в 16 лет.

Валентин Барко globallookpress.com

Ему еще всего 19, но Барко продолжает оправдывать свои ранние авансы, а тем временем универсального вингера, который также может играть на позиции левого защитника, сейчас связывают с рядом крупных клубов, главным из которых является «Манчестер Сити». Действительно, ходят слухи, что действующие чемпионы Европы уже выиграли конкуренцию у «Брайтона» за подписание Барко за сумму в районе 8 миллионов фунтов стерлингов.

Если это так, то юноша должен оказаться выгодной покупкой, а также потенциальным решением давней проблемы левого защитника «Сити», учитывая, что Пеп Гвардиола, очевидно, обожает игроков, которые могут защищаться так же хорошо, как и атаковать.

Определяющий момент в эволюции футбола?

Редко когда тренер одновременно находится под давлением и находится на грани достижения легендарного статуса — но именно в таком положении оказались и Диниз, и Хорхе Альмирон в эти выходные.

Почему? Потому что, несмотря на их выход в финал Кубка Либертадорес, ни «Флуминенсе», ни «Бока Хуниорс» не показывают хороших результатов в своих местных лигах. Поражение «Флу» от «Байи» со счетом 0:1 оставило их на восьмом месте в турнирной таблице бразильской серии А, а «Бока» занимает 10-е место в группе B аргентинской Примеры, набрав всего 11 очков в 11 играх.

Их изнурительные подвиги в Кубке Либертадорес, очевидно, отрицательно сказались на их выступлениях внутри страны. Тем не менее, стоит отметить, что, хотя «Флуминенсе» блистает в Кубке (ни одна команда не забила больше голов (22), чем раскованная дружина Диниза), «Бока» во многом полагается на крепкую линию обороны, которая была прорвана всего пять раз.

Хорхе Альмирон globallookpress.com

В результате, Альмирон, занявший свой пост только в апреле, подвергается большой критике за «сухой» футбол своей команды и несколько случайный выход в финал Кубка Либертадорес, и нет никакой гарантии, что ему позволят продолжить карьеру в «Ла Бомбонере», если «Бока» проиграет в Бразилии.

Диниз также находится под пристальным вниманием, не в последнюю очередь потому, что его период на посту временного тренера сборной Бразилии складывается не особенно хорошо: в прошлом месяце «Селесао» упустили домашнюю победу над Венесуэлой, а затем проиграли в гостях Уругваю.

Однако у 49-летнего специалиста кредит доверия немного больше, чем у Альмирона. Более того, если он приведет «Флуминенсе» к первому триумфу в Кубке Либертадорес, это будет означать не только облегчение давления или славу, но и признание.

Прямо сейчас среди футбольных тактиков бушуют дебаты о достоинствах «позиционизма» и «реляционизма». И если Гвардиолу считают лучшим представителем первого, то Диниз, по его собственному признанию, является его философской антитезой.

Фернандо Диниз globallookpress.com

Это не значит, что эти два тренера являются полярными противоположностями. Оба отстаивают важность владения мячом и прессинга; разница заключается в подходе к удержанию мяча. В то время как Гвардиола верит в создание пространства путем расстановки игроков на стандартных позициях, особенно на флангах, план игры Диниза заключается в перегруженности определенных участков поля.

Цель — пройти сквозь команду соперника благодаря перегрузкам и стеночкам. Это футбол высокого риска в стиле футзала, и за него могут наказывать команды, специализирующиеся на быстрых контратаках. Но это поистине прекрасное зрелище: стиль игры, который задействует традиционные технические сильные стороны бразильских игроков, поощряя постоянную смену позиций, и тем самым вызывая разговоры о возвращении «joga bonito».

Все прогнозы на финал Кубка Либертадорес

Вот почему некоторые болельщики и эксперты, такие как Ромарио, считают, что Бразильской федерации футбола (CBF) следует отказаться от своего плана назначить Карло Анчелотти тренером в следующем году и предоставить Динизу должность на постоянной основе, чтобы у него было достаточно времени для успешной реализации сложной тактической стратегии.

Так что финал на самом деле касается не только «Флуминенсе» или «Бока Хуниорс». Речь также идет о Динизе и потенциально ключевом моменте в истории футбола с точки зрения того, как игра воспринимается и как в нее играют.