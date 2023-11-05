«Вольфсбург» сыграет у себя дома с «Вердером» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 5 ноября, 17:30 (мск). «Вольфсбург» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

Команда из Вольфсбурга идет в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Коллектив из одноименного города добыл четыре победы в девяти матчах и пять раз проиграл. «Зелёно-белые» смогли забить тринадцать мячей в ворота соперника, а в свои пропустил четырнадцать раз.

«Волки» на данный момент имеют в своем активе двенадцать очков и находятся на девятой строчке в турнирной таблице. Коллектив на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны, но при этом на восемь пунктов опережает зону прямого вылета.

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«Вольфсбург» также вышел в 1/8 финала Кубка Германии. В поединке 1/16 финала подопечные Нико Ковача неожиданно одолели «Лейпциг» (1:0) на своем поле.

Все прогнозы на Бундеслигу

Эта победа прервала серию поражений коллектива из трех поединков кряду, которые пришлись на Бундеслигу, так что, возможно, он снова приходит в себя.

«Вердер»

Бременцы выдали крайне неудачный старт в чемпионате. В 9 поединках «Вердер» добыл всего 3 победы.

Более того, «Вердер» пропускает в среднем более двух мячей за игру. В 9 встречах в воротах команды побывало 18 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Вердер» сумел победить. Команда с минимальным счетом обыграла на своем поле сенсацию прошлого сезона «Унион Берлин» (1:0).

Этот успех позволил коллективу прервать безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка (три поражения и одна ничья), поэтому гости также сейчас в лучшем настроении, чем ранее.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Вольфсбург», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Вердера» оценивается в 4,38, ничья — в 4,31.

В трех из четырех последних матчей как хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,16.

Еще один вариант ставки — «Вольфсбург» выиграет за 1,72, ведь хозяева все же превосходят классом соперника и играют дома.