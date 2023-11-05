«Вольфсбург»
Команда из Вольфсбурга идет в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Коллектив из одноименного города добыл четыре победы в девяти матчах и пять раз проиграл. «Зелёно-белые» смогли забить тринадцать мячей в ворота соперника, а в свои пропустил четырнадцать раз.
«Волки» на данный момент имеют в своем активе двенадцать очков и находятся на девятой строчке в турнирной таблице. Коллектив на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны, но при этом на восемь пунктов опережает зону прямого вылета.
Коэффициенты матча Вольфсбург — Вердер
«Вольфсбург» также вышел в 1/8 финала Кубка Германии. В поединке 1/16 финала подопечные Нико Ковача неожиданно одолели «Лейпциг» (1:0) на своем поле.
Эта победа прервала серию поражений коллектива из трех поединков кряду, которые пришлись на Бундеслигу, так что, возможно, он снова приходит в себя.
«Вердер»
Бременцы выдали крайне неудачный старт в чемпионате. В 9 поединках «Вердер» добыл всего 3 победы.
Более того, «Вердер» пропускает в среднем более двух мячей за игру. В 9 встречах в воротах команды побывало 18 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Вердер» сумел победить. Команда с минимальным счетом обыграла на своем поле сенсацию прошлого сезона «Унион Берлин» (1:0).
Этот успех позволил коллективу прервать безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка (три поражения и одна ничья), поэтому гости также сейчас в лучшем настроении, чем ранее.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Вольфсбург», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Вердера» оценивается в 4,38, ничья — в 4,31.
В трех из четырех последних матчей как хозяев было забито больше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,16.
Еще один вариант ставки — «Вольфсбург» выиграет за 1,72, ведь хозяева все же превосходят классом соперника и играют дома.