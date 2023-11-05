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    Догонит ли «Вердер» «Вольфсбург»?

    «Вольфсбург» — «Вердер». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Вердер»
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    «Вольфсбург» — фаворит матча
    «Вольфсбург» сыграет у себя дома с «Вердером» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 5 ноября, 17:30 (мск). «Вольфсбург» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Ноября 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    «Вольфсбург»

    Команда из Вольфсбурга идет в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Коллектив из одноименного города добыл четыре победы в девяти матчах и пять раз проиграл. «Зелёно-белые» смогли забить тринадцать мячей в ворота соперника, а в свои пропустил четырнадцать раз.

    «Волки» на данный момент имеют в своем активе двенадцать очков и находятся на девятой строчке в турнирной таблице. Коллектив на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны, но при этом на восемь пунктов опережает зону прямого вылета.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Вердер

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  • 1.704.404.50Бонус$9500
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    «Вольфсбург» также вышел в 1/8 финала Кубка Германии. В поединке 1/16 финала подопечные Нико Ковача неожиданно одолели «Лейпциг» (1:0) на своем поле.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Эта победа прервала серию поражений коллектива из трех поединков кряду, которые пришлись на Бундеслигу, так что, возможно, он снова приходит в себя.

    «Вердер»

    Бременцы выдали крайне неудачный старт в чемпионате. В 9 поединках «Вердер» добыл всего 3 победы.

    Более того, «Вердер» пропускает в среднем более двух мячей за игру. В 9 встречах в воротах команды побывало 18 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Вердер» сумел победить. Команда с минимальным счетом обыграла на своем поле сенсацию прошлого сезона «Унион Берлин» (1:0).

    Этот успех позволил коллективу прервать безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка (три поражения и одна ничья), поэтому гости также сейчас в лучшем настроении, чем ранее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Вольфсбург», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Вердера» оценивается в 4,38, ничья — в 4,31.

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    В трех из четырех последних матчей как хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,16.

    Еще один вариант ставки — «Вольфсбург» выиграет за 1,72, ведь хозяева все же превосходят классом соперника и играют дома.

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    «Вольфсбург» — «Вердер»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Вердер» «Вольфсбург»?
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