5 ноября в матче 11-го тура чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Рома» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Римский клуб в текущем сезоне изрядно лихорадит. Команде явно не хватает стабильности. «Рома» может забить 7 безответных голов «Эмполи», а потом разгромно уступить «Дженоа» со счетом 1:4.

Атака «волков» также нестабильна. Порой форварды ловят кураж и создают один голевой момент за другим, а иногда наносят максимум один-два удара в створ чужих ворот.

Коэффициенты матча Рома — Лечче 1X2Новым игрокам 1.584.006.60Бонус$9500

На данный момент «Рома» находится на 9-м месте в таблице Серии А. Команда набрала 14 очков в десяти встречах.

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Римляне на своем поле одержали пять побед подряд с учетом всех турниров. Последний раз столичный коллектив терял очки дома 1 сентября, когда в чемпионате Италии проиграл «Милану» (1:2).

«Лечче»

«Лечче» перед началом сезона считался одним из претендентов на понижение в классе. Однако команда хорошо выступает. У клуба высокие шансы сохранить прописку в Серии А.

Любопытно, что после пяти туров «Лечче» в таблице даже шел в топ-3. Сейчас клуб находится на 11-м месте, набрав 13 очков в 10 поединках.

«Лечче» разочаровал своих болельщиков в последних двух играх. 28 октября команда в Серии А дома уступила «Торино» (0:1), а 1 ноября в родных стенах проиграла «Парме» (2:4) в Кубке Италии.

Гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат. «Лечче» побеждал последний раз достаточно давно. 22 сентября клуб выиграл у «Дженоа» (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» можно поставить за 1.59. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.70. Ничья оценена — в 4.10.

Римляне на своем поле будут играть первым номером. У гостей возникнут проблемы.

Можно сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1) с коэффициентом 2.05.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.70.