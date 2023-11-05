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    «Рома» — «Лечче». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    Тренер «Ромы» Жозе Моуринью
    5 ноября в матче 11-го тура чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Рома» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Ноября 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:00 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Рома»

    Римский клуб в текущем сезоне изрядно лихорадит. Команде явно не хватает стабильности. «Рома» может забить 7 безответных голов «Эмполи», а потом разгромно уступить «Дженоа» со счетом 1:4.

    Атака «волков» также нестабильна. Порой форварды ловят кураж и создают один голевой момент за другим, а иногда наносят максимум один-два удара в створ чужих ворот.

    Коэффициенты матча Рома — Лечче

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  • 1.584.006.60Бонус$9500
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    На данный момент «Рома» находится на 9-м месте в таблице Серии А. Команда набрала 14 очков в десяти встречах.

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    Римляне на своем поле одержали пять побед подряд с учетом всех турниров. Последний раз столичный коллектив терял очки дома 1 сентября, когда в чемпионате Италии проиграл «Милану» (1:2).

    «Лечче»

    «Лечче» перед началом сезона считался одним из претендентов на понижение в классе. Однако команда хорошо выступает. У клуба высокие шансы сохранить прописку в Серии А.

    Любопытно, что после пяти туров «Лечче» в таблице даже шел в топ-3. Сейчас клуб находится на 11-м месте, набрав 13 очков в 10 поединках.

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    • «Лечче» разочаровал своих болельщиков в последних двух играх. 28 октября команда в Серии А дома уступила «Торино» (0:1), а 1 ноября в родных стенах проиграла «Парме» (2:4) в Кубке Италии.

    Гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат. «Лечче» побеждал последний раз достаточно давно. 22 сентября клуб выиграл у «Дженоа» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» можно поставить за 1.59. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.70. Ничья оценена — в 4.10.

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    Римляне на своем поле будут играть первым номером. У гостей возникнут проблемы.

    Можно сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1) с коэффициентом 2.05.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.70.

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    «Рома» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. У римлян не возникнет проблем в домашней встрече
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