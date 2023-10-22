«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 10-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в прошлом чемпионате Испании финишировал на пятой строке и получил билет в Лигу Европы, где уже провел два матча в группе, проиграв в Греции «Панатинаикосу» 0:2 и накануне обыграв дома 1:0 «Ренн».

В этом же розыгрыше Примеры «подводники» в девяти играх набрали только восемь баллов и расположились с ними на 16-й позиции в турнирной таблице, опережая на два очка зону вылета.

Коэффициенты матча Вильярреал — Алавес 1X2Новым игрокам 1.753.854.80Бонус$9500

«Желтые» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать две виктории, столько же встреч они еще свели вничью и потерпели пять фиаско, забив 11 мячей при 15 пропущенных.

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев явно плохая форма.

«Алавес»

Клуб только-только вернулся в Примеру из Сегунды, и уже показывает хоть какой-то результат. «Алавес» занимает 17-е место в таблице с 8-ю очками в активе.

Команда выдает неплохой старт, ведь за девять матчей в сезоне «Алавес» обыграл «Севилью» (4:3) и «Валенсию» (1:0), а также сыграл вничью с «Сельтой» (1:1) и «Бетисом» (1:1), тогда как в остальных матчах уступила.

Стоит отметить, что команда забивала только в тех играх, где не проигрывала. К тому же, в последних турах «Алавес» заметно забуксовал, в результате чего отрыв от зоны вылета составляет два очка.

На сегодня у коллектив безвыигрышная серия в пять поединков при трех поражениях и двух ничьих, поэтому у гостей мало шансов избежать поражения.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 1,76. Успех «Алавеса» оценивается в 4,78, ничья — в 3,83.

В пяти из семи последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,89.

Еще один вариант ставки — «Вильярреал» выиграет 1-й тайм и матч за 2,51, ведь хозяева, как фаворит, тем более дома, вполне способны реализовать такой сценарий.