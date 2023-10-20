20 октября в матче 27-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Сантос» и «РБ Брагантино». Стартовый свисток прозвучит в 02:00 мск. «Сантос» — «РБ Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

«Сантос» в период с 27 августа по 15 сентября разочаровывал болельщиков неудовлетворительной игрой. Команда потерпела три поражения кряду. «Сантос» уступил «Атлетико-МГ» (0:2), «Америке Минейро» (0:2) и «Крузейро-МГ» (0:3).

Но тренерский штаб смог провести грамотную работу над ошибками. Команда начала не только набирать очки, но и забивать.

В следующих трех матчах подряд были одержаны три победы. «Сантос» одолел «Баию» (2:1), «Васко да Гаму» (4:1) и «Палмейрас» (2:1). Эти успехи прибавили команде уверенности.

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Сейчас «Сантос» находится на 15-м месте в таблице. Болельщики рассчитывают, что клуб снова добьется положительного результата.

«РБ Брагантино»

«РБ Брагантино» после 26 туров располагается на 2-й строчке в бразильской Серии А. В активе команды 46 очков.

Отставание от лидирующего «Ботафого» 9 баллов. На первое место рассчитывать очень сложно. В такой ситуации главное — сохранить 2-ю позицию, поскольку конкуренты находятся совсем близко.

«РБ Брагантино» не знает горечи поражений с 20 августа. Тогда клуб на выезде уступил «Баие» со счетом 0:4.

В последних шести матчах «РБ Брагантино» одержал четыре победы. Еще дважды команда сыграла вничью. Но одолеть в гостях набравший форму «Сантос» будет непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Брагантино» можно поставить за 2.30. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.20. Ничья оценена — в 3.25.

«Сантос» набрал форму, выиграв три встречи подряд. Однако «РБ Брагантино» должен подтвердить статус фаворита.

Можно сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 2.30.

Еще один наш прогноз — голы забьют обе команды за 1.85.