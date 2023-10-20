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    «РБ Брагантино» завоюет три очка в гостях

    «Сантос» — «РБ Брагантино». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «РБ Брагантино»
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    «РБ Брагантино»
    20 октября в матче 27-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Сантос» и «РБ Брагантино». Стартовый свисток прозвучит в 02:00 мск. «Сантос» — «РБ Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Октября 2023 года
    Сантос
  • Бразилия. Серия А
    •  Сантос 02:00 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
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    «Сантос»

    «Сантос» в период с 27 августа по 15 сентября разочаровывал болельщиков неудовлетворительной игрой. Команда потерпела три поражения кряду. «Сантос» уступил «Атлетико-МГ» (0:2), «Америке Минейро» (0:2) и «Крузейро-МГ» (0:3).

    Но тренерский штаб смог провести грамотную работу над ошибками. Команда начала не только набирать очки, но и забивать.

    В следующих трех матчах подряд были одержаны три победы. «Сантос» одолел «Баию» (2:1), «Васко да Гаму» (4:1) и «Палмейрас» (2:1). Эти успехи прибавили команде уверенности.

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    Сейчас «Сантос» находится на 15-м месте в таблице. Болельщики рассчитывают, что клуб снова добьется положительного результата.

    «РБ Брагантино»

    «РБ Брагантино» после 26 туров располагается на 2-й строчке в бразильской Серии А. В активе команды 46 очков.

    Отставание от лидирующего «Ботафого» 9 баллов. На первое место рассчитывать очень сложно. В такой ситуации главное — сохранить 2-ю позицию, поскольку конкуренты находятся совсем близко.

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    • «РБ Брагантино» не знает горечи поражений с 20 августа. Тогда клуб на выезде уступил «Баие» со счетом 0:4.

    В последних шести матчах «РБ Брагантино» одержал четыре победы. Еще дважды команда сыграла вничью. Но одолеть в гостях набравший форму «Сантос» будет непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Брагантино» можно поставить за 2.30. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.20. Ничья оценена — в 3.25.

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    «Сантос» набрал форму, выиграв три встречи подряд. Однако «РБ Брагантино» должен подтвердить статус фаворита.

    Можно сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 2.30.

    Еще один наш прогноз — голы забьют обе команды за 1.85.

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    «Сантос» — «РБ Брагантино»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «РБ Брагантино» завоюет три очка в гостях
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