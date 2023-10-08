Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграет против «Ньюкасла» в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится 8 октября и начнется в 16:00 по мск. «Вест Хэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Вест Хэм» занял только 14 место в турнирной таблице, опередив всего на шесть баллов зону вылета. Однако лондонцы выиграли Лигу конференций, одолев в финале «Фиорентину» 2:1, и благодаря этому получили путевку в Лигу Европы.

И в еврокубковом соревновании «молотобойцы» провели уже два поединка на групповой стадии, выиграв их оба, одолев дома 3:1 сербскую «Бачка-Тополу» и несколько дней тому назад в гостях немецкий «Фрайбург» 2:1.

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В чемпионате Англии столичная команда набрала в семи проведенных играх 13 баллов и находится на седьмой строке в турнирной таблице, уступая три пункта четвертой позиции.

Календарь и таблица АПЛ

В минувшем туре АПЛ «Вест Хэм» на своем поле переиграл аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» 2:0, прервав тем самым серию из двух фиаско в чемпионате. Дома лондонцы выиграли две игры при одном поражении.

«Ньюкасл»

Огромные вливания в «Ньюкасл» в прошлом сезоне наконец-то принесли результат. Команда заняла четвертое место в АПЛ и после долгого перерыва вернулась в Лигу чемпионов.

И на старте этого розыгрыша самого престижного еврокубка «сороки» привезли почетную ничью из Италии, поделив там очки с «Миланом» 0:0, а во втором туре в середине этой недели разгромили на своем поле «ПСЖ» со счетом 4:1.

Новый же чемпионат Англии «черно-белые» начали не лучшим образом, проиграв три игры из четырех при одной виктории. После этого она в последующих трех турах только побеждали и не пропускали.

В этот период «Ньюкасл» разгромил 8:0 на выезде «Шеффилд Юнайтед», а также дома переиграл 1:0 «Брентфорд» и 2:0 «Бернли». С 12 очками он идет восьмым в таблице АПЛ.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» в играх с «Вест Хэмом» набрал четыре очка, расписав дома мировую 1:1 и победив 5:1 в гостях. Отметим, что в пяти последних очных встречах этих клубов неизменно забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ньюкасла» — 2.16, победа «Вест Хэма» — 3.44, ничья — 3.83.

Обе команды на недели провели поединки в еврокубках, где отдали много сил для побед. Поэтому в матче чемпионата страны они наверняка сыграют не так ярко и ограничатся небольшим количеством забитых мячей.

И не исключаем, что первый тайм и вовсе обойдется без забитых голов.