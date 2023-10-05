«Тулуза»
Эта команда в своем чемпионате выдала не самый лучший старт. «Тулуза» занимает лишь 11 место в турнирной таблице Лиги 1.
Атака команды действует не столь результативно. В 9 поединках чемпионата она отличилась только 9 точными выстрелами.
Коэффициенты матча Тулуза — ЛАСК
В предыдущем туре чемпионата «Тулуза» выдала яркий поединок. Дома команда учинила разгром «Мецу» (3:0).
А вот в стартовом туре Лиги Европы французы победить не сумели. Правда, выездная ничья с «Юнионом» (1:1) может сойти за позитивный результат.
«Тулуза» наверняка будет активно атаковать. Правда, очень не вовремя получил травму форвард Закария Абухляль.
ЛАСК
В своем чемпионате ЛАСК находится на 3 строчке таблицы. Причем отставание от лидера уже составляет 7 очков.
Главным бичом команды является реализация. В 9 поединках игроки ЛАСКа отличились всего 12 забитыми мячами.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ЛАСК потерпел обидную коллизию в матче с «Вольфсбергером» (1:2).
Старт в Лиге Европы команде также не удался. Дома ЛАСК уступил «Ливерпулю» (1:3), хотя австрийцы и открыли счет.
И уж точно ЛАСК будет пытаться зацепиться за очки. Правда, результаты команды в осеннем цикле хромают на обе ноги.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тулузы» предлагают — 1.87.
На викторию ЛАСКа дают — 4.36, ничья оценена — в 3.98.
Австрийцы способны дать бой кому угодно, но
Наш прогноз — Победа «Тулузы» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.