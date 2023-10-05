«Тулуза» сыграет на своем поле с ЛАСКом в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Тулуза» — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

Эта команда в своем чемпионате выдала не самый лучший старт. «Тулуза» занимает лишь 11 место в турнирной таблице Лиги 1.

Атака команды действует не столь результативно. В 9 поединках чемпионата она отличилась только 9 точными выстрелами.

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В предыдущем туре чемпионата «Тулуза» выдала яркий поединок. Дома команда учинила разгром «Мецу» (3:0).

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А вот в стартовом туре Лиги Европы французы победить не сумели. Правда, выездная ничья с «Юнионом» (1:1) может сойти за позитивный результат.

«Тулуза» наверняка будет активно атаковать. Правда, очень не вовремя получил травму форвард Закария Абухляль.

ЛАСК

В своем чемпионате ЛАСК находится на 3 строчке таблицы. Причем отставание от лидера уже составляет 7 очков.

Главным бичом команды является реализация. В 9 поединках игроки ЛАСКа отличились всего 12 забитыми мячами.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ЛАСК потерпел обидную коллизию в матче с «Вольфсбергером» (1:2).

Старт в Лиге Европы команде также не удался. Дома ЛАСК уступил «Ливерпулю» (1:3), хотя австрийцы и открыли счет.

И уж точно ЛАСК будет пытаться зацепиться за очки. Правда, результаты команды в осеннем цикле хромают на обе ноги.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тулузы» предлагают — 1.87.

На викторию ЛАСКа дают — 4.36, ничья оценена — в 3.98.

Австрийцы способны дать бой кому угодно, но вряд ли смогут рассчитывать на очки во Франции .

Наш прогноз — Победа «Тулузы» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.