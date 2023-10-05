ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Галатасарай»Самосаботаж. Ужасное выступление Онана разрушило мечту Хёйлунна о победном дубле Такефуса КубоНезамеченная звезда. Таке Кубо восхищает всю Ла Лигу, кроме тех, кто его упустил Лионель МессиЧто с Месси? Без аргентинца «Интер Майами» может пролететь мимо плей-офф МЛС
    Все новости спорта

    «Тулуза» дожмет австрийцев

    «Тулуза» — ЛАСК. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Тулузу Прогнозы на ЛАСК Прогнозы на футбол Франции Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Тулуза» — ЛАСК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тулуза»
    «Тулуза» сыграет на своем поле с ЛАСКом в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Тулуза» — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа E 05 Октября 2023 года
    Тулуза
  • Лига Европы. Группа E
    •  Тулуза 22:00 ЛАСК ЛАСК
  • Линц
    •

    «Тулуза»

    Эта команда в своем чемпионате выдала не самый лучший старт. «Тулуза» занимает лишь 11 место в турнирной таблице Лиги 1.

    Атака команды действует не столь результативно. В 9 поединках чемпионата она отличилась только 9 точными выстрелами.

    Коэффициенты матча Тулуза — ЛАСК

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.854.30Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Тулуза» выдала яркий поединок. Дома команда учинила разгром «Мецу» (3:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А вот в стартовом туре Лиги Европы французы победить не сумели. Правда, выездная ничья с «Юнионом» (1:1) может сойти за позитивный результат.

    «Тулуза» наверняка будет активно атаковать. Правда, очень не вовремя получил травму форвард Закария Абухляль.

    ЛАСК

    В своем чемпионате ЛАСК находится на 3 строчке таблицы. Причем отставание от лидера уже составляет 7 очков.

    Главным бичом команды является реализация. В 9 поединках игроки ЛАСКа отличились всего 12 забитыми мячами.

  • Трансферный дайджест. 26 сентября — 2 октября
  • Чем закончится эпопея с Санчо, останется ли Иско в «Бетисе» и что «Барселоне» делать с Левандовским?
  • 02/10/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ЛАСК потерпел обидную коллизию в матче с «Вольфсбергером» (1:2).

    Старт в Лиге Европы команде также не удался. Дома ЛАСК уступил «Ливерпулю» (1:3), хотя австрийцы и открыли счет.

    И уж точно ЛАСК будет пытаться зацепиться за очки. Правда, результаты команды в осеннем цикле хромают на обе ноги.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тулузы» предлагают — 1.87.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию ЛАСКа дают — 4.36, ничья оценена — в 3.98.

    Австрийцы способны дать бой кому угодно, но вряд ли смогут рассчитывать на очки во Франции.

    Наш прогноз — Победа «Тулузы» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Накашима — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лайович — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Самсонова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Коккинакис — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Андреева — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тулуза» — ЛАСК: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Тулуза» дожмет австрийцев
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры