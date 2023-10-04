«Ньюкасл» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

В своем чемпионате эта команда находится на скромном 8 месте. «Сороки» выдали катастрофически неудачный старт, но затем набрали обороты.

В 7 матчах АПЛ «Ньюкасл» добыл 4 виктории. Да и 18 забитых мячей говорят о неплохих кондициях атакующих исполнителей.

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В своем предыдущем поединке «Ньюкасл» добыл три зачетных балла. «Сороки» уверенно переиграли одного из аутсайдеров чемпионата «Бернли» (2:0).

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А вот в стартовом туре Лиги чемпионов «Ньюкасл» добыл один балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Милану» (0:0).

«Ньюкасл» наверняка будет искать свои шансы у ворот французов. Тем паче, в обороне соперника частенько возникают проблемы.

ПСЖ

Эта команда в своем чемпионате идет на 5 месте. Парижане уже растеряли немало очков, что называется, на ровном месте.

Да и с хваленой атакой не все так гладко. Килиан Мбаппе забил половину мячей ПСЖ в чемпионате, и эта зависимость от формы лидера явно не блажь.

В своем последнем поединке ПСЖ вновь не смог победить. Команда Луиса Энрике не сумела одолеть скромный «Клермон» (0:0).

В кадровом плане у парижан тоже не все гладко. Не сыграют в этой встрече Марко Асенсио и Преснел Кимпембе.

Гости явно намерены реабилитироваться за свои последние неудачи. К тому же Мбаппе и его партнерам явно не везло в предыдущих матчах.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.55.

На викторию ПСЖ дают — 2.60, ничья оценена — в 3.75.

ПСЖ постарается как можно быстрее и эффектнее реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора ПСЖ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.