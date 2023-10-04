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    ПСЖ не заметит «сорок»

    «Ньюкасл» — ПСЖ. Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года

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    Килиан Мбаппе
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 04 Октября 2023 года
    Ньюкасл
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    •  Ньюкасл 22:00 ПСЖ ПСЖ
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    «Ньюкасл»

    В своем чемпионате эта команда находится на скромном 8 месте. «Сороки» выдали катастрофически неудачный старт, но затем набрали обороты.

    В 7 матчах АПЛ «Ньюкасл» добыл 4 виктории. Да и 18 забитых мячей говорят о неплохих кондициях атакующих исполнителей.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — ПСЖ

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    В своем предыдущем поединке «Ньюкасл» добыл три зачетных балла. «Сороки» уверенно переиграли одного из аутсайдеров чемпионата «Бернли» (2:0).

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    А вот в стартовом туре Лиги чемпионов «Ньюкасл» добыл один балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Милану» (0:0).

    «Ньюкасл» наверняка будет искать свои шансы у ворот французов. Тем паче, в обороне соперника частенько возникают проблемы.

    ПСЖ

    Эта команда в своем чемпионате идет на 5 месте. Парижане уже растеряли немало очков, что называется, на ровном месте.

    Да и с хваленой атакой не все так гладко. Килиан Мбаппе забил половину мячей ПСЖ в чемпионате, и эта зависимость от формы лидера явно не блажь.

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    • В своем последнем поединке ПСЖ вновь не смог победить. Команда Луиса Энрике не сумела одолеть скромный «Клермон» (0:0).

    В кадровом плане у парижан тоже не все гладко. Не сыграют в этой встрече Марко Асенсио и Преснел Кимпембе.

    Гости явно намерены реабилитироваться за свои последние неудачи. К тому же Мбаппе и его партнерам явно не везло в предыдущих матчах.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.55.

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    На викторию ПСЖ дают — 2.60, ничья оценена — в 3.75.

    ПСЖ постарается как можно быстрее и эффектнее реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора ПСЖ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ньюкасл» — ПСЖ: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. ПСЖ не заметит «сорок»
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